Európán kívüli országokkal bővítené a NATO-t a brit védelmi miniszter

A brit védelmi miniszter szerint a NATO-n kívüli európai országoknak is csatlakozniuk kellene az észak-atlanti szövetséghez. Grant Shapps a szerdán Londonban megrendezett védelmi konferencián (London Defence Conference) kijelentette azt is, hogy Kína és Oroszország közösen dolgozik ukrajnai bevetésre szánt hadszíntéri eszközök hadrendbe állításán. Shapps a King’s College London egyetem szervezésében tartott rendezvényen felszólalva elmondta: a következő hetekben hivatalosan is előterjeszti azt a kezdeményezését, hogy a NATO-tagországok a jelenlegi két százalékról egységesen 2,5 százalékra emeljék a hazai össztermékükhöz (GDP) mért védelmi kiadásaikat.

A brit védelmi tárca vezetője szerint az általa javasolt új védelmi költségvetési minimum elfogadására azért van szükség, mert Vlagyimir Putyin orosz elnököt és pekingi, phenjani, teheráni önkényuralmi szövetségeseit az elmúlt 25 évben felbátorította az elnyomó rezsimjeikkel és külső agresszióikkal szembeni nyugati félénkség.

Grant Shapps részletek nélkül kijelentette: a brit kormánynak bizonyítékai vannak arra, hogy Kína és Oroszország együttműködik ukrajnai bevetésre szánt harceszközök hadrendbe állításában.

Hozzátette: az ukrajnai háború kezdete óta 64 százalékkal emelkedett a kétoldalú kínai–orosz kereskedelem értéke. Shapps szerint ebben a helyzetben a kollektív biztonság szélesítése és erősítése is elsődleges feladat. Kijelentette: a NATO önkéntes védelmi szövetség, mindig is az lesz, de a kollektív védelem és elrettentés végső soron a számokon múlik.

A brit védelmi miniszter közölte: éppen ezért javasolni fogja, hogy azok az európai országok, amelyek még nem tagjai a NATO-nak, de részesülnek az atlanti szövetség védőernyője nyújtotta előnyökből és szabadságjogokból, csatlakozzanak a NATO-hoz.

– Amikor a medve a hátsó ajtónál ólálkodik, össze kell fognunk, és vállvetve kell helytállnunk – fogalmazott szerdai beszédében a brit védelmi tárca vezetője. Grant Shapps alig burkoltan felszólította az ázsiai gazdasági hatalmakat is arra, hogy járuljanak hozzá a globális védelmi kiadások növeléséhez, mivel Európa biztonsága az ő biztonságuk is.

Hozzátette: az európai országok sem várhatják el a továbbiakban kizárólag az Egyesült Államoktól a saját biztonságuk finanszírozását. Ugyanígy nem lehet helyénvalónak tekinteni azt, hogy csak az amerikai és a brit fegyveres erők mértek csapásokat a vörös-tengeri hajóközlekedést fenyegető jemeni húszi lázadók katonai létesítményeire, annak ellenére, hogy a hajózás szabadsága egész Ázsiában és Európában az exportőrök és a fogyasztók hasznára válik – mondta a brit védelmi miniszter.