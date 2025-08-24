tüntetésNagy-Britanniamigráns

A migránsok miatt országszerte tüntetések voltak

Nagy-Britannia-szerte tüntetések zajlottak a bevándorlók szállodai elhelyezése ellen. A demonstrációk során rivalizáló csoportok csaptak össze több városban, köztük Bristolban, Horley-ben és Liverpoolban. A rendőrség közölte, hogy több helyen is történtek letartóztatások, mivel a migráns-ellenes és a bevándorlást támogató tüntetők között tettlegességre került sor.

Magyar Nemzet
2025. 08. 24. 13:09
Nagy-Britannia migránsválságban
Nagy-Britannia migránsválságban Fotó: JAIME PEREZ RIVERO Forrás: ANADOLU
Az Abolish Asylum System (Megszüntetni A Menekültügyi Rendszert) nevű szervezet demonstrációkat tartott több tucat brit városban, azzal a céllal, hogy megakadályozzák a migránsok szállodákban való elhelyezését. A Stand Up To Racism (Állj Ki A Rasszizmus Ellen) szervezet azt ígérte, hogy szembeszáll a tüntetésekkel, ami összecsapásokhoz vezetett Bristol, Horley, Liverpool, Perth és Newcastle területén – írja a The Telegraph.

A migránsok miatt estek egymásnak a britek az utcákon
A migránsok miatt estek egymásnak a britek az utcákon (Fotó: NurPhoto/Nicolas Economou)

Migránsok miatt estek egymásnak a britek

Az idei nyári zavargások hulláma Eppingben kezdődött, miután egy etióp menedékkérőt egy 14 éves iskolás lány szexuális zaklatásával vádoltak meg, amit ő tagad. Kedden az Epping Foresti Kerületi Tanács ideiglenes bírósági határozatot kapott, amely lehetővé teszi a menedékkérők eltávolítását szeptember 12-től a Bell Hotelből. A belügyminiszter fellebbezni kíván a Legfelsőbb Bíróság döntése ellen, mivel attól tart, hogy az precedenst teremthet más helyi önkormányzatok számára, amelyek jogi lépésekkel támadhatják a kormány migrációs politikáját. 

A hétvégére több tucat tüntetést szerveztek, mivel sok közösség az Eppingben elért eredményt szeretné a saját lakóhelyén is.

A bristoli tüntetők, akik brit zászlókat és „Stop the Boats” („Állítsátok meg a hajókat”) táblákat vittek a megmozdulásokra, a Castle Parktól a belvárosig vonultak, közben Wonderwall- és Sweet Caroline-dalokat játszottak, és azt skandálták: 

Küldjétek haza őket!

A refugees are welcome here („A menekültek itt szívesen látottak”) rigmusokat skandáló ellentüntetők megpróbálták megállítani a felvonulást, ami erőszakos összecsapáshoz vezetett. Egy 37 éves nőt letartóztattak, aki megtámadott egy elsősegélynyújtót. A rendőrség közölte, hogy senki sem szenvedett komoly sérülést, de vizsgálat indul az állítólagos rendőrbántalmazások miatt. Keith Smith rendőrfőnök elmondta: 

Mai prioritásunk mindkét csoport számára a törvényes, békés tüntetések lehetővé tétele volt. Tisztjeink kiválóan kezelték a nagyon nehéz helyzetet, és szeretném megköszönni szakmai hozzáállásukat.

Feszültség alakult ki a Sheraton Four Points Hotel előtt is Horley-ben, West Sussex és Surrey határán, miután kétszáz bevándorlásellenes tüntető Szent György-zászlókat hordozva szembekerült a Stand Up To Racism demonstrálóival. Korábban is voltak tüntetések a környéken, miután egy hotelben lakó migránst három nő zaklatásában találtak bűnösnek.

Horleyben két embert letartóztattak a közrend megsértéséért, egyet pedig a védelmi intézkedések megsértéséért. A Stand Up To Racism győzelmet hirdetett a migránsellenes tüntetőkkel szemben Perth-ben. A kampányszervezet skót részlege a közösségi médiában közölte:

Győzelem Perth-ben, a menekülteket zaklatni akaró, demoralizált szélsőjobboldali csoportot eltávolították.

Liverpool belvárosában a UKIP tüntetése és az ellen-tüntetés során 11 embert tartóztattak le, közrend elleni bűncselekmények és támadások miatt. A UKIP felvonulása 13.20 körül kezdődött, de röviddel később a menetet visszairányították a St George’s Hallhoz, miután a rendőrség az 1986-os közrendvédelmi törvény 12. szakaszát alkalmazta.

Newcastle-ben is feszült helyzet alakult ki a New Bridge Hotel előtt. A városi tanács ebben a hónapban aktív tárgyalásokat folytatott a belügyminisztériummal a városi hotel menedékkérők általi használatának megszüntetéséről. Karen Kilgour, Newcastle munkáspárti vezetője a hotel bezárását szorgalmazta.

Az eppingi bírósági döntés precedenst teremthet

A miniszterek jogi kihívásokra készülnek a helyi hatóságoktól, köztük a munkáspárti vezetésű önkormányzatoktól, miután az Epping Forest Tanácsnak ideiglenes bírósági határozatot adtak a menekülthotel bezárására állítólagos szabálysértések miatt. South Norfolk Tanács pénteken közölte, hogy értesítették arról, hogy a Belügyminisztérium tervezi a menedékkérők Park Hotelben történő elhelyezésének megszüntetését.

A Tamworth Tanács jelezte, hogy megvizsgálja a Holiday Inn Express városi használatának jogi kihívását, amely tavaly nyáron erőszakos zavargások színtere volt Southportban. Közleményükben hangsúlyozták: 

Az Epping Forest-helyzet potenciálisan fontos jogi precedenst jelent, és gondosan értékeljük, mit jelenthet ez Tamworth esetében.

A legfrissebb adatok szerint több mint 32 ezer menedékkérőt szállásoltak el brit hotelekben. Korábban írtunk róla, hogy Európában az Egyesült Királyságban él a legtöbb illegális bevándorló.

Borítókép: Nagy-Britannia migránsválságban (Fotó: AFP)

