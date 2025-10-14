Egyre jobban beérik a háborúpárti retorika – jöhet a kötelező sorkatonaság

A politikai akarat mellett a német társadalom megosztott: a fiatalok többsége határozottan elutasítja, míg az idősebb generációk, különösen a hatvan év felettiek körében a támogatók aránya meghaladja a 60 százalékot. Az adatok szerint leginkább a CDU/CSU szavazói pártolnák a kötelező katonai szolgálat visszaállítását (74 százalékuk igennel válaszolt), míg a baloldali párt hívei túlnyomórészt ellenzik a lépést, írja a Die Zeit.

Friedrich Merz német szövetségi kancellár (CDU) (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP Michael Kappeler)

Merz: Már nem vagyunk békében Putyinnal

Európa nem áll háborúban, de ez már nem is béke – jelentette ki nemrég Friedrich Merz német kancellár.

Hadd fogalmazzak meg egy elsőre talán kissé megdöbbentő mondatot… nem állunk háborúban, de békében sem vagyunk többé

– mondta Merz egy düsseldorfi médiaeseményen.

A német kancellár úgy fogalmazott: Oroszország „háborút vív a demokráciánk és szabadságunk ellen”, amelynek célja az Európai Unió meggyengítése.