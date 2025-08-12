Álhírek!!!

Kiderült, hogy Trump elnök Orbán Viktort kérdezte meg, vajon megnyerhetik-e az ukránok a háborút. Erről maga az elnök számolt be Washingtonban, mintegy a közelgő amerikai–orosz csúcstalálkozó felvezetéseként.

Magyar Péter azonnal reagált a Facebookján (ő ott létezik, a valóságban nincsen jelen), és kijelentette, ismét egy álhírről van szó, ez nem egyéb, mint a „rogáni propaganda” műve, amit „tényellenőrzés nélkül” terjeszt a sajtó, sajnos a „függetlenobjektív” is. (Nem úgy, mint azt a nagyszerű és cáfolhatatlan igazságot, amelyet magyarpéter hozott nyilvánosságra, miszerint a bukott szíriai elnök a Liszt Ferenc reptéren landolt, azt bezzeg mit össze tényellenőrizték, főleg a magyarhanglukácscsaba, húú, de beleszerettem a magyarpéterbe…)

Szóval az igazság:

Trump elnök természetesen Magyar Pétert akarta felhívni, hogy érdeklődjön nála aktuális világpolitikai kérdésekről, így többek között az orosz–ukrán háború állásáról, de egyszerűen nem találta a telefonszámát, így jobb híján hívta Orbán Viktort, majd azonnali hatállyal kirúgta az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének minden dolgozóját, amiért nem szerezték meg még időben a legfontosabb telefonszámot, vagyis a magyarpéterét. (Ha engem felhívtak volna, én szívesen megadtam volna…)

Szóval a lényeg: Trump a mi kis kertészünkkel akart beszélni, de ennek rajta kívül álló, technikai akadálya volt csupán.

Aki nem hiszi, járjon utána.

Vagy, ami még jobb, annak majd a magyarpéter jár utána…

https://magyarnemzet.hu/kulfold/2025/08/donald-trump-orban-viktor