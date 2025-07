Holtában átkoznák ki az úszópápát

Ezt tette akkoriban mindenki: előbb vagy utóbb, de inkább elfutott Széchy elől. Az eredmények viszont maradtak:

Széchy Tamás mindenekelőtt öt olimpiai bajnok tanítvány (Wladár Sándor, Darnyi Tamás, Szabó József, Rózsa Norbert, Czene Attila) és még megannyi úszó mestereként dicsfényben vonult előbb vissza, majd a másvilágra. Éveken, sőt évtizedeken át mindenki hallgatott. Csak az érintettek tudják, miért. Az áldozatok legszemélyesebb ügye, hogy a nyilvánosság elé tárják-e a tragédiájukat.

Ma már mindannyian érett, sőt inkább a nyugdíj felé araszoló férfiak, el tudják dönteni, mit akarnak. Ha lehull a lepel, hitelt érdemlően fény derül Széchy Tamás sötét oldalára, akkor a magyar úszás, sőt a magyar sport legitim vezetői közül senki se legyen rest megtenni a szükséges lépéseket. Ne a Széchy Tamásról írott könyvet zúzzák be, hiszen az – még ha hiányosan is – kordokumentum, hanem ha az igazság azt kívánja, holtában is átkozzák ki az úszópápát.

Batházi Tamás színre lépett, majd Wladár Sándort rágalmazta

Ez a Széchy-ügy. Ami világos, mint a nap. Az teszi látszólag mégis bonyolulttá, hogy átszövi egy másik ügy. A Batházi-ügy, vagy úgy is mondhatjuk, a Batházi–Wladár-ügy.

Wladár Sándort szükségtelen bemutatni. Olimpiai bajnok, a Nemzet Sportolója, a Magyar Úszószövetség jelenlegi elnöke. Azért viszont véletlenül se okolja magát még a sportkedvelő olvasó sem, ha korábban nem hallott volna Batházi Tamásról. A Batházi név persze ismerősen cseng, Tamás testvére, István ugyanis Európa-bajnok vegyesúszó. Maga Batházi Tamás is úszott, s örömmel azonosítja magát egykori olimpikonként, ami annyiban szorul kiegészítésre, hogy tartalékként kétségtelenül jelen volt a 2004-es olimpián, de versenyzőként nemhogy eredménye sincs, rajtkőre sem állt Athénban.

A Széchyről megjelent könyv után érthetetlennek tűnt, ugyan miért éppen Batházi Tamás fújja a passzátszelet, hiszen még csak tanítványa sem volt az „úszópápának”.

Arról nem is beszélve – miként a botránykönyvéről anno elhíresült Szepesi Nikolett is kifogásolja –, hogy a Kiss László, majd Turi György vezette Kőér utcai műhely bántalmazási ügyei cseppet sem fájtak az ott tempózó Batházi Tamásnak, sőt szignálta is azt a közleményt, amely hazugsággal vádolta meg a korábbi úszónőt a szennyes kiteregetésekor. Vessük ezt össze Wladár Sándornak a Turi-ügyben adott nyilatkozatával: „Aki bántalmaz, annak letörjük a kezét.”

Batházi az elmúlt hetekben előbb hangzatosan posztolt, majd körbehaknizta a médiát, s igyekezett tematizálni a közéletet, azt a látszatot kelteni, hogy az egész ügy csakis az ő szűrőjén át értelmezhető hitelesen.

Már csak ilyen a népszerűség átka: Batházi egyszer csak a közérdeket képviselő, igaz, fogadatlan prókátorból rágalmazóvá transzformált. A sok feltételezett, anonim áldozat közül megnevezett egyet: az állítása szerint Wladár Sándor anno szexuális viszonyt folytatott Széchyvel. Értsünk a szavakból: aki szexuális viszonyt folytat, az már nem is áldozat, hanem cinkos. Batházi azt sugallja, Wladár Sándor tehető felelőssé azért, hogy Széchy Tamásról napjainkban is hamis kép él a köztudatban, ő akarja mindenáron elkendőzni a vélt, valós disznóságokat, amelyek a mai napig mételyezik a magyar úszósportot, ergo Wladár Sándornak kellene vizsgálóbizottság elé állnia, de még inkább lemondania.