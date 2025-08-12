Rendkívüli

ivóvízminőségdunántúliTolna vármegyébenszúnyoglárvaSzakálybanlajtoskocsiszakályi vízivóvíz

Kukacok vannak a csapvízben, fürdeni lehet benne, meginni, főzni vele nem célszerű

A nyár egyik legmegdöbbentőbb hazai közéleti botránya bontakozott ki a békés kis tolnai faluban, Szakályban, ahol augusztus elején a lakók kukacokat találtak a poharaikban. Mutatjuk, mi a helyzet a szakályi ivóvízzel most.

Magyar Nemzet
Forrás: TEOL2025. 08. 12. 21:54
A szakályi otthonokat ellepő szúnyoglárvák tönkretették a lakosság közérzetét és nyugalmas életét. A szakályi ivóvíz problémája megdöbbenést váltott ki Tolna vármegyében (Fotó: Kiss Albert)
A szakályi csapokból folyó vízben szúnyoglárvák jelentek meg, amelyek nemcsak a látványukkal, hanem az egészségügyi kockázatukkal is sokkolták a lakosságot. Kedden kisebb változás történt az ügyben. A szakályi ivóvízzel most ez a helyzet. 

A közeli forrás vize ment meg sok szakályi lakost a kukacos csapvíz miatt (Fotó: TEOL/Kiss Albert)
A közeli forrás vize ment meg sok szakályi lakost a kukacos csapvíz miatt (Fotó: Kiss Albert)

Szakályban kukacos a csapvíz

Augusztus 12-én délelőtt már némi javulás volt tapasztalható. Feuerbach Szabolcs, Szakály polgármesterének tájékoztatása szerint a víz fürdésre és állatok itatására már alkalmas, de emberi fogyasztásra, vízivásra, főzésre továbbra sem ajánlott. A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy hivatalosan augusztus negyedikétől kezdve ihatatlan a vezetékes víz. A fertőzés okaként technológiai meghibásodást emlegetnek, amely lehetővé tette, hogy az élőlények a szűrőkön átjutva közvetlenül az ivóvízbe kerüljenek. A faluban két lajtoskocsi jár naponta, amelyekből a lakók edényekbe gyűjtik a vizet. Az első napokban azonban még ezekből is elszíneződött, barna víz folyt, a szolgáltató szerint egy tűzcsap öblítésének elmulasztása miatt. 

 

Szúnyoglárvák a csapvízben

Feuerbach Szabolcs a Teolnak kedden elmondta: „Nehezen viselik a lakosok a kialakult helyzetet, és ahogy telnek a napok, én is a türelmüket kérem. Szakályban mintegy 550 háztartást érint a probléma.”

Ismertette, hogy

naponta két lajtoskocsi megy végig a településen, valamint a szolgáltató ígérete szerint a mostani hétvégére megoldódhatnak a vízproblémák.

Eközben egyre több fotó, dokumentáció jelent meg a kukacos vízről, a szakályi helyzetről, és sokakban az is felmerült, hogy a vízfertőzés hosszabb távon is hatással lehet az egészségükre.

A teljes cikk ide kattintva érhető el.

