A háttérben egy 28 pontos amerikai tervezet áll, amelyet Trump szerint tovább finomítottak mindkét fél észrevételei alapján. Az elnök úgy fogalmazott, a készülő egyezség kölcsönös területi engedményeket tartalmazna, valamint a határok rendezését célozza, ugyanakkor határidőt egyik fél számára sem szabott. Witkoff tárgyalásain Trump veje, Jared Kushner is részt vehet. Közben Dan Driscoll amerikai hadseregért felelős államtitkár Ukrajnába utazik, miután Abu-Dzabiban több körben egyeztetett orosz delegációkkal.
Trump veje is Moszkvába repül
Az Egyesült Államok új lendületet adott az ukrajnai háború lezárását célzó diplomáciai folyamatnak. Donald Trump elnök különmegbízottját, Steve Witkoffot jövő héten a Kremlbe küldi tárgyalni Vlagyimir Putyinnal, a látogatást az orosz elnök tanácsadója, Jurij Usakov erősítette meg. Mindez azt követően történik, hogy Ukrajna közölte: egyezségre jutott Washingtonnal egy lehetséges békemegállapodás alapjairól.
A Kreml ugyanakkor figyelmeztetett: Moszkvát eddig még nem tájékoztatták az új változatról, és nem biztos, hogy elfogadja a múlt heti tervezet módosításait.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Moszkva támogatta az eredeti amerikai keretet, de „alapvetően más helyzet” állna elő, ha lényegi pontokon változott a dokumentum. Európát azzal vádolta, hogy akadályozza az amerikai béketörekvéseket – számolt be a BBC.
A felek közötti legélesebb vitapontok továbbra is nyitottak: Ukrajna biztonsági garanciái, illetve azoknak a kelet-ukrajnai régióknak a jövője, ahol a harcok még zajlanak.
Zelenszkij jelezte, hogy kész találkozni Trumppal a „kényes pontok” tisztázására, és reméli, hogy erre még a hónapban sor kerül. A tervezetet szerinte már „karcsúsították”, több vitatott elemet kivettek belőle.
Európai vezetők ugyanakkor továbbra is szkeptikusak. Emmanuel Macron szerint Oroszország nem mutat tűzszüneti szándékot, London pedig kemény tárgyalási folyamatra figyelmeztet. A francia és brit vezetők a „hajlandók koalíciójának” találkozóján arról egyeztettek, hogyan lehetne felgyorsítani az Ukrajnának adandó biztonsági garanciákat, akár egy jövőbeli békefenntartó misszió keretében is.
Az amerikai tervezet korábbi verziója Kijev részéről jelentős engedményeket igényelt volna: területi lemondásokat, a NATO-csatlakozás feladását és a hadsereg létszámának csökkentését.
Míg Putyin szerint ez „alapként” szolgálhat, Zelenszkij úgy fogalmazott: Ukrajna választás előtt áll az amerikai partnerség megtartása és saját „méltósága” között.
Borítókép: Amerika megbeszélést folytat Ukrajnával Genfben (Fotó: AFP)
