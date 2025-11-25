Ursula von der LeyenEurópai Bizottságukrajnai korrupcióOrbán Viktorháborúkorrupciós botrányorosz-ukrán háborúSzijjártó Péter

A háborúpárti Von der Leyen a magyarok zsebébe nyúlna Ukrajnáért

Zelenszkij belső körei és miniszterei egy jól szervezett ukrán háborús maffiát üzemeltetnek, amely milliárdokat emel ki az európai – köztük a magyar – adófizetők pénzéből. Miközben Ukrajnában emberek halnak meg, Brüsszel folyamatosan önti a pénzt a háborúba, és ezzel a korrupcióban lubickoló elit aranyéletét finanszírozza. Ursula von der Leyen most újabb milliárdokat kér a tagállamoktól, figyelmen kívül hagyva, hogy a nyugati támogatások sorsa Kijev legbelső köreiben dől el, aranyvécék és luxusvillák közepette. A magyar kormány szerint elfogadhatatlan, hogy Brüsszel kontroll nélkül szórja a pénzt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 10:49
A háborúpárti von der Leyen a magyarok zsebébe nyúlna Ukrajnáért
A háborúpárti von der Leyen a magyarok zsebébe nyúlna Ukrajnáért Forrás: AFP
Brüsszel eddig is milliárdokat költött Ukrajnára és a háborúra az európai, köztük a magyar adófizetők pénzéből, most azonban még többre tart igényt. Ursula von der Leyen, a brüsszeli bizottság elnöke levelet írt minden miniszterelnöknek, amelyben további támogatást követel Ukrajnának. A pénzek sorsa azonban egyre kevésbé transzparens: a legfrissebb botrányok szerint a nyugati segélyek jelentős része az ukrán háborús maffiához kerül, amely az elit tagjai számára luxuséletet biztosít, és aranyvécékkel demonstrálja vagyonát. Mindeközben a harcokban emberek ezrei halnak meg, és milliók szenvednek.

Ursula von der Leyen, a brüsszeli bizottság elnöke levelet írt minden miniszterelnöknek, amelyben 135 milliárd euró további támogatást követel Ukrajnának
Ursula von der Leyen, a brüsszeli bizottság elnöke levelet írt minden miniszterelnöknek, amelyben 135 milliárd euró további támogatást követel Ukrajnának Fotó: AFP

A háborúpárti Ursula von der Leyen a magyarok pénzéből támogatná Ukrajnát, hogy Kijev folytathassa a véres háborút, amelyben sokak meghalnak nap mint nap. 

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke levelében pénzt kér a tagállamoktól, arra hivatkozva, hogy az Ukrajna finanszírozásához szükséges és hiányzó összeg jelentős. A magyar kormány régóta képviselt álláspontja, hogy Magyarország következetesen ellenzi az Ukrajnának nyújtott uniós közös hitelfelvételt és finanszírozási mechanizmusokat. A kormány szerint elfogadhatatlan, hogy Brüsszel kontroll nélkül szórja a pénzt az ukrán háborúra, miközben a magyar embereket megillető forrásokat ideológiai alapon visszatartja. Közösségi oldalán üzent a miniszterelnök az Európai Bizottság elnökének, miután Ursula von der Leyen újabb, sürgős forrásokat kért az uniós tagállamoktól Ukrajna finanszírozására:

Próbálom megfékezni az első reflexeimet, hogy udvarias levelet írjak, mert az egészen megdöbbentő dolog, amikor kiderül, hogy Ukrajnában egy háborús maffia elteszi az európai emberek pénzét, a jó Isten tudja, pontosan hova, ahelyett, hogy ellenőrzést rendelnénk el, esetleg fölfüggesztenénk a további kifizetéseket, azt javasolja a bizottság elnöke, hogy küldjünk még több pénzt

fogalmazott korábban Orbán Viktor.

Brüsszel még több pénzt akar a tagállamoktól, így a magyaroktól is

Lassan négy éve tart az orosz–ukrán háború, és Európa politikai irányvonalai élesen elkülönülnek. Magyarország a kezdetektől a tárgyalások és a mielőbbi tűzszünet mellett állt, miközben Brüsszel az utóbbi években nyíltan háborúpárti álláspontot képvisel, és pénzzel, valamint fegyverekkel járul hozzá a konfliktus további eszkalációjához. A brüsszeli elit egyre többször és egyre nyíltabban adott hangot háborúpárti álláspontjának és beszélt már akár az európai katonai beavatkozásról.

Aki gyenge, annak nem lesz békéje, csak veresége

hangoztatta korábban a háborúpárti Ursula von der Leyen világossá téve, hogy szerinte a békéhez nem tárgyalás, hanem a további fegyverszállítások vezetnek.

Az Európai Bizottság elnöke májusban az Európai Parlamentben arra figyelmeztetett, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök további támadásokat indíthat, ha Ukrajna nem a saját feltételei szerint köthet békét Oroszországgal.

„A háború lezárásának módja generációkra meghatározza majd kontinensünket” – mondta Ursula von der Leyen a második világháború európai befejezésének 80. évfordulóján tartott beszédében. Ursula von der Leyen szerint egy rossz alku arra bátoríthatja Putyint, hogy újra támadásba lendüljön. Von der Leyen néppárti barátja, Manfred Weber sem maradt le a háborús uszításban, szerinte

az EU-nak készen kell állnia arra, hogy Oroszországgal szemben katonailag is fellépjen.

Manfred Weber korábban arról is beszélt, hogy 

Európának elrettentő erőt kell építenie, tudnunk kell elrettenteni, és megvédeni magunkat

– fogalmazott, és még a nukleáris fegyvereket is szóba hozta a háborúpárti politikus.

Ursula Von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Von der leyen mindent feláldozna Ukrajnáért Fotó: AFP

Von der Leyen mindent feláldozna Ukrajnáért

Szeptemberben Strasbourgban tartotta meg Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az unió helyzetéről szóló éves beszédét, amelyben ismét Ukrajna került a középpontba. A brüsszeli vezető szerint Európa „harcban áll”, és kijelentette: Ukrajna jövője az Európai Unióban van. Már a nyitóüzenet is világossá tette, hogy a háborúpárti politikát kívánja folytatni:

Európa a szabadságért, a függetlenségért és a demokráciáért küzd, ezért elengedhetetlen, hogy Ukrajna megkapja a szükséges fegyvereket és pénzügyi forrásokat. 

Arra is kitért, hogy az európaiak mindennapjai egyre nehezebbek a globális válság miatt, ám szerinte „nem ülhetünk ölbe tett kézzel” – inkább növelni kell az ukrán támogatást. Von der Leyen szerint Európának nincs más választása, mint aktívan részt venni az új világrendért folytatott küzdelemben, ahol egyre több nagyhatalom ellenségesen viszonyul a kontinenshez. Úgy fogalmazott: 

Bebizonyosodott, hogy nincs idő, nincs hely a nosztalgiázásra. Most rajzolódnak ki a hatalomra épülő új világrendért folytatott küzdelem frontvonalai. Úgyhogy Európának nincs más választása, harcolnia kell a helyért egy olyan világban, ahol számos nagyhatalom vagy ambivalens, vagy nyíltan ellenséges Európával szemben. Egy olyan világban, amelyet birodalmi törekvések és birodalmi háborúk mozgatnak, ahol a függőségeket könyörtelenül, fegyverként használják fel. És mindezen okokból eljött az ideje egy új Európának.

Durvul a korrupciós botrány: Jermak már azokat is célba vette, akik csak beszéltek az ügyről
Aranyvécére költik a magyarok pénzét Ukrajnában Fotó: AFP

Aranyvécére költik a magyarok pénzét Ukrajnában

Az ukrán háborús maffia eközben aranyvécékre költi az európaiak pénzét, Brüsszelt azonban ez láthatóan nem érdekli. Ursula von der Leyen levelében arról tájékoztatta az uniós tagállamokat, hogy háromféle lehetőség áll rendelkezésre Ukrajna finanszírozási igényeinek fedezésére. Ursula von der Leyen szerint ezek egyike a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával nyújtott hitel, de a három megoldás akár kombinálható is. Orbán Viktor kemény választ küldött a háborúpártiaknak. Ideje, hogy a bizottság is megértse: nem adjuk Brüsszelnek a magyar emberek pénzét, hogy aztán továbbküldjék Ukrajnába – fogalmazott közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor válaszolt Ursula von der Leyennek:

Közlöm az elnök asszonnyal, hogy az általa javasolt három pénzadományozási forma egyike sem fogadható el Magyarország számára. Magyarország nem támogatja, hogy az Európai Unió bármilyen formában újabb pénzügyi támogatást küldjön Ukrajnába.

Eközben Kijevben újra forrnak az indulatok: ukrán politikai források szerint Andrij Jermak, az elnöki hivatal mindent átszövő befolyással bíró vezetője nem csupán a korrupcióellenes ügyészség főnökét, Olekszandr Klimenkót igyekszik háttérbe szorítani. A hírek arról szólnak, hogy a NABU vezetője, Szemen Krivonosz is célkeresztbe került. A képviselők állítása szerint Jermak már konkrét gyanúsítások előkészítését rendelte el – állítólag azért, hogy visszavágjon a „Mindics-ügy” kellemetlen kiszivárgásaiért, amelyek alaposan megrázták az ukrán hatalmi elitet. Eközben Ursula von der Leyen még több pénzt akar Ukrajna és a háború finanszírozására az európai tagországoktól. 

Brüsszelt az hidegen hagyja, hogy az ukrán háborús maffia tagjai a korrupciós pénzekből aranyvécéket tesznek az otthonaikba.

Az EU nem foglalkozik azzal, hogy az ukrán korrupció miatt eltűnik az európaiak pénze

Megdöbbentő, hogy az Európai Bizottság elnöke ahelyett, hogy a korrupciós botrány fényében felülvizsgálná vagy felfüggesztené az Ukrajnának szánt támogatást, további pénzt kér a tagállamoktól. 

Ursula von der Leyen kérése olyan, mintha egy alkoholistát egy újabb láda vodkával próbálnánk leszoktatni 

– fogalmazott Orbán Viktor.

Ukrajnai korrupció: Brüsszel szerint ez még indok is az EU-tagságra

Brüsszelben egészen megdöbbentő álláspont került elő: a külügyminiszteri csúcson többek szerint épp a korrupciós botrány szolgál újabb indokként Ukrajna uniós felvételére. Szijjártó Péter őrületnek nevezte a brüsszeli hozzáállást, Deák Dániel pedig rámutatott: tragikomikus, hogy a botrányt nem figyelmeztetésnek, hanem tagsági érvnek tekintik. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője egy bejegyzésben reagált:

Az a vicc, hogy nem vicc: az EU-s külügyminiszteri csúcson azt mondták, az ukrajnai korrupciós botrány még egy indok arra, hogy felvegyük Ukrajnát az EU-ba.

Szijjártó Péter sem hagyta szó nélkül a brüsszeli terveket

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban már őrületnek nevezte a brüsszeli folyamatokat, különösen annak fényében, hogy miközben bebizonyosodott az ukrajnai háborús maffia működése, az Európai Unió mégis újabb százmilliárd eurót kíván az országba küldeni az európai adófizetők pénzéből. A külügyminiszteri csúcson döbbenetes érv hangzott el Ukrajna EU-csatlakozása kapcsán: az ülésen azt mondták, hogy az ukrajnai korrupciós botrány még egy indok arra, hogy az országot felvegyék az Európai Unióba. Szijjártó Péter hangsúlyozta: „Őrület lett úrrá itt Brüsszelen. Úgy tárgyaltunk az Ukrajnának nyújtandó újabb 100 milliárd eurónyi támogatásról, mintha Ukrajnában éppen nem az európai politikatörténet egyik legsúlyosabb korrupciós botránya zajlana. 

Azt kezdeményezték, hogy küldjünk még több pénzt és még több fegyvert Ukrajnába, és vessünk ki újabb szankciókat az energiaszállításokra. És tegyük meg mindezt egy megnyerhetetlen háború miatt.

A miniszter kiemelte: Magyarország nem engedi, hogy a magyar adófizetők pénzét felelőtlenül Kijevbe küldjék, és elszámolást követel az eddigi összegekről.

Nemhogy nem engedjük, hogy a magyarok pénzét elküldjék Ukrajnába, hanem azt követeljük, hogy Ukrajna azonnal számoljon el az eddig kapott európai uniós támogatásokkal!

Követeljük, hogy Ukrajna mutassa be, mire költötte az európai emberek pénzét, adjon számot arról, hogy az európai adófizető polgárok pénzéből mennyi vált a korrupciós hálózat áldozatává.

Magyarország határozott álláspontja világos: a magyar adófizetők pénze nem szolgálhatja az ukrán háborús maffia luxuséletét. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

