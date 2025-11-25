Rendkívüli

Baloldali polgármester ellen indult eljárás szexuális erőszak gyanúja miatt

Komoly botrány rázta meg az erdélyi közéletet: rácsok mögé került Traian Simionca, a román Szociáldemokrata Párt (PSD) politikusa, egy erdélyi település, Jád (Livezile) polgármestere szexuális erőszak gyanúja miatt.

2025. 11. 25. 15:30
Nemi erőszak, szexuális bántalmazás, szeméremsértés és személyes adattal való visszaélés miatt hallgatták ki az erdélyi Jád polgármesterét, a Szociáldemokrata Párt tagját a román hatóságok – vette észre az Origo. Traian Simionca 24 órára őrizetbe került, miután olyan felvételek kezdtek keringeni a neten, amelyen az egyik kolléganőjével látható félreérthetetlen helyzetben, a saját irodájában. A szexuális erőszak gyanúja miatt a pártja is azonnal lépett. 

A felvétel illusztráció (Forrás: Freepik)

Szánalmas magyarázkodásba kezdett a szexuális erőszakkal gyanúsított baloldali polgármester

A Beszterce-Naszód megyei rendőrségen indult nyomozás az ügyben az ügyészség irányítása alatt.

Három helyszínen – több magánlakásban és a községházán – is házkutatást tartottak, utána vitték be a településvezetőt a kapitányságra.

Traian Simionca szerint „valaki viccnek vagy lejáratásnak szánta az egészet a mesterséges intelligenciával manipulált képekkel”, és az egészből semmi nem igaz. 

A botrányra reagálva a Szociáldemokrata Párt (PSD) Beszterce-Naszód megyei szervezete hétfő délután bejelentette, 

hogy Simionca párttagságát azonnali hatállyal felfüggeszti a vizsgálat idejére,

hivatkozva saját etikai kódexükre, amely szerint a büntetőeljárás alatt álló tagok nem tölthetnek be közéleti szerepet.

Amíg a romániai hatóságok a baloldali szexuális ragadozót üldözik, az ukrán hatóságok azt is letagadják, hogy ukrán katonák vertek agyon egy kárpátaljai férfit nyáron.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0–24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pixabay.com)

