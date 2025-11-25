Világos, hogy Zelenszkijnek nincs maradása

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint az ukrán elnöknek már nem sokáig van maradása. Súlyos korrupciós botrány rázta meg Ukrajnát az elmúlt napokban, a Volodimir Zelenszkij bizalmi körét érintő esetről pedig az amerikai sajtó látványosan részletesen beszámolt, ami értékelhető egy világos jelzésként is az elemző szerint.

Zelenszkij elnöksége hamarosan véget érhet

Videós elemzésében Deák Dániel kifejtette: feltehetőleg nem a véletlen egybeesés műve volt, hogy éppen a botrány után látott napvilágot az amerikai 28 pontos béketerv. Ez a terv egyébként többek között azt is tartalmazza, hogy a békekötés utáni 100 napon belül választást kell tartani Ukrajnában. Mint arról lapunk is beszámolt, Ukrajnában nemrég óriási, az energetikai vállalatokat érintő korrupciós botrány látott napvilágot.

Az eset súlyát jól mutatja, hogy az ügy attól a Timur Mindics üzletembertől indult, akivel Volodimir Zelenszkij produkciós cégét alapította.

Deák Dániel szerint az amerikai sajtó is arról írt, hogy Zelenszkij tudhatott a korrupciós ügyről, ezt pedig alátámasztani látszik az a tény, hogy az ukrán elnök nemrég olyan intézkedéseket hozott, amelyek korlátozták volna a korrupcióellenes nyomozók függetlenségét, ami heves kritikákat váltott ki a nyugati megfigyelők részéről is. Zelenszkij vélhetően így akarta elrejteni a bizalmasának korrupciós botrányát. A nyomozás nyomán két miniszter is lemondott, miközben Julija Szviridenko miniszterelnök szankciókat sürgetett Mindics ellen. A milliárdos azonban még a hatósági razzia előtt elhagyta az országot, így az igazságszolgáltatás egyelőre nem tudta őt kézre keríteni, vélhetően Zelenszkijék előre értesítették – mondta az elemző.