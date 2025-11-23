Donald Trumpbéketervorosz-ukrán háború

Donald Trump: Ukrajna vezetése nem mutat hálát erőfeszítéseinkért

Az amerikai elnök megismételte: soha nem tört volna ki az orosz–ukrán háború, ha akkor ő az elnök. Donald Trump szerint azonban az ukránok nem elég hálásak.

2025. 11. 23. 16:55
Fotó: WIN MCNAMEE Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Volodimir Zelenszkij a közösségi oldalán írt a vasárnapi Svájcban tartott amerikai–ukrán tárgyalásokról. Az ukrán elnök elmondta, hogy Washington béketerve számos, ukrán szempontokon alapuló és az ukrán nemzeti érdekek szempontjából kritikus elemet tartalmazhat. Hozzátette azt is, hogy további munka folyik annak érdekében, hogy minden elem valóban hatékonnyá váljon a nép által várt fő cél elérésében: hogy végre véget vessenek a vérontásnak és a háborúnak. Donald Trump szintén a közösségi oldalán tett közzé egy bejegyzést. 

Donald Trump szerint az ukránok nem elég hálásak
Donald Trump szerint az ukránok nem elég hálásak. Fotó: AFP

Az amerikai elnök ebben azt írta, hogy az orosz–ukrán háború nem tört volna ki, ha nem Joe Biden akkor az amerikai elnök. Hozzátette:

Egy háborút örököltem, amelynek soha nem kellett volna megtörténnie, egy háborút, amelynek mindenki vesztese, különösen az a több millió ember, akik olyan fölöslegesen haltak meg. Ukrajna vezetése ​​nulla hálát mutat az erőfeszítéseinkért.

Trump a bejegyzésében Európát is kritizálta, amiért az európai országok továbbra is vásárolnak orosz energiahordozókat. Azt is hozzátette, hogy az Egyesült Államok továbbra is ad el fegyvereket a NATO-tagállamoknak, hogy azok támogassák Ukrajnát, de nem ad ingyen pénzt, ahogy az Joe Biden idején volt. 

 

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

