Kiderült, a magyar sztárjátékos miért mondta le a válogatottságot

A férfi-kosárlabdaválogatott szombaton már a harmadik mérkőzését játssza a világbajnoki-előselejtezők sorozatában. Nincs a keretében a magyar férfikosárlabda legnagyobb aktív sztárja, az Euroliga-győztes Hanga Ádám. Ez azonban nem meglepő, hiszen ő az idén januárban lemondta a válogatottságot. Most 68 perces interjút adott Tőrös Balázs podcastcsatornáján, amelyben sok mindenről beszélt, többek között azt is elárulta, hogy miért intett örökre búcsút a magyar válogatottnak.

Hanga Ádám a Barcelonában is igazi sztár volt Fotó: AFP

– Azt éreztem játék közben, mintha nem is nagyon illenék bele a csapatba – mondta Hanga Ádám. – Azt éreztem magamon, meg az edzőn, meg úgy mindenkin, hogy mintha csak azért lennék ott, mert Hanga Ádámnak itt kell lennie, mert az Euroligában van, de igazából nem lett felépítve, nem úgy volt az egész csapatnak a kémiája.

Mintha szükségtelen lettem volna, és ilyet még sosem éreztem a karrierem során, egyetlenegy csapatomban sem. Ezt az információt is kaptam tulajdonképpen, hogy nem nagyon kell a támadásban gondolkodnom, hogy csak védekezzek.

És nem azért, mert büdös nekem a védekezés, félreértés ne essék, mert nem véletlenül lettem az Euroliga legjobb védőjátékosa 2017-ben, hanem azért, mert azt gondolom, hogy ha ott vagyok a válogatottban, akkor igenis nagyobb szerepet kell rám rakni.

Hanga Ádám úgy érezte, nélküle jobb a válogatott

A válogatott akkor négy vereséggel állt az Európa-bajnoki selejtezőben, és két mérkőzés volt hátra. Hanga Ádám azonban ezeken már nem lépett pályára.

– Ekkor mondtam, hogy amúgy is 0-4-gyel állunk, én lejátszhatom ezt a maradék két mérkőzést, de ki nyer vele? Azt éreztem, sem a válogatott, sem én nem nyernék vele, csak elmondhattuk volna, hogy megint itt volt az Ádám, hú, de szuper. A válogatott meg is nyerte mindkét mérkőzést nélkülem, aminek nagyon örültem, úgy éreztem, hogy ez a csapat rosszabb velem, mint nélkülem. Ez hülyén hangzik, de így gondolom, ezt éreztem.

Hanga Ádám a Real Madrid játékosaként ért fel a csúcsra, amikor megnyerte az Euroligát Fotó: NurPhoto/Oscar Gonzalez

Nem akarta, hogy levegőben lógjon a sorsa idén nyárig, mert szeret a problémáinak azonnal nekimenni, ezért meghozta ezt a számára nehéz döntést. Decemberben felhívta Gasper Okornt és az MKOSZ-t ezzel kapcsolatban. Elmondta, hogy nincsen benne tüske, nem érezte jól magát már a végén, de nem emberileg, hanem játékosként.