Az amerikai külügyminiszter részleteket árult el a béketárgyalásról

Donald Trump a brit miniszterelnökkel egyeztetett pénteken, miközben Svájcban zajlanak a béketárgyalások az amerikai és az ukrán fél között. Marco Rubio szerint nagy előrelépést értek el.

2025. 11. 23. 18:48
Andrij Jermak és Marco Rubio Fotó: FABRICE COFFRINI Forrás: AFP
Marco Rubio amerikai külügyminiszter Andrij Jermakkal, az ukrán elnöki hivatal vezetőjével tartott sajtótájékoztatót Genfben a béketárgyalások helyszínén, ahol az amerikai és az ukrán fél Donald Trump 28 pontos béketervét vitatja meg. 

Marco Rubio szerint jelentős és produktív tárgyalásokat folytattak
Marco Rubio szerint jelentős és produktív tárgyalásokat folytattak. Fotó: AFP

Marco Rubio kijelentette, hogy a pénteki találkozók voltak eddig a békefolyamat során a legproduktívabbak és legjelentősebbek. Az amerikai külügyminiszter azt is elmondta, 

Washington csapata némi változtatást hajt végre a béketervben, feltehetően ukrán javaslatok alapján. 

Hozzátette, hogy még van mit tenni, és később további információkkal is szolgálhatnak. Mint fogalmazott:

Egy nagyon jó munkatermékkel rendelkezünk, amely az összes érintett fél visszajelzéseire épül, és most már át tudtunk venni néhány pontot. Úgy gondolom, nagy előrelépést tettünk.

Marco Rubio szerint most az egyes delegációk visszavonulnak, hogy a beérkezett javaslatokon dolgozzanak. Rubio hangsúlyozta, hogy bármilyen tervhez Trump jóváhagyása és Oroszország álláspontjának ismertetése szükséges.

Andrij Jermak szintén arról számolt be, hogy nagyon jól haladtak előre.

Haladunk az igazságos és tartós béke felé. Az ukrán nép minden eddiginél jobban megérdemli és akarja ezt a békét

– fogalmazott, és megköszönteaz Egyesült Államoknak és Trumpnak is az erőfeszítéseiket.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Trump korábban sérelmezte, hogy Kijev nem mutat hálát. 

Eközben egy Downing Street-i szóvivő megerősítette a Sky Newsnak, hogy 

Donald Trump és Keir Starmer brit miniszterelnök telefonon egyeztetettek. 

– A vezetők megvitatták az ukrajnai amerikai béketervről ma Genfben zajló magas szintű megbeszélések különböző aspektusait. Egyetértettek abban, hogy mindannyiunknak együtt kell működnünk ebben a kritikus pillanatban egy igazságos és tartós béke megteremtése érdekében. Megállapodtak abban, hogy kapcsolatban maradnak egymással – közölte a szóvivő. 

 

Borítókép: Andrij Jermak és Marco Rubio (Fotó: AFP)

 

