Így állnak jelenleg a tárgyalások a háború lezárásáról

Nagyot fordult a világ az elmúlt egy hétben, amióta az ukrán korrupciós botrány kirobbanása után nem sokkal kiszivárogtak az amerikai béketerv részletei. A tárgyalások hosszú ideje zajlottak a háttérben az amerikaiak és az oroszok között, Trump pedig nemrég ultimátumot adott Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek a terv elfogadására. Jelen állás szerint azonban a Fehér Ház szerint további egyeztetésekre van szükség mind az ukránokkal, mind pedig az oroszokkal. Európa eközben annyira súlytalan lett, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter visszautasította, hogy a béketervről tárgyaljon az EU külügyi főképviselőjével Kaja Kallassal.

A tárgyalások tovább folytatódnak a béketerv kapcsán

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Az elmúlt egy hétben igazi nemzetközi politikai lavina indult meg, miután kiszivárgott a 28 pontos amerikai béketerv. Már az első hírek is arról szóltak, hogy Trump és csapata komoly erőfeszítéseket tett, és hosszú ideje egyeztetett az oroszokkal a háttérben.

A terv azonban hidegzuhanyként érte a korrupciós botrány közepén ülő ukrán elnököt és az EU vezetőit is.

A béketerv részeként ugyanis Ukrajnának területeket kellene feladnia. Korábban Zelenszkij, miután Washingtonban tárgyalt Donald Trumppal, kicsit megengedőbb hangot ütött meg egy esetleges területcsere kapcsán, azonban az elnök a tervek kiszivárgása után egyértelművé tette, hogy Ukrajna nem fog lemondani egyetlen négyzetcentiméterről sem.