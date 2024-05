Manfred Weber álma: így néz ki a sorkatonaság Európában

Egyre nagyobb méreteket ölt Európában a világháborús készülődés, különösen a június 9-én esedékes európai parlamenti (EP) választásokhoz közeledve. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke ugyanis azzal az őrült ötlettel állt elő másfél héttel ezelőtt, hogy minden uniós tagállamban hozzák vissza a kötelező sorkatonai szolgálatot. Minden bizonnyal a javaslatot már az újonnan felálló EP-ben fogják megvitatni, hacsak nem sikerül kiszorítani a háborúpárti, az orosz–ukrán háború eszkalációjában érdekelt képviselőket.

A hetekben éppen Németországban került napirendre az ügy: két héttel ezelőtt ugyanis arról szavazott a Kereszténydemokrata Unió (CDU), hogy tárgyaljanak a kötelező katonai szolgálathoz való fokozatos visszatérésről.

Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke. Fotó: Robert Ghement/MTI/EPA

A nyugat-európai országban egészen 2011-ig volt kötelező katonai szolgálat, kivezetésével az önkéntes katonai szolgálat maradt meg. Az viszont, hogy újra felmerült, annak a jele, Berlin is érzékeli, az orosz–ukrán háború óta jelentősen átalakult a biztonsági helyzetet Európában. Hogy a német vezetés pontosan hogyan képzeli el a sorkatonaságot, egyelőre nem tudni. Két forgatókönyvet is felvázolt korábban a The Telegraph brit lap: ezek egyike, hogy minden 18. életévét betöltött fiatalnak kötelező lenne bevonulni – ehhez egyébként alkotmánymódosításra lenne szükség –, a másik verzió pedig csak a férfiakra vonatkozna, nekik egy online űrlapot kellene kitölteni, melynek alapján kiválasztják őket a szolgálatra. Egy másik oka ennek a vitának az, hogy a német haderő olyannyira leépült az elmúlt években, hogy jelenleg több tízezer katona hiányzik a hadseregből.