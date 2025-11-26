NATO-főtitkár: Decemberre várható az ukrajnai háború vége

Visszautasította azt az állítást, hogy Európa kimaradt volna a békefolyamatból. Azt hangsúlyozta, hogy hónapok óta zajlanak a tárgyalások az európai szövetségesek, Kanada és az USA között, amelyek eredményeként a biztonsági garanciák rendszerét előkészítő önkéntes koalíció is megszületett. Emlékeztetett arra is, hogy az úgynevezett PURL-program, amelyben az európai országok amerikai fegyvereket vásárolnak Ukrajna számára, szintén e célhoz járul hozzá.

A háború lehetséges befejezésével kapcsolatban azt mondta, mindenki azt szeretné, hogy a harcok még az idén véget érjenek.

Arra számítunk, hogy az ukrajnai háború 2025 decemberére véget ér

– mondta a NATO-főtitkár az interjúban, melyről az APA számolt be.

Rutte Trump célkitűzését támogatva arról beszélt: a fronton jelenleg hatalmas orosz veszteségek mellett alig történik területi előrenyomulás, ezért a konfliktus fenntarthatatlan Moszkva számára. Hozzátette, hogy a jelenlegi helyzet sokak szerint alkalmas lehet az érdemi előrelépésre, de további tárgyalásokra van szükség.