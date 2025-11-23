Újabb Zelenszkijhez közel álló vezető bukott le?

Újabb, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök köreihez közel álló vezető ellen emelhet vádat az ukrán korrupcióellenes hatóság (NABU) – számol be róla az Espreso TV ukrán televíziós csatorna. A korábbi védelmi miniszter, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács jelenlegi titkára, Rusztem Umerov lehet a következő, akivel szemben vádat emelnek a Mindics-üggyel kapcsolatban – hívta fel a figyelmet a közösségi médiában az ellenzéki Európai Szolidaritás párt egyik parlamenti képviselője, Olekszij Honcsarenko.
Honcsarenko szerint a NABU Umerov elleni vádjainak középpontjában állami pénzek hűtlen kezelése áll.
A NABU vádemelést készített elő Rusztem Umerov ellen. Állami pénzek elsikkasztásával vádolják. Ezenfelül Umerovhoz köthető egy bizonyos közös kassza egy része, amelyet a Perzsa-öböl országaiba juttattak ki
– fogalmazott a bejegyzésében Honcsarenko. A képviselő nem részletezte, pontosan melyik öböl menti országról lehet szó.
Mindennek ellenére Umerov tagja annak az ukrán delegációnak, amely vasárnap Svájcban az amerikai béketervről tárgyal. A delegáció vezetője, Andrij Jermak szintén kötődik a Mindics-ügyhöz: az ukrán elnöki hivatal vezetőjét csak Ali Babaként emlegetik a NABU által közzétett felvételeken.
A Mindics-ügy, amely a NABU tizenöt hónapi nyomozásán és több mint ezerórányi hangfelvételen alapul, Ukrajna történetének egyik, ha nem a legnagyobb korrupciós botránya, és már eddig is komoly politikai földrengést okozott Kijevben. Mint arról beszámoltunk, a szálak Zelenszkij legbelsőbb köréig érnek, hiszen az ügy központi figurája, Timur Mindics üzletember az elnök barátja és korábbi üzlettársa. Ő elmenekült az országból, Zelenszkij egy másik barátja, Olekszij Csernyisov korábbi miniszterelnök-helyettes viszont előzetes letartóztatásba került.
A Mindics egyik ingatlanában történt házkutatás során többek között egy aranyvécét is találtak a hatóságok, ami igencsak kiverte a biztosítékot az ukrán lakosság körében.
Honcsarenko szerint Umerovot épp azért vették be a delegációba, hogy egy esetleges vádemelést politikai nyomásgyakorlásnak állíthassanak be, nem pedig a korrupció elleni fellépésnek.
