Király Nóra: Csak az igen az igen!

Király Nóra a Facebook-oldalán közölte, az ügyről múlt hét végén értesült, és azért nem szólalt meg azonnal, mert először tájékozódni akart. Országgyűlési képviselőként és a Nők a bántalmazás ellen digitális polgári kör egyik alapítójaként azonban csak akkor kaphat betekintést az ügy részleteibe, ha az áldozat közvetlenül megkeresi, ez azonban nem történt meg. Ennek ellenére a rendelkezésre álló információk alapján a helyzet egyértelműnek tűnik számára.

Király Nóra felidézte, a bíróság nem tartotta elég erősnek a bizonyítékot és kimondta, hogy a nem nem jelent nemet.

A bíróság független hatalmi ág, ezért politikusként nem minősíthetem az ítéletet. Magánemberként ugyanakkor elmondhatom, hogy nagyon nehéz elfogadni egy olyan döntést, amely az életszerűséget háttérbe szorítja és kizárólag technikai részletekre támaszkodik

– hangsúlyozta.

Az áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos szerint az ügy kapcsán további kérdést vet fel, hogy az ügyészség miért nem fellebbezett. Bár az ügyészség függetlenül működik a kormánytól, egy ilyen horderejű ügyben elvárható lenne a mielőbbi nyilatkozat – mutatott rá. Hozzátette, jelenleg csupán meg nem erősített információk állnak rendelkezésre.

A jogalkotói szándék világos, egy nő sem maradhat védelem nélkül, és ennek a törvény minden részletében érvényesülnie kell

– hívta fel a figyelmet Király Nóra.

Az országgyűlési képviselő határozott kiállást ígért az ügyben, és segíteni szeretné a változást. Célja, hogy minél többet megtudjon az esetről. Felvetette a lehetőséget, hogy büntetőjogászok vizsgálják meg a törvényt, és ha szükséges, annak módosítását mielőbb el kell végezni, amit minden eszközzel támogatni fog.

Borítókép: Király Nóra, az áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)