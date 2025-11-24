Új amerikai–orosz béketerv

Az elmúlt hét slágere minden bizonnyal a 28 pontos amerikai–orosz béketerv volt az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban. A dokumentum rögzíti többek között az eljövendő államhatárokat, az orosz nyelv hivatalos státusát, az orosz ortodox egyház korábbi jogai­nak a helyreállítását. Továbbá a háborús bűnöket vizsgáló tevékenységek beszüntetését, az Oroszország elleni szankciók feloldását.

A tervezet 26. pontja tartalmazza a teljes körű amnesztiát valamennyi háborús bűncselekményre. Ez a háborús bűnök kölcsönös, teljes eltörlését jelentené. A 14. pont tartalmazza a befagyasztott orosz pénzek visszaadását, ezekből amerikai–orosz gazdasági alap jönne létre, amely a háború utáni gazdasági együttműködést finanszírozná.

A 13. pont leírja, hogy a szankciókat fel kell oldani Oroszországgal szemben és Oroszországnak vissza kell térnie a G8-csoportba. Ez a pont tartalmazza az USA és Oroszország közötti eljövendő együttműködést az északi sarkkör térségében.

Ez a térség kulcsfontosságú lesz a következő években. A világkereskedelem egyik új iránya részint ebben a térségben fog lebonyolódni. Kína, Japán és a Távol-Kelet felől az északi sarkkör irányába a szállítás gyorsabb és olcsóbb lesz, mint a hagyományos útvonalak, a Szuezi-csatorna vagy Afrika megkerülésével. Ez közös amerikai és orosz érdek. Már 2030-ra a világkereskedelem jelentős, számszerűen kimutatható fejlődését prognosztizálják erre a térségre. Kína gőzerővel támogatja az északi sarkkör térségében az orosz kikötők és egyéb tengeri létesítmények létrehozását, ehhez több milliárd dollárt bocsát Moszkva rendelkezésére.

Az északi sarkkör térségében a klímaváltozás azt is jelenti, hogy drasztikusan csökken a jéggel borított területek aránya, így Oroszország – történelmében először – észak felől megtámadható lesz. Ez egy teljesen új geopolitikai helyzetet fog teremteni.

Az amerikai stratégia fő célja Kissinger óta Peking és Moszkva egymás elleni kijátszása. Biden kormányzása alatt az USA – stratégiai­lag hibásan – fő ellenségként együtt kezelte Kínát és Oroszországot.