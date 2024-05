Soros György és Manfred Weber háborúba vinnék Európát

Különösen annak fényében, hogy a háborúpárti nyugati országok zöme még saját védelmét is jelentősen megnyirbálta csak azért, hogy Ukrajnát támogathassa a háborúban.

Az Egyesült Államoknak nem kellene a világ rendőreként viselkednie. Ha cselekedne, akkor másokkal együttműködve cselekedne. Mellesleg a kelet-európai élőerő és a NATO technikai képességeinek kombinációja nagymértékben növelné a partnerség katonai potenciálját, mert csökkentené a NATO-országok számára a hullazsákok kockázatát, ami a legfőbb korlátja a cselekvési hajlandóságuknak. Ez egy életképes alternatíva a fenyegető világrendetlenséggel szemben

– fogalmazta meg álláspontját Soros György még 1993-ban írt, Egy új világrend felé: A NATO jövője című tanulmányában.

A NATO megnövelt előretolt jelenlét (enhanced Forward Presence, eFP) műveletének keretében Lettországban szolgálatot teljesítő lengyel katonák PT–91-es harckocsikkal tüzelnek a Silver Arrow (Ezüstnyíl) fedőnevű hadgyakorlaton a lettországi Adazi településnél levő támaszponton 2023. szeptember 29-én Fotó: Valda Kalnina/MTI/EPA

Csakhogy, ha a NATO nyugat-európai tagállamait nézzük, korántsem állnak készen arra, hogy egyfajta ernyőként megvédjék a kelet-európai katonákat. A védelmi szövetség tavalyi adatai is arra mutattak rá, hogy az olyan regionális nagyhatalmak, mint Franciaország, Németország, Olaszország, vagy Belgium 2014 óta nem tudta elérni a NATO kétszázalékos küszöbét, miszerint a GDP két százalékát védelmi kiadásokra kell költeni. Aggasztó továbbá az is, hogy egyes nemzeti haderőkről rendszerint hallani olyan híreket, nemhogy egy háborúra, de még saját országuk megvédésére sem állnak készen: például a német Bundeswehr létszám- és felszerelésügyileg is súlyos problémákkal küzd, amelyek az orosz–ukrán háború kirobbanása óta még inkább fokozódtak.