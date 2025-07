Úszóbotrány: Hosszú Katinka bocsánatkérést sürget és kitörölné Széchy nevét

Hosszú Katinka a közösségi oldalán reagált a Széchy-botrányra, aminek egy frissen megjelent könyv volt a katalizátora. Volt tanítványok, köztiszteletben álló szaktekintélyek, a magyar úszó válogatott jelenlegi és korábbi szövetségi kapitányai, Sós Csaba, Hargitay András és Tóth Ákos írtak könyvet májusban Széchy Tamás munkásságáról és életéről. A mű megjelenése után többen sérelmezték, hogy az öt olimpiai bajnok úszót (Wladár Sándor, Szabó József, Darnyi Tamás, Rózsa Norbert, Czene Attila) is kinevelő Széchy „sötét oldaláról” nem írtak.

A Széchy Tamás munkásságáról megjelent könyv nagy hullámokat vert. (Fotó: Dömötör Csaba/Nemzeti Sport)

Az korábban is ismert volt, hogy a 2004-ben elhunyt Széchy mai szemmel feltétlenül kifogásolható módszereket alkalmazott, amelynek része volt akár a fizikai erőszak is. A legújabb vádak azonban már pedofíliáról szólnak, és már olyan áldozat is akadt, aki nevét és arcát vállalva mesélte el, hogy mit tett vele gyerekkorában Széchy.

A Magyar Úszószövetség (MÚSZ) elnöke, Wladár Sándor felállított egy vizsgálóbizottságot, hogy kivizsgálják a történteket. Hosszú Katinka szerint ez azonban nem elég.

A háromszoros olimpiai bajnok úszónő korábban többször is élesen bírálta a MÚSZ-t, amiért az általa gyermekabúzussal, gyermekzaklatással, torz edzői magatartással jellemzett Széchy Tamás nevét népszerűsítette, akár az országos bajnokságot is róla elnevezve. Hosszú Katinka nemrég elhatárolódott a Széchy-botrányt feltételezhetően önös érdekekből is felhasználó Batházi Tamástól, most azonban konkrét javaslatokat – vagy ha úgy tetszik: követeléseket – is megfogalmazott az ügyben.