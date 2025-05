Hosszú Katinka megszólalt a Széchy Tamást pedofil edzőnek nevező poszt ügyében

Ezen a héten mutatták be a Széchy Tamás életéről szóló könyvet , amelyet szerzőkként a magyar úszósport három szaktekintélye, Sós Csaba jelenlegi és Hargitay András, valamint Tóth Ákos korábbi szövetségi kapitányok jegyeznek. A könyv célja, hogy teljesebb képet adjon a korszakos edzőlegendáról, akinek a tanítványai közül Wladár Sándor, Szabó József, Darnyi Tamás, Rózsa Norbert és Czene Attila is olimpiai bajnok lett. Széchy utóélete minimum ellentmondásos, a nagy sikerek mellett olyan módszerekről, bántalmazásokról is lehet hallani, amelyek napjainkban teljességgel elfogadhatatlanok lennének. Emiatt kelt ki a Széchyt méltató könyv megszületése ellen a korábbi olimpikon úszó, Batházi Tamás, és miatta szólalt meg most Hosszú Katinka.

Hosszú Katinka elhatárolódott Batházi Tamás Széchy Tamást vádló bejegyzésétől (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

„Egy pedofil edzőnek dicső emléket állítani, aki fizikálisan brutálisan verte a gyerek és fiatalkorú sportolókat, szexuális ragadozóként kisfiú versenyzők nemi szervét igazgatta a kötelező fürdőruhapróbán (több tucat ilyen esetről tudunk), szexuálisan betört több fiatalkorú azonos nemű versenyzőt, volt olyan versenyzője, akivel évekig szexuális viszonyt is fenntartott (több ilyen azonos nemű férfi versenyzővel is)… Vérlázító! Vérlázító, hogy bárki emléket akar neki állítani társadalmi szinten!” Facebook-oldalán közzétett posztjában Batházi Tamás többek között így írt Széchy Tamásról.

Hosszú Katinka is támadta Széchy Tamás módszereit

Mint a Batházi-bejegyzésről szóló cikkünkben lapunk is jelezte, a korábbi úszó korábban többször is Hosszú Katinka egyik szövetségese volt a nyilvánosságban a Wladár Sándor-vezette jelenlegi MÚSZ-elnökség elleni kritikák megfogalmazásában. A mostani Széchy-ügyben pedig az is adta a párhuzamot, hogy tavaly szeptemberben Hosszú Katinka is Széchy Tamás gyermekbántalmazásait emlegette fel a következő idézetben (amelyben következetesen rosszul, Szécsiként írta le a nevét):

„Miért a Gyárfás Tamás/Szécsi Tamás érából maradt vezetők irányítják gyermekeink jövőjét? A MÚSZ jelenlegi vezetőinek java része Gyárfás Tamás óta továbbra is – jelenleg Wladár Sándor megbízásából – irányítják az úszószövetséget. A Szécsi-korszak gyermek/edző kapcsolatára gyermekabózus, gyermekzaklatás, torz edzői magatartás volt jellemző. Mindennek tudatában, Wladár Sándor, aki teljes mértékben maga is része volt a Szécsi-érának, elnöksége alatt a magyar országos bajnokságot Szécsi Tamás emlékversenynek címjelezte 2017-től.”

Elhatárolódott Batházi Tamás bejegyzésétől

Most viszont Hosszú Katinka elhatárolódott Batházi Tamás bejegyzésétől, amiben konkrét bizonyítékok hiányában lettek kemény vádak megfogalmazva Széchy Tamásról.

„Az elmúlt napokban több cikk is társított engem Batházi Tamás nyilvános bejegyzéséhez. Fontos tisztázni: a bejegyzés nem az én nevemben, nem az én tudtommal vagy közreműködésemmel született” – írja Hosszú Katinka, aki ugyanakkor jelezte, hogy az esetleges áldozatok bátran fordulhatnak hozzá támogatásért, ha szükségesnek érzik.

„Bár nem voltam tanúja a leírt eseteknek, tisztelettel állok minden olyan hang előtt, amely bátor módon segíti a nehéz témák megvitatását, és szükség esetén támogatja a problémák megoldását” – írta.

