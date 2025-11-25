Zelenszkij sarokba szorult, végzetes választás előtt áll

A genfi tárgyalásokon ugyan sikerült látszólagos előrelépést felmutatni, ám az európai diplomácia gyors optimizmusa hamar szembesült a realitással: a kontinens továbbra is megosztott és óvatos. Egyes fővárosok ünnepeltek, amiért részt vehettek az amerikai tervezet újratárgyalásában, mégis kiderült, hogy sem katonát, sem elegendő fegyvert, de még a befagyasztott orosz vagyon felhasználásátnem képesek határozottan vállalni. Így Zelenszkij válaszút elé érkezett: vagy enged az amerikai elképzelésnek, vagy tovább vár egy olyan európai kiállásra, amelyre a jelek szerint egyre kevesebb esély mutatkozik.
Bár Ursula von der Leyen „előrelépésként” értékelte az EU megnövekedett jelenlétét, a valóság az, hogy a kontinens országai továbbra sem tudnak érdemben egységes stratégiát felmutatni Ukrajna támogatására – írja a Politico.
Volodimir Zelenszkij elnök most gyakorlatilag sarokba szorult: vagy elfogadja Donald Trump békejavaslatát, vagy bízik azokban az európai szövetségesekben, akik négy év alatt sem tudtak jelentős és valódi támogatást nyújtani hazájának.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!