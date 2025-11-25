Baloldali polgármester ellen indult eljárás szexuális erőszak gyanúja miatt

Nemi erőszak, szexuális bántalmazás, szeméremsértés és személyes adattal való visszaélés miatt hallgatták ki az erdélyi Jád polgármesterét, a Szociáldemokrata Párt tagját a román hatóságok – vette észre az Origo. Traian Simionca 24 órára őrizetbe került, miután olyan felvételek kezdtek keringeni a neten, amelyen az egyik kolléganőjével látható félreérthetetlen helyzetben, a saját irodájában. A szexuális erőszak gyanúja miatt a pártja is azonnal lépett.

Szánalmas magyarázkodásba kezdett a szexuális erőszakkal gyanúsított baloldali polgármester

A Beszterce-Naszód megyei rendőrségen indult nyomozás az ügyben az ügyészség irányítása alatt.

Három helyszínen – több magánlakásban és a községházán – is házkutatást tartottak, utána vitték be a településvezetőt a kapitányságra.

Traian Simionca szerint „valaki viccnek vagy lejáratásnak szánta az egészet a mesterséges intelligenciával manipulált képekkel”, és az egészből semmi nem igaz.

A botrányra reagálva a Szociáldemokrata Párt (PSD) Beszterce-Naszód megyei szervezete hétfő délután bejelentette,

hogy Simionca párttagságát azonnali hatállyal felfüggeszti a vizsgálat idejére,

hivatkozva saját etikai kódexükre, amely szerint a büntetőeljárás alatt álló tagok nem tölthetnek be közéleti szerepet.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0–24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

