NémetországWeberCDU-CSUBundeswehrnémet hadseregsorkatonaság

Egyre jobban beérik a háborúpárti retorika – jöhet a kötelező sorkatonaság

Németországban egy friss felmérés szerint a németek többsége támogatná a fiatalok kötelező sorkatonaságát. A német kancellár mellett egyre több európai politikus is nyíltan háborús retorikát folytat, így a felmérés eredménye nem meglepő.

Szabó István
2025. 10. 14. 19:39
A német fegyveres erők, a Bundeswehr katonái egy gyakorlaton Fotó: Tobias Schwarz Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A politikai akarat mellett a német társadalom megosztott: a fiatalok többsége határozottan elutasítja, míg az idősebb generációk, különösen a hatvan év felettiek körében a támogatók aránya meghaladja a 60 százalékot. Az adatok szerint leginkább a CDU/CSU szavazói pártolnák a kötelező katonai szolgálat visszaállítását (74 százalékuk igennel válaszolt), míg a baloldali párt hívei túlnyomórészt ellenzik a lépést, írja a Die Zeit.

háborúpárti
Friedrich Merz német szövetségi kancellár (CDU) (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP Michael Kappeler)

Merz: Már nem vagyunk békében Putyinnal

Európa nem áll háborúban, de ez már nem is béke – jelentette ki nemrég Friedrich Merz német kancellár.

Hadd fogalmazzak meg egy elsőre talán kissé megdöbbentő mondatot… nem állunk háborúban, de békében sem vagyunk többé

– mondta Merz egy düsseldorfi médiaeseményen.

A német kancellár úgy fogalmazott: Oroszország „háborút vív a demokráciánk és szabadságunk ellen”, amelynek célja az Európai Unió meggyengítése.

Pistorius terve: egyelőre önkéntes a rendszer

A hadkötelezettséget 2011-ben szüntették meg Németországban, ám az orosz–ukrán háború és a fokozódó nyugati háborús pszichózis miatt egyre hangosabbak azok a hangok, amelyek a visszaállítását sürgetik. Boris Pistorius szociáldemokrata védelmi miniszter most egy új, úgynevezett önkéntes katonai szolgálati törvény tervezetét készítette elő, amelyet a héten tárgyal a Bundestag.

A javaslat szerint minden 18 év feletti férfinak jövő évtől kérdőívet kellene kitöltenie, amely alapján a hadsereg kiválasztaná a szolgálatra alkalmasakat, akiket ezután behívhatnának orvosi vizsgálatra. A döntés azonban egyelőre önkéntes maradna – a kormány abban bízik, hogy így is elegendő jelentkező akad.

Többen azonban ezt nem tartják elégségesnek, és azt követelik, hogy a törvény pontosan határozza meg, mikor és milyen körülmények között vezetnék vissza a kötelező szolgálatot.

A puszta önkéntesség nem fogja feltölteni a Bundeswehr sorait

– fogalmazott egy CDU-képviselő a Tagesspiegelnek.

Európai kardcsörtetés

A brüsszeli elit egyre többször és egyre nyíltabban beszél az európai katonai beavatkozásról.

Aki gyenge, annak nem lesz békéje, csak veresége

– hangoztatta Von der Leyen egy korábbi beszédében, világossá téve, hogy szerinte a békéhez nem tárgyalás, hanem a további fegyverszállítások vezetnek.

TIRANA, ALBANIA - OCTOBER 13: European Commission President Ursula von der Leyen meets with Albanian Prime Minister Edi Rama in Tirana, Albania, on October 13, 2025, during her official visit, followed by a joint press conference after their meeting. Olsi Shehu / Anadolu (Photo by Olsi Shehu / Anadolu via AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: Anadolu/AFP/Olsi Shehu)

Az Európai Bizottság elnöke májusban az Európai Parlamentben arra figyelmeztetett, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök további támadásokat indíthat, ha Ukrajna nem a saját feltételei szerint köthet békét Oroszországgal.

A néppárti Manfred Weber sem maradt le a háborús uszításban, szerinte 

az EU-nak készen kell állnia arra, hogy Oroszországgal szemben katonailag is fellépjen.

Weber emellett tagállami vezetőket szólít fel a védelmi kiadások növelésére. Gyakorlatilag egy közös európai hadsereg kialakítását szorgalmazta.

Speech by Manfred Weber, President of the European Peoples Party, during Bruno Retailleaus rally at the Mutualite, Paris France, on June 28, 2025. (Photo by Henrique Campos / Hans Lucas via AFP)
Manfred Weber, az Európai Néppárt háborúpárti elnöke (Fotó: Hans Lucas/AFP/Henrique Campos)

Manfred Weber korábban arról is beszélt, hogy kötelező sorkatonai szolgálatot vezetne be az egész kontinensen.

Európának elrettentő erőt kell építenie, tudnunk kell elrettenteni, és megvédeni magunkat

– fogalmazott, sőt a nukleáris fegyvereket is szóba hozta a háborúpárti politikus.

A kialakult helyzet már odáig fajult, hogy egyre többször hangoztatják az általános mozgósítás szükségességét. Ukrajna korábbi külügyminisztere, Dmitro Kuleba is figyelmeztetett a NATO és Európa jövőjével kapcsolatban.

Véleménye szerint a brit anyáknak hamarosan szembe kell nézniük azzal a lehetőséggel, hogy fiaikat Oroszország ellen küldik harcolni Európában.

A kötelező sorkatonaság körüli vita tehát nemcsak politikai, hanem jövőbeli terveket is feltár. Egyre inkább úgy tűnik, hogy Németország a jövőben kénytelen lesz dönteni: visszatér-e a sorkatonaság rendszeréhez, vagy marad a békeévek önkéntes modelljénél – immár egy háborús Európa közepén.

Borítókép: A német fegyveres erők, a Bundeswehr katonái egy gyakorlaton (Fotó: AFP/Tobias Schwarz)

 


 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Cucc Petiben

Bayer Zsolt avatarja

Rudi barátom összefoglalta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu