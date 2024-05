Itt a francia háborús bejelentés, centikre a világháború

Valamennyien nem zárták ki azt a forgatókönyvet, hogy nyugati katonák jelenjenek meg az orosz–ukrán háborúban.

Túl sok időt töltünk azzal, hogy az eszkaláció miatt aggódunk, holott Oroszország az az ország, amelyik eszkalálódik

– tette hozzá Haddad, aki szerint a nyugati fővárosoknak kreatívan kell gondolkodniuk arról, hogyan lehetne Kijevet különböző módokon jobban segíteni.

Sőt, a brit védelmi miniszter szerint a NATO-n kívüli európai országoknak is csatlakozniuk kellene az észak-atlanti szövetséghez. Grant Shapps a szerdán Londonban megrendezett védelmi konferencián (London Defence Conference) kijelentette azt is, hogy Kína és Oroszország közösen dolgozik ukrajnai bevetésre szánt hadszíntéri eszközök hadrendbe állításán. Shapps a King’s College London egyetem szervezésében tartott rendezvényen felszólalva elmondta: a következő hetekben hivatalosan is előterjeszti azt a kezdeményezését, hogy a NATO-tagországok a jelenlegi két százalékról egységesen 2,5 százalékra emeljék a hazai össztermékükhöz (GDP) mért védelmi kiadásaikat.

Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke pedig egész Európára kiterjesztené a sorkatonaságot. Ahogy arról a V4NA nemzetközi hírügynökség beszámolt, a júniusi európai parlamenti választás után felálló testület az elsők között igyekszik majd megvitatni ennek lehetőségeit, ezért sorsdöntőnek bizonyulhat a voksolás. Ha ugyanis a háborút támogatók szereznek többséget, akkor elkerülhetetlen lehet a világháború, ha azonban a háborút ellenző pártok jutnak nagyobb szóhoz, akkor az orosz–ukrán háború Ukrajna határain belül maradhat.