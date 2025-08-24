Dobrev Klára továbbra is állítja, hogy a DK márpedig önállóan elindul mind a 106 körzetben

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke a közösségi oldalán arról beszélt, hogy a baloldaliaknak és a Momentum visszalépése után a liberálisoknak is szüksége van egy olyan erőre, amely képviseli őket, ő pedig garanciát ad nekik arra, hogy foggal-körömmel harcolni fog értük.
Éppen ezért
a DK mind a 106 körzetben indít jelölteket, mert tudjuk, hogy van sok százezer olyan ember, aki kormányváltást akar, de sosem fog egy jobboldali pártra szavazni
– fogalmazott a politikus, utalva ezzel a Tisza Pártra, amit jobboldalinak tart. Dobrev Klára állítja: érti, hogy mi az az ország és mi az az értékrend, amit képviselnek ezek az emberek, értük fog küzdeni a 2026-os parlamenti választásokig.