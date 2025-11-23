ZelenszkijSteve Witkoffkorrupciós botránybéketervorosz-ukrán háború

Megegyezés esetén Witkoff viszi Oroszországba a megállapodás tervezetét

Változhat még az amerikai béketerv tartalma. Amennyiben a genfi tárgyaláson sikerül megegyezést elérni, Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja elviszi a megállapodás tervezetét Moszkvába.

Munkatársunktól
2025. 11. 23. 21:33
Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja Fotó: AFP
Nincs kőbe vésve az amerikai béketerv tartalma – állítja a The Washington Post amerikai napilap újságírója amerikai kormányzati forrásokra hivatkozva. A tisztségviselők példaként említették a biztonsági garanciák kérdését, szerintük Donald Trump amerikai elnök megemelheti a mostani javaslatban szereplő hatszázezer fős limitet, sőt akár teljesen el is törölheti a korlátozást.

Ha a genfi tárgyalások sikerrel járnak, Witkoff viheti a tervezetet Moszkvába
Ha a genfi tárgyalások sikerrel járnak, Witkoff viheti a tervezetet Moszkvába. Fotó: AFP

Az amerikai tisztségviselők nem akarják Ukrajna összeomlását, mert szerintük az hasonlóan tragikus következményekkel járna Európára nézve, mint a délszláv válság. Azt is állították, hogy a Trump-kormányzat elkötelezett a hírszerzési információk átadására Ukrajnának.

Egy figyelmeztetés: az amerikai tisztviselők azért beszéltek velem, mert meg akarták győzni az európaiakat, az ukránokat és az amerikaiakat, hogy Trump békejavaslata nem annyira oroszbarát, mint amilyennek látszik. De ezt legjobban Zelenszkij tudja megítélni. Ha ő támogatja a megállapodást, a felelősség Moszkvára hárul. Ha elutasítja, a háború valószínűleg jövőre és azután is folytatódik

– fogalmazott a cikket jegyző David Ignatius.

Ignatius szerint ha a genfi tárgyalások során Zelenszkij elfogadja a tárgyalások keretét, Witkoff azt továbbítja Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, bár valószínűleg nem azonnal.

A cikk szerint a békejavaslat megszületését a donyecki harctéri helyzet, valamint az ukrán korrupciós botrány okozta belpolitikai feszültség tette lehetővé, ezek ugyanis együtt fordulópontot jelentenek Ukrajna számára. Oroszország eközben egyre nagyobb gazdasági nyomást érez, és inkább a háború befejezését részesítené előnyben, mint a Donyeck teljes elfoglalásához szükséges, két évig tartó harcot.

A béketerv megszületésének mintáját a néhány héttel ezelőtti gázai tűzszünet adta. A tárgyalási folyamat közel egy hónapja kezdődött, amikor az amerikai tisztviselők orosz, európai és ukrán kapcsolataikkal konzultálva új keretrendszert kezdtek kidolgozni.

A fordulópont múlt hétvégén jött el, amikor Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára közvetítőkön keresztül jelezte Witkoffnak, hogy hajlandó találkozni vele Floridában. Ezen a találkozón Umerov állítólag megerősítette, hogy Zelenszkij hajlandó lehet kompromisszumra a donyecki területek cseréjével kapcsolatban.

A biztonsági garanciák kérdése azonban továbbra is kritikus, Oroszország ugyanis nem hajlandó engedni abból, hogy Ukrajna területén nem állomásozhatnak európai csapatok. Alternatívaként az amerikaiak felvetették, hogy Ukrajna kaphatna Tomahawk rakétákat.

Az Ukrajnában tapasztalható politikai instabilitás miatt az amerikai javaslatok között szerepel az is, hogy a megállapodás aláírásától számított száz napon belül választásokat kellene tartani az országban, amely egyben magáról a megállapodásról való véleménynyilvánításra is szolgálna.

Hozzátettek egy záradékot is, amely Ukrajna kérésére háborús amnesztiát biztosít, hogy Zelenszkij és kormányának tagjai biztosak lehessenek abban, hogy nem kerülnek bíróság elé, ha a jelenlegi korrupciós botrány tovább terjed

– írja a szerző.

 

Borítókép: Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

