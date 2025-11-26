A NATO-főtitkár az El Paísnak adott interjúban arra is kitért, hogy Oroszország nem rendelkezik vétójoggal a NATO bővítése ügyében, ám jelezte, hogy Ukrajna csatlakozásához egyhangúságra lenne szükség. Rutte szerint több szövetséges – köztük az Egyesült Államok – jelenleg ellenzi Ukrajna felvételét, ezért ha a tagság nem opció, akkor olyan biztonsági garanciákat kell kialakítani, amelyek megakadályozzák, hogy Moszkva újra megtámadja az országot. A biztonsági garanciák alapja szerinte egyrészt az ukrán fegyveres erők megerősítése, másrészt a brit–francia vezetésű önkéntes koalíció, valamint az Egyesült Államok szerepvállalása, amelyet Trump is megerősített.
NATO-főtitkár: Decemberre várható az ukrajnai háború vége
A NATO főtitkára, Mark Rutte az El Paísnak adott interjúban arról beszélt, hogy bár a most zajló béketárgyalások valódi esélyt teremtenek az ukrajnai háború lezárására, Oroszország még egy megállapodás után is hosszú távú fenyegetést jelenthet. Rutte szerint Donald Trump hónapok óta következetesen dolgozik a patthelyzet feloldásán, a készülő béketerv pedig ennek az alapja. A főtitkár ugyanakkor azt is jelezte: arra számítanak, hogy a háború akár 2025 decemberére véget érhet.
Visszautasította azt az állítást, hogy Európa kimaradt volna a békefolyamatból. Azt hangsúlyozta, hogy hónapok óta zajlanak a tárgyalások az európai szövetségesek, Kanada és az USA között, amelyek eredményeként a biztonsági garanciák rendszerét előkészítő önkéntes koalíció is megszületett. Emlékeztetett arra is, hogy az úgynevezett PURL-program, amelyben az európai országok amerikai fegyvereket vásárolnak Ukrajna számára, szintén e célhoz járul hozzá.
A háború lehetséges befejezésével kapcsolatban azt mondta, mindenki azt szeretné, hogy a harcok még az idén véget érjenek.
Arra számítunk, hogy az ukrajnai háború 2025 decemberére véget ér
– mondta a NATO-főtitkár az interjúban, melyről az APA számolt be.
Rutte Trump célkitűzését támogatva arról beszélt: a fronton jelenleg hatalmas orosz veszteségek mellett alig történik területi előrenyomulás, ezért a konfliktus fenntarthatatlan Moszkva számára. Hozzátette, hogy a jelenlegi helyzet sokak szerint alkalmas lehet az érdemi előrelépésre, de további tárgyalásokra van szükség.
Rutte határozottan kijelentette, hogy egy békemegállapodás sem változtat azon, hogy Oroszország hosszú távú fenyegetést jelent Európának. Úgy fogalmazott, hogy ha egy orosz elnök kész egymillió ember életét feláldozni egy történelmi tévedés miatt, akkor Európának fel kell készülnie. Emiatt szerinte a NATO tagállamainak jelentősen növelniük kell védelmi kiadásaikat, és egy béketerv önmagában nem befolyásolja ezt a következtetést.
A főtitkár szóba hozta, szerinte az amerikai vezetés hatékony, és több konfliktusban is döntő szerepet játszik. Rutte szerint az amerikai elnök közvetlen tárgyalásai Putyinnal valódi különbséget jelentenek, ezért úgy véli, a szövetségnek támogatnia kell Trumpot.
Rutte hangsúlyozta a PURL-keretben küldött fegyvercsomagok jelentőségét, amelyek havonta körülbelül egymilliárd dollár értékben érkeznek Ukrajnába, és azt mondta: az év végére mintegy ötmilliárd dollárnyi katonai eszköz érkezhet. Azt is hozzátette, hogy az amerikai szankciók jelentős hatást gyakorolnak az orosz olajcégekre, és érezhetően elbizonytalanítják Kínát és Indiát is.
Úgy véli, hogy a háború súlyos terhet ró az orosz társadalomra, és előbb-utóbb az elit is megkérdőjelezheti a Kreml döntéseit.
Végül arról beszélt, hogy Európa minden pontja ugyanúgy ki van téve az orosz rakétaveszélynek, mert a legújabb orosz fegyverek néhány perc alatt elérik a kontinens bármely részét. Putyinnal kapcsolatos tapasztalatként azt emelte ki, hogy vele csak olyan megállapodás működik, amely az orosz érdekek oldaláról is kényszerítő erejű, mert a bizalom önmagában nem elegendő.
A Magyar Nemzet korábban arról is beszámolt, hogy a Trump-kormányzat újra intenzív erőfeszítéseket tesz az ukrajnai háború lezárására. Ennek részeként Steve Witkoff különmegbízott egy átdolgozott béketervvel állt elő. A terv jelentős területvesztést és az ukrán hadsereg méretének komoly csökkentését is tartalmazza.
Borítókép: Mark Rutte NATO főtitkár (Fotó: AFP)
