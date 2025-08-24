A migránsok miatt országszerte tüntetések voltak

Az Abolish Asylum System (Megszüntetni A Menekültügyi Rendszert) nevű szervezet demonstrációkat tartott több tucat brit városban, azzal a céllal, hogy megakadályozzák a migránsok szállodákban való elhelyezését. A Stand Up To Racism (Állj Ki A Rasszizmus Ellen) szervezet azt ígérte, hogy szembeszáll a tüntetésekkel, ami összecsapásokhoz vezetett Bristol, Horley, Liverpool, Perth és Newcastle területén – írja a The Telegraph.

A migránsok miatt estek egymásnak a britek az utcákon (Fotó: NurPhoto/Nicolas Economou)

Migránsok miatt estek egymásnak a britek

Az idei nyári zavargások hulláma Eppingben kezdődött, miután egy etióp menedékkérőt egy 14 éves iskolás lány szexuális zaklatásával vádoltak meg, amit ő tagad. Kedden az Epping Foresti Kerületi Tanács ideiglenes bírósági határozatot kapott, amely lehetővé teszi a menedékkérők eltávolítását szeptember 12-től a Bell Hotelből. A belügyminiszter fellebbezni kíván a Legfelsőbb Bíróság döntése ellen, mivel attól tart, hogy az precedenst teremthet más helyi önkormányzatok számára, amelyek jogi lépésekkel támadhatják a kormány migrációs politikáját.