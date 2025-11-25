A háborúpárti von der Leyen a magyarok zsebébe nyúlna Ukrajnáért

Brüsszel eddig is milliárdokat költött Ukrajnára és a háborúra az európai, köztük a magyar adófizetők pénzéből, most azonban még többre tart igényt. Ursula von der Leyen, a brüsszeli bizottság elnöke levelet írt minden miniszterelnöknek, amelyben további támogatást követel Ukrajnának. A pénzek sorsa azonban egyre kevésbé transzparens: a legfrissebb botrányok szerint a nyugati segélyek jelentős része az ukrán háborús maffiához kerül, amely az elit tagjai számára luxuséletet biztosít, és aranyvécékkel demonstrálja vagyonát. Mindeközben a harcokban emberek ezrei halnak meg, és milliók szenvednek.

Ursula von der Leyen, a brüsszeli bizottság elnöke levelet írt minden miniszterelnöknek, amelyben 135 milliárd euró további támogatást követel Ukrajnának Fotó: AFP

A háborúpárti Ursula von der Leyen a magyarok pénzéből támogatná Ukrajnát, hogy Kijev folytathassa a véres háborút, amelyben sokak meghalnak nap mint nap.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke levelében pénzt kér a tagállamoktól, arra hivatkozva, hogy az Ukrajna finanszírozásához szükséges és hiányzó összeg jelentős. A magyar kormány régóta képviselt álláspontja, hogy Magyarország következetesen ellenzi az Ukrajnának nyújtott uniós közös hitelfelvételt és finanszírozási mechanizmusokat. A kormány szerint elfogadhatatlan, hogy Brüsszel kontroll nélkül szórja a pénzt az ukrán háborúra, miközben a magyar embereket megillető forrásokat ideológiai alapon visszatartja. Közösségi oldalán üzent a miniszterelnök az Európai Bizottság elnökének, miután Ursula von der Leyen újabb, sürgős forrásokat kért az uniós tagállamoktól Ukrajna finanszírozására:

Próbálom megfékezni az első reflexeimet, hogy udvarias levelet írjak, mert az egészen megdöbbentő dolog, amikor kiderül, hogy Ukrajnában egy háborús maffia elteszi az európai emberek pénzét, a jó Isten tudja, pontosan hova, ahelyett, hogy ellenőrzést rendelnénk el, esetleg fölfüggesztenénk a további kifizetéseket, azt javasolja a bizottság elnöke, hogy küldjünk még több pénzt

– fogalmazott korábban Orbán Viktor.

Brüsszel még több pénzt akar a tagállamoktól, így a magyaroktól is

Lassan négy éve tart az orosz–ukrán háború, és Európa politikai irányvonalai élesen elkülönülnek. Magyarország a kezdetektől a tárgyalások és a mielőbbi tűzszünet mellett állt, miközben Brüsszel az utóbbi években nyíltan háborúpárti álláspontot képvisel, és pénzzel, valamint fegyverekkel járul hozzá a konfliktus további eszkalációjához. A brüsszeli elit egyre többször és egyre nyíltabban adott hangot háborúpárti álláspontjának és beszélt már akár az európai katonai beavatkozásról.

Aki gyenge, annak nem lesz békéje, csak veresége

– hangoztatta korábban a háborúpárti Ursula von der Leyen világossá téve, hogy szerinte a békéhez nem tárgyalás, hanem a további fegyverszállítások vezetnek.

Az Európai Bizottság elnöke májusban az Európai Parlamentben arra figyelmeztetett, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök további támadásokat indíthat, ha Ukrajna nem a saját feltételei szerint köthet békét Oroszországgal.

„A háború lezárásának módja generációkra meghatározza majd kontinensünket” – mondta Ursula von der Leyen a második világháború európai befejezésének 80. évfordulóján tartott beszédében. Ursula von der Leyen szerint egy rossz alku arra bátoríthatja Putyint, hogy újra támadásba lendüljön. Von der Leyen néppárti barátja, Manfred Weber sem maradt le a háborús uszításban, szerinte

az EU-nak készen kell állnia arra, hogy Oroszországgal szemben katonailag is fellépjen.

Manfred Weber korábban arról is beszélt, hogy

Európának elrettentő erőt kell építenie, tudnunk kell elrettenteni, és megvédeni magunkat

– fogalmazott, és még a nukleáris fegyvereket is szóba hozta a háborúpárti politikus.