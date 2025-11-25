Volodimir ZelenszkijUkrajnaukrajnai korrupció

Világos, hogy Zelenszkijnek nincs maradása

A XXI. Század Intézet vezető elemzője, Deák Dániel szerint egyértelmű, hogy az ukrán elnöknek már nincs sok ideje hátra. Volodimir Zelenszkij óriási korrupciós botránnyal néz szembe, az elemző szerint pedig az sem véletlen, hogy ennek kirobbanása után jelent meg az amerikai béketerv, ami kötelező választást ír elő Ukrajnában a háború lezárása esetén.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 14:45
Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint az ukrán elnöknek már nem sokáig van maradása. Súlyos korrupciós botrány rázta meg Ukrajnát az elmúlt napokban, a Volodimir Zelenszkij bizalmi körét érintő esetről pedig az amerikai sajtó látványosan részletesen beszámolt, ami értékelhető egy világos jelzésként is az elemző szerint. 

Zelenszkij elnöksége hamarosan véget érhet
Zelenszkij elnöksége hamarosan véget érhet 
(Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP)

Videós elemzésében Deák Dániel kifejtette: feltehetőleg nem a véletlen egybeesés műve volt, hogy éppen a botrány után látott napvilágot az amerikai 28 pontos béketerv. Ez a terv egyébként többek között azt is tartalmazza, hogy a békekötés utáni 100 napon belül választást kell tartani Ukrajnában. Mint arról lapunk is beszámolt, Ukrajnában nemrég óriási, az energetikai vállalatokat érintő korrupciós botrány látott napvilágot. 

Az eset súlyát jól mutatja, hogy az ügy attól a Timur Mindics üzletembertől indult, akivel Volodimir Zelenszkij produkciós cégét alapította. 

Deák Dániel szerint az amerikai sajtó is arról írt, hogy Zelenszkij tudhatott a korrupciós ügyről, ezt pedig alátámasztani látszik az a tény, hogy az ukrán elnök nemrég olyan intézkedéseket hozott, amelyek korlátozták volna a korrupcióellenes nyomozók függetlenségét, ami heves kritikákat váltott ki a nyugati megfigyelők részéről is. Zelenszkij vélhetően így akarta elrejteni a bizalmasának korrupciós botrányát. A nyomozás nyomán két miniszter is lemondott, miközben Julija Szviridenko miniszterelnök szankciókat sürgetett Mindics ellen. A milliárdos azonban még a hatósági razzia előtt elhagyta az országot, így az igazságszolgáltatás egyelőre nem tudta őt kézre keríteni, vélhetően Zelenszkijék előre értesítették – mondta az elemző.

A korrupciós botrány, az amerikai sajtó kiemelt figyelme és a 28 pontos béketerv mind arra utal, hogy az amerikaiak ezzel lényegében megküldték a selyemzsinórt Zelenszkijnek, világosan megüzenték, hogy ideje tárgyalnia a békéről.

Zelenszkijt érezhetően váratlanul érte az amerikaiak és az oroszok által kidolgozott békejavaslat, rögtön a háborúpárti nyugat-európai országok segítségét kérte, majd hétvégén az amerikaiakkal közösen módosításokat hajtottak végre a béketerven, ugyanakkor annak főbb pontjait majd Donald Trump amerikai elnök és Zelenszkij ukrán elnök személyesen vitatja meg várhatóan napokon belül Washingtonban. 

Deák Dániel szerint tehát érezhetően az amerikai vezetés mindent megtesz annak érdekében, hogy mihamarabb tető alá hozzák a békekötést. 

Miközben az amerikaiak és az oroszok a gazdasági kapcsolataik újraindításáról tárgyalnak, addig az EU továbbra is az elhibázott bezárkózó politikát folytatja, az oroszokkal továbbra sem kommunikálnak. Mindezek fényében nem meglepő az elemző szerint, hogy az EU vezetését, illetve a nagyobb nyugat-európai országokat be sem vonják a békefolyamatba, csupán a sajtóból értesülnek ők is a legújabb fejleményekről és a kispadról igyekeznek bekiabálni – fogalmazott.

Deák Dániel szerint ugyanakkor kivétel ez alól Magyarország, ugyanis Orbán Viktor olyan nyitott külpolitikát folytat, amelynek köszönhetően hazánk minden nagyhatalommal jó kapcsolatot ápol, a háború ellenére az orosz elnökkel is fenntartják a párbeszédet. 

Ennek köszönhetően mind az amerikai, mind az orosz elnök megerősítette, hogy a következő találkozójukat, ami egyben egy békecsúcs is lesz, Budapesten szervezik meg, a házigazda pedig Orbán Viktor lesz – zárta a videóelemzését Deák Dániel.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

 

Trump béketerve

Megállapodhattak az ukránok és az amerikaiak

Trump béketerve 20 cikk chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

