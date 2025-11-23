Az amerikai külügyminiszter részleteket árult el a béketárgyalásról

Marco Rubio amerikai külügyminiszter Andrij Jermakkal, az ukrán elnöki hivatal vezetőjével tartott sajtótájékoztatót Genfben a béketárgyalások helyszínén, ahol az amerikai és az ukrán fél Donald Trump 28 pontos béketervét vitatja meg.
Marco Rubio kijelentette, hogy a pénteki találkozók voltak eddig a békefolyamat során a legproduktívabbak és legjelentősebbek. Az amerikai külügyminiszter azt is elmondta,
Washington csapata némi változtatást hajt végre a béketervben, feltehetően ukrán javaslatok alapján.
Hozzátette, hogy még van mit tenni, és később további információkkal is szolgálhatnak. Mint fogalmazott:
Egy nagyon jó munkatermékkel rendelkezünk, amely az összes érintett fél visszajelzéseire épül, és most már át tudtunk venni néhány pontot. Úgy gondolom, nagy előrelépést tettünk.
Marco Rubio szerint most az egyes delegációk visszavonulnak, hogy a beérkezett javaslatokon dolgozzanak. Rubio hangsúlyozta, hogy bármilyen tervhez Trump jóváhagyása és Oroszország álláspontjának ismertetése szükséges.
Andrij Jermak szintén arról számolt be, hogy nagyon jól haladtak előre.
Haladunk az igazságos és tartós béke felé. Az ukrán nép minden eddiginél jobban megérdemli és akarja ezt a békét
– fogalmazott, és megköszönteaz Egyesült Államoknak és Trumpnak is az erőfeszítéseiket.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Trump korábban sérelmezte, hogy Kijev nem mutat hálát.
