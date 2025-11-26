Vlagyimir PutyinWitkoffDmitrij PeszkovAljakszandr Lukasenka

Peszkov: A békefolyamat kisiklatását szolgálja a Witkoff elleni vádaskodás

Kirgizisztán fővárosában, Biskekben egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz és Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint a Steven Witkoff körüli vádaskodások a békefolyamat akadályozását szolgálják.

2025. 11. 26. 22:32
Vlagyimir Putyin orosz és Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök Fotó: AFP
Kirgizisztán fővárosa, Biskek adott otthont Vlagyimir Putyin orosz és Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök legújabb találkozójának, ahol a két vezető a tervezett negyven perc helyett másfél órán keresztül egyeztetett – írja a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.

Dmitrij Peszkov szerint a békefolyamat kisiklatása érdekében támadják Witkoffot
Dmitrij Peszkov szerint a békefolyamat kisiklatása érdekében támadják Witkoffot (Fotó: AFP)

A megbeszélés középpontjában a két ország közötti stratégiai partnerség és az orosz–ukrán háború állt. Az orosz államfő elégedettségének adott hangot a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok dinamikájával kapcsolatban: a forgalom meghaladta az ötvenmilliárd dollárt, és Oroszország továbbra is a belarusz gazdaság első számú befektetője. Putyin kiemelte, hogy az Eurázsiai Gazdasági Unió keretein belül is kiválóak a tendenciák, ami a nyugati szankciók árnyékában különösen felértékelődik.

A gazdasági kérdéseken túl azonban a biztonságpolitika dominálta a párbeszédet. Putyin méltatta Lukasenka erőfeszítéseit a béke megteremtése érdekében, hangsúlyozva, hogy belarusz kollégája egyike azoknak, akik őszintén törekszenek a konfliktus lezárására.

Minszk bármikor kész újra otthont adni a béketárgyalásoknak, amennyiben Moszkva erre igényt tart – reagált Lukasenka, utalva a 2014-2015-ös minszki egyezményekre, amelyek a donbászi rendezést szolgálták volna.

A belarusz elnök optimistán nyilatkozott az amerikai fél hozzáállásáról is, megjegyezve, hogy ha Washington mértéktartóan kezeli a konfliktusrendezési követeléseket, akkor a helyzet normalizálódhat.

Ezzel párhuzamosan azonban a nemzetközi diplomácia színterén sötét fellegek gyülekeznek. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője éles kritikát fogalmazott meg azokkal a nyugati hangokkal szemben, amelyek Steven Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottjának menesztését követelik. A botrány kirobbantását a Bloomberg hírügynökségnek tulajdonítják, amely állítólagos leiratokat közölt Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó és Witkoff, valamint Kirill Dmitrijev, az Oroszországi Közvetlen Befektetési Alap vezetője közötti október végi telefonbeszélgetésről.

Peszkov szerint a kiszivárogtatás és a Witkoff elleni támadások célja egyértelmű: megakadályozni a békemegállapodás felé mutató tendenciákat. 

A szóvivő keményen fogalmazott a nyugati média állapotáról: szerinte a „tiszteletreméltó” jelzőt már nem lehet használni velük kapcsolatban, mivel semmilyen eszköztől nem riadnak vissza, és a szakmai szégyenérzet teljesen kiveszett belőlük.

A Kreml mindazonáltal továbbra is várja Witkoff moszkvai látogatását és a Vlagyimir Putyinnal folytatandó részletes egyeztetéseket – hangsúlyozta a szóvivő.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz és Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök (Fotó: AFP)

