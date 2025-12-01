DnyiproUkrajnaorosz-ukrán háborúlégitámadás

Halálos orosz rakétazápor zúdult Ukrajnára

Négyre emelkedett a halálos áldozatok és negyvenre a sebesültek száma annak a csapásnak a következtében, amelyet Oroszország mért ballisztikus rakétával a kelet-ukrajnai Dnyipro városának központjára – közölte Vladiszlav Hajvanenko, a megye ügyvivő kormányzója hétfőn a Telegramon.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 21:00
Dnyiproban legalább négy ember mehgalt a támadások miatt Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE
A katasztrófavédelem hozzátette, hogy négy embert sikerült kimenteni a romok alól. Megrongálódott egy négyszintes irodaépület és 49 gépkocsi – írták a szolgálat közleményében. A déli Herszon megye kormányzói hivatala arról tájékoztatott, hogy az eddigi adatok szerint öten sebesültek meg a régióban lévő Csornobajivka elleni orosz támadásban.

Ukrajna – Orosz rakétazápor zúdult az országra, ez itt a lebombázott donyecki régió
Ukrajna – Orosz rakétazápor zúdult az országra, ez itt a lebombázott donyecki régió
Fotó: OLEG PETRASIUK / 24th Mechanized Brigade of Ukrai

Artem Pribilnov, az ukrán 155. önálló gépesített dandár szóvivője a Kijiv24 tévécsatorna műsorában arról tájékoztatott, hogy a Donyeck megyei Pokrovszkban az úgynevezett ütközési vonal jelenleg a vasúti pálya mentén húzódik. Mint mondta:

egységeink most rohamműveletekkel és irányított légifegyver-rendszerek bevetésével próbálják maximálisan megsemmisíteni az ellenséget a vasúti pálya megközelítési irányaiban. Maga a vágány is súlyos akadály, amely megnehezíti az ellenség mozgását, mivel az egy nyílt terepszakasz.

Hozzátette, hogy Pokrovszkban nagyon nagy létszámú orosz gyalogság tartózkodik, és sokan halnak meg közülük. Az ukrán Hart dandár Alpina hívójelű határőrzászlóalj-parancsnoka ugyanebben a tévéműsorban azt mondta, hogy az orosz csapatok gyakorlatilag elpusztították Vovcsanszk városát Harkiv megyében, de az ukrán erők nem engedik őket tovább nyomulni. 

Vannak pincéink, erődítéseink a településen

– tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy az orosz erők ebben az irányban már több mint egy éve próbálnak előrébb jutni. „Ha tavaly májusban az ellenségnek sikerült volna elfoglalnia Vovcsanszkot, akkor jó eséllyel elindult volna Harkiv városa felé” – jegyezte meg a parancsnok.

Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára, az ukrán tárgyalóküldöttség vezetője az amerikai delegáció képviselőivel Floridában folytatott találkozó befejezése után beszámolt Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek a párbeszéd fő paramétereiről. Erről az államfő tájékoztatott hétfőn a Telegram-csatornáján. Kiemelte, hogy a beszélgetés konstruktív volt, és minden kérdést nyíltan megvitattak, „törekedve az ukrán szuverenitás és nemzeti érdekek biztosítására”.

Umerov a találkozó befejezése után azt közölte, hogy az Egyesült Államok támogatja Ukrajnát a tartós béke elérésére irányuló törekvésében. 

Jelentős előrelépést értünk el egy méltó béke előmozdításában és álláspontjaink közelítésében az amerikai féllel. Fő céljaink változatlanok: a biztonság, a szuverenitás és a tartós béke, és az amerikai fél is osztja ezeket

– írta a Telegramon. 

Korábban írtunk róla, hogy új érveket sorakoztattak fel a háború folytatása mellett a háborúpárti politikusok.

Borítókép: Dnyiproban legalább négy ember mehgalt a támadások miatt (Fotó: AFP)

