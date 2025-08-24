Dobrev Klára továbbra is állítja, hogy a DK márpedig önállóan elindul mind a 106 körzetben

Az Index a beszámolójában megemlíti, hogy a Kutyapárt is külön indul, bár visszásnak érzik azon pártok indulását a 2026-os választásokon – többek között a DK-ét is –, amelyek eddig mindig a legerősebb indulását szorgalmazták, mégsem lépnek vissza a Tisza javára. – A kutyák viszont mindig is egyedül indultak, és így lesz ez jövőre is, hiszen készen állnak rá, ráadásul szükség is lenne rájuk a parlamentben. Egyéniben pedig nem veszélyeztetik a kormányváltást, így simán ráindulnak a tiszás jelöltekre is, ha arról van szó – érvelt Nagy Dávid, a viccpárt pártigazgatója.

A Fidesz soraiban jelentős személycserék zajlottak le a 2026-os választásokra felkészülés jegyében, de az Index információi szerint már mind a 106 jelölt megvan.

A párt választókerületi elnökeinek cseréje országszerte megtörtént.

A Fideszen belül most generációváltásról és fiatalításról beszélnek: több olyan körzetben, ahol korábban idősebb képviselők dolgoztak a frontvonalban, most új, friss arcokat indítanak.