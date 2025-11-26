Trump veje is Moszkvába repül

A Kreml ugyanakkor figyelmeztetett: Moszkvát eddig még nem tájékoztatták az új változatról, és nem biztos, hogy elfogadja a múlt heti tervezet módosításait.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Moszkva támogatta az eredeti amerikai keretet, de „alapvetően más helyzet” állna elő, ha lényegi pontokon változott a dokumentum. Európát azzal vádolta, hogy akadályozza az amerikai béketörekvéseket – számolt be a BBC.

A felek közötti legélesebb vitapontok továbbra is nyitottak: Ukrajna biztonsági garanciái, illetve azoknak a kelet-ukrajnai régióknak a jövője, ahol a harcok még zajlanak.

Zelenszkij jelezte, hogy kész találkozni Trumppal a „kényes pontok” tisztázására, és reméli, hogy erre még a hónapban sor kerül. A tervezetet szerinte már „karcsúsították”, több vitatott elemet kivettek belőle.

Európai vezetők ugyanakkor továbbra is szkeptikusak. Emmanuel Macron szerint Oroszország nem mutat tűzszüneti szándékot, London pedig kemény tárgyalási folyamatra figyelmeztet. A francia és brit vezetők a „hajlandók koalíciójának” találkozóján arról egyeztettek, hogyan lehetne felgyorsítani az Ukrajnának adandó biztonsági garanciákat, akár egy jövőbeli békefenntartó misszió keretében is.