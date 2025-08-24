Dobrev KláraDKDemokratikus KoalícióKutyapártmagyar Péter

Dobrev Klára továbbra is állítja, hogy a DK márpedig önállóan elindul mind a 106 körzetben

Vasárnap délelőtt a Demokratikus Koalíció elnöke, Dobrev Klára a közösségi oldalán arról beszélt, hogy a DK mind a 106 egyéni választókörzetben indít jelöltet.

2025. 08. 24. 14:45
Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke a közösségi oldalán arról beszélt, hogy a baloldaliaknak és a Momentum visszalépése után a liberálisoknak is szüksége van egy olyan erőre, amely képviseli őket, ő pedig garanciát ad nekik arra, hogy foggal-körömmel harcolni fog értük. 

Éppen ezért

a DK mind a 106 körzetben indít jelölteket, mert tudjuk, hogy van sok százezer olyan ember, aki kormányváltást akar, de sosem fog egy jobboldali pártra szavazni

– fogalmazott a politikus, utalva ezzel a Tisza Pártra, amit jobboldalinak tart. Dobrev Klára állítja: érti, hogy mi az az ország és mi az az értékrend, amit képviselnek ezek az emberek, értük fog küzdeni a 2026-os parlamenti választásokig.

Az Index a beszámolójában megemlíti, hogy a Kutyapárt is külön indul, bár visszásnak érzik azon pártok indulását a 2026-os választásokon – többek között a DK-ét is –, amelyek eddig mindig a legerősebb indulását szorgalmazták, mégsem lépnek vissza a Tisza javára. – A kutyák viszont mindig is egyedül indultak, és így lesz ez jövőre is, hiszen készen állnak rá, ráadásul szükség is lenne rájuk a parlamentben. Egyéniben pedig nem veszélyeztetik a kormányváltást, így simán ráindulnak a tiszás jelöltekre is, ha arról van szó – érvelt Nagy Dávid, a viccpárt pártigazgatója. 

A Fidesz soraiban jelentős személycserék zajlottak le a 2026-os választásokra felkészülés jegyében, de az Index információi szerint már mind a 106 jelölt megvan. 

A párt választókerületi elnökeinek cseréje országszerte megtörtént. 

A Fideszen belül most generációváltásról és fiatalításról beszélnek: több olyan körzetben, ahol korábban idősebb képviselők dolgoztak a frontvonalban, most új, friss arcokat indítanak. 

A Magyar Péter vezette Tisza Párt jelöltjeiről eddig hivatalos közlés nem történt, a folyamatról annál többet lehetett olvasni. Jellemző, hogy a Tisza 2026-os parlamenti választás egyéni jelöltjeit felsoroló oldal jelenleg is mindössze egyetlen jelölt nevét tartalmazta. Természetesen az egyetlen név az oldalon Magyar Péteré, aki a XII. kerületben fog majd indulni egyéni jelöltként. 

Magyar Péter tegnap Szombathelyen egyébként arról beszélt: a tiszások köreiben felmerült annak a lehetősége, hogy névváltoztatásokkal mind a 106 körzetben egy-egy Magyar Péter induljon a Tisza színeiben jövőre. A pártelnök egyelőre azt állítja, ezt az ötletet elvetették. 

A Mi Hazánk Mozgalom nemrég jelentette be, hogy mind a 106 egyéni választókerületben önálló jelöltet indít a 2026-os országgyűlési választásokon, és közölték azt is, hogy kik fognak név szerint indulni. Azóta a párt közzétette a választási programját is. Toroczkai László pártelnök vezetésével a hétvégén ünnepelte a hetedik születésnapját a párt. Toroczkai az ünnepi beszédében azt mondta: meggyőződése, hogy pártja 2026-ban a választásokon hatalmas meglepetést fog okozni. 

 

 

Borítókép: Dobrev Klára (Fotó: Csudai Sándor)

