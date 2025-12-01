Artem Pribilnov, az ukrán 155. önálló gépesített dandár szóvivője a Kijiv24 tévécsatorna műsorában arról tájékoztatott, hogy a Donyeck megyei Pokrovszkban az úgynevezett ütközési vonal jelenleg a vasúti pálya mentén húzódik. Mint mondta:

egységeink most rohamműveletekkel és irányított légifegyver-rendszerek bevetésével próbálják maximálisan megsemmisíteni az ellenséget a vasúti pálya megközelítési irányaiban. Maga a vágány is súlyos akadály, amely megnehezíti az ellenség mozgását, mivel az egy nyílt terepszakasz.

Hozzátette, hogy Pokrovszkban nagyon nagy létszámú orosz gyalogság tartózkodik, és sokan halnak meg közülük. Az ukrán Hart dandár Alpina hívójelű határőrzászlóalj-parancsnoka ugyanebben a tévéműsorban azt mondta, hogy az orosz csapatok gyakorlatilag elpusztították Vovcsanszk városát Harkiv megyében, de az ukrán erők nem engedik őket tovább nyomulni.

Vannak pincéink, erődítéseink a településen

– tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy az orosz erők ebben az irányban már több mint egy éve próbálnak előrébb jutni. „Ha tavaly májusban az ellenségnek sikerült volna elfoglalnia Vovcsanszkot, akkor jó eséllyel elindult volna Harkiv városa felé” – jegyezte meg a parancsnok.