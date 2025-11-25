Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

UkrajnaOroszországEgyesült Államok

Így állnak jelenleg a tárgyalások a háború lezárásáról

Alig egy hét alatt nagyot fordult a világ, hiszen az ukrán korrupciós botrány árnyékában kiszivárogtak a 28 pontos amerikai béketerv részletei. Donald Trump amerikai elnök és csapata a háttérben tárgyalásokat folytatott Oroszországgal és ultimátumot adott az ukrán elnöknek. A dolgok azonban gyorsan változtak, a Fehér Ház közlése szerint pedig további egyeztetésekre van szükség. Európa eközben a külpolitikai súlytalanság állapotában próbálna valamit tenni, azonban az amerikaiaknak, úgy fest, elegük lett az európai politikusokból.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 20:40
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
Nagyot fordult a világ az elmúlt egy hétben, amióta az ukrán korrupciós botrány kirobbanása után nem sokkal kiszivárogtak az amerikai béketerv részletei. A tárgyalások hosszú ideje zajlottak a háttérben az amerikaiak és az oroszok között, Trump pedig nemrég ultimátumot adott Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek a terv elfogadására. Jelen állás szerint azonban a Fehér Ház szerint további egyeztetésekre van szükség mind az ukránokkal, mind pedig az oroszokkal. Európa eközben annyira súlytalan lett, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter visszautasította, hogy a béketervről tárgyaljon az EU külügyi főképviselőjével Kaja Kallassal. 

A tárgyalások tovább folytatódnak a béketerv kapcsán
A tárgyalások tovább folytatódnak a béketerv kapcsán 
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Az elmúlt egy hétben igazi nemzetközi politikai lavina indult meg, miután kiszivárgott a 28 pontos amerikai béketerv. Már az első hírek is arról szóltak, hogy Trump és csapata komoly erőfeszítéseket tett, és hosszú ideje egyeztetett az oroszokkal a háttérben.

A terv azonban hidegzuhanyként érte a korrupciós botrány közepén ülő ukrán elnököt és az EU vezetőit is. 

A béketerv részeként ugyanis Ukrajnának területeket kellene feladnia. Korábban Zelenszkij, miután Washingtonban tárgyalt Donald Trumppal, kicsit megengedőbb hangot ütött meg egy esetleges területcsere kapcsán, azonban az elnök a tervek kiszivárgása után egyértelművé tette, hogy Ukrajna nem fog lemondani egyetlen négyzetcentiméterről sem. 

Donald Trump ezután ultimátumot adott az ukrán elnöknek, akinek az amerikai ünnep, a hálaadás napjáig, e hét csütörtökig kellene elfogadnia az amerikai béketervet.

Az EU is megérkezett a kispadról 

Nem sokkal a tervek kiszivárgása után az Európai Unió vezetői is megérkeztek, akik ellenjavaslatot tettek, és több ponton is belenyúlnának az eredeti amerikai elképzelésekbe. Ezzel a legnagyobb probléma ugyanakkor az, hogy Oroszország Trump terveit elfogadhatónak tartotta. Vlagyimir Putyin orosz elnök ennek kapcsán jelezte, hogy a tervezet alapja lehet egy esetleges hosszú távú békének. 

Az oroszok hangsúlyozták, hogy nem fognak elfogadni olyan módosításokat a javaslatban, amely Ukrajnának kedvez. 

Zelenszkij ugyanakkor a hírek szerint megenyhült, miután az ukrán és amerikai küldöttek egyeztettek, azonban az elnök azt is jelezte, hogy rengeteg munka van még előttük. Zelenszkij várhatóan hamarosan Washingtonba utazik majd, hogy személyesen egyeztessen Trumppal. Ezt látszik alátámasztani a Fehér Ház friss nyilatkozata, amely szerint további egyeztetésekre van szükség. 

Az elmúlt héten az Egyesült Államok óriási előrelépést tett a békemegállapodás felé azzal, hogy Ukrajnát és Oroszországot is a tárgyalóasztalhoz ültette. Van néhány kényes, de nem leküzdhetetlen részlet, amelyet rendezni kell, és további tárgyalásokat igényel Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok között

– írta bejegyzésében Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője. 

Abu-Dzabiban zajlanak épp a tárgyalások 

Kedden, feltehetőleg a Fehér Ház közlésétől nem függetlenül, újabb amerikai–orosz tárgyalásokra került sor. Az Amerikai Egyesült Államok hadseregéért felelős államtitkár, Daniel P. Driscoll Abu-Dzabiban egyeztetett az orosz delegáció tagjaival. Az egyelőre nem világos, hogy pontosan milyen kérdések mentén zajlott a megbeszélés, azonban a találkozó előtt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is nyilatkozott, aki jelezte: a béketervnek az Alaszkában elért megállapodáson kell nyugodnia. 

A tárgyalások részleteiről egyelőre nem sokat lehet tudni, miután a Kreml szóvivője, Dimitrij Peszkov jelezte: Oroszországnak nincs mondandója a megbeszélés kapcsán. 

Európa eközben ismét megpróbálja a maga szájíze szerint hajlítani a béketervet. Emmanuel Macron francia elnök és Keir Starmer brit miniszterelnök kedden telefonon egyeztet a tettre készek koalíciójával. Ugyanakkor az már most látszik, hogy Európa ismét lemaradt, külpolitikai értelemben pedig súlytalan. 

Ezt támasztja alá az az értesülés is, ami szerint Marco Rubio amerikai külügyminiszter visszautasította, hogy találkozzon és megbeszélést folytasson a békéről az EU külügyi főképviselőjével, Kaja Kallasszal. 

Kérdés tehát, hogy mit hoz még ez a hét, annyi azonban már most látszik, hogy egyre közelebb került a budapesti békecsúcs lehetősége és ezzel a háború lezárása is. 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

