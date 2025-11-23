Újabb Zelenszkijhez közel álló vezető bukott le?

Újabb, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök köreihez közel álló vezető ellen emelhet vádat az ukrán korrupcióellenes hatóság (NABU) – számol be róla az Espreso TV ukrán televíziós csatorna. A korábbi védelmi miniszter, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács jelenlegi titkára, Rusztem Umerov lehet a következő, akivel szemben vádat emelnek a Mindics-üggyel kapcsolatban – hívta fel a figyelmet a közösségi médiában az ellenzéki Európai Szolidaritás párt egyik parlamenti képviselője, Olekszij Honcsarenko.

Umerov személyében újabb vezéráldozata lehet a Zelenszkij legbelsőbb köreiig érő korrupciós botránynak. Fotó: AFP

Honcsarenko szerint a NABU Umerov elleni vádjainak középpontjában állami pénzek hűtlen kezelése áll.

A NABU vádemelést készített elő Rusztem Umerov ellen. Állami pénzek elsikkasztásával vádolják. Ezenfelül Umerovhoz köthető egy bizonyos közös kassza egy része, amelyet a Perzsa-öböl országaiba juttattak ki

– fogalmazott a bejegyzésében Honcsarenko. A képviselő nem részletezte, pontosan melyik öböl menti országról lehet szó.

Mindennek ellenére Umerov tagja annak az ukrán delegációnak, amely vasárnap Svájcban az amerikai béketervről tárgyal. A delegáció vezetője, Andrij Jermak szintén kötődik a Mindics-ügyhöz: az ukrán elnöki hivatal vezetőjét csak Ali Babaként emlegetik a NABU által közzétett felvételeken.

A Mindics-ügy, amely a NABU tizenöt hónapi nyomozásán és több mint ezerórányi hangfelvételen alapul, Ukrajna történetének egyik, ha nem a legnagyobb korrupciós botránya, és már eddig is komoly politikai földrengést okozott Kijevben. Mint arról beszámoltunk, a szálak Zelenszkij legbelsőbb köréig érnek, hiszen az ügy központi figurája, Timur Mindics üzletember az elnök barátja és korábbi üzlettársa. Ő elmenekült az országból, Zelenszkij egy másik barátja, Olekszij Csernyisov korábbi miniszterelnök-helyettes viszont előzetes letartóztatásba került.

A Mindics egyik ingatlanában történt házkutatás során többek között egy aranyvécét is találtak a hatóságok, ami igencsak kiverte a biztosítékot az ukrán lakosság körében.

"A golden toilet is in one of the bathrooms of the apartment of Zelensky's business partner Timur Mindich, where, according to media reports, NABU wiretapped the president himself. This was reported by MP Yaroslav Zheleznyak, who showed a photo, as he claims, from this apartment.… pic.twitter.com/LYtCFKlTcW — Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) July 30, 2025

Honcsarenko szerint Umerovot épp azért vették be a delegációba, hogy egy esetleges vádemelést politikai nyomásgyakorlásnak állíthassanak be, nem pedig a korrupció elleni fellépésnek.