Folytatódik az úszóbotrány: Szepesi Nikolett Batházi Tamás viselkedését is felháborítónak találja

Tavasszal jelent meg a Széchy Tamás – Élet – mű – örökség című könyv, amelyet az úszópápaként ismert edző két korábbi tanítványa, a magyar úszósport első világbajnoka, Hargitay András, a jelenlegi szövetségi kapitány, Sós Csaba, valamint e poszton egyik elődje, Tóth Ákos jegyez. A könyvben számos történet olvasható az ellentmondásos edzőről, a visszhangja pedig szintén ellentmondásos volt, sokan ugyanis előhozták azokat a vádakat, miszerint Széchy korábban szexuálisan zaklatott több fiatalkorú versenyzőt. Így tett Hosszú Katinka és az ügyben magát látványosan exponáló korábbi szövetségi főtitkár Batházi Tamás is, az egyik egykori áldozat pedig már a nyilvánosság elé is kiállt. Batházi ugyancsak ellentmondásos viselkedésére pedig most Szepesi Nikolett reagált.

Szepesi Nikolett (balra) is reagált Széchy Tamás ügyére, Batházi Tamást kritizálta (Fotó: AFP/John Thys)

Szepesi Nikolett Széchy Tamás miatt üzent Batházi Tamásnak

Az egykori Európa-bajnoki bronzérmes úszónő a visszavonulása után, a 2013-ban megjelent Én, a szexmániás című könyvével vált még ismertebbé, ezúttal pedig Batházit kritizálta.

Nagyon felháborít, hogy Tomika – elnézést a becézésért, mi mindannyian így ismertük és szólítottuk – teljes mellszélességgel kiáll most Széchy áldozatai mellett, de amikor én voltam az áldozat, akkor erről egész másképp gondolkodott

– mondta a Blikknek Szepesi Nikolett, aki hozzátette,

Batházi az ő könyve megjelenése után aláírt egy petíciót, miszerint hazug dolgokat állítanak a műben leírtak.

– Azóta kiderült: igaz volt, hogy fizikailag és lelkileg is terrorizált az edzőm, és az is, hogy a masszőr, „Kicsi bácsi” szexuálisan zaklatta az úszólányokat. Mindkettőről többen is nyilatkoztak, Turiról (György – a szerk.) például Cseh Laci is ugyanazt mondta, mint én, csak neki már elhitték.

Szepesi Nikolett azt is kiemelte, hogy egyedüliként Cseh László kért tőle személyesen és a nyilvánosság előtt is bocsánatot, Batházi viszont nem tett így. Az egykori úszónő úgy gondolja, hogy ha Kiss László nevét már nem viseli a róla elnevezett százhalombattai uszoda, akkor Széchyvel is hasonlóan kellene tenni.

Nem értem, legfeljebb sejteni vélem, hogy Batházi és a sportág ikonja, Hosszú Katinka ebben az ügyben, akárcsak a Milák-affér kapcsán, miért támadja ilyen hevesen a sportág vezetését.

– Szerintem el kellene fogadni, hogy a szövetség elnöke nem hozhat elhamarkodott határozatokat. A vizsgálóbizottság már dolgozik, nincs kétségem, hogy helyes döntés fog születni – nyilatkozta Szepesi.