Hosszú Katinka reagált a szexuális zaklatási ügyre, újra Wladárt támadja

Múlt pénteken jelent meg a Magyar Úszószövetség honlapján az a rövid közlemény , amelyből kiderült, hogy Hosszú Katinka klubja, az Iron Swim egyik edzője etikátlan magatartás tanúsított a munkája során, szexuális célzásokra épülő kommunikációt folytatott. Kiderült, hogy Hosszú Katinka április 20-án „munkáltatói figyelmeztetést adott” az érintett edzőnek, akit azonban tovább foglalkoztatott ahelyett, hogy elküldték volna.

Hosszú Katinka igyekezett megvédeni magát. Fotó: MTI/Kovács Tamás

Mint ismert, Hosszú Katinka azzal vádolta a párizsi olimpia ideje alatt a MÚSZ-t, hogy elárulta Milák Kristófot, róla információkat kiadva a riválisait segítette. Wladár Sándor, a szövetség elnöke sokat sejtetően reagált erre, amit Hosszú fenyegetésként élt meg, s szerinte a klubja körül most kirobbant botrány már e fenyegetés beváltása lehet. Mint írja, ők már a tavasszal jelezték a történteket a MÚSZ-nak, és nem érti, miért nem kezdték meg akkor az ügy etikai kivizsgálását, miért pont most kerül erre sor. Azt is állítja, hogy az Iron Swim mindent megtett, amit a jogszabályi környezet lehetővé tett az ügyben.

Hosszú Katinka közleményét változtatás nélkül közöljük

„Sajtóból értesülve, a felém irányuló legújabb hírekre szeretnék reagálni:

Wladár Sándor - MÚSZ elnöke nem régiben megtörtént burkolt fenyegetéséből kiindulva, számítottam a felém irányuló támadásra.

Leszögezném, hogy az IRON SWIM etikai értékrendje magas színvonalat vár el az edzőktől, szigorú pedagógiai és szakmai szűrésnek kell megfelelniük.

Ebből adódóan az évek során számos edzőtől kellett megválnunk. A jelenleg érintett edző sem dolgozik már a klubunkban. A munkajogi törvényeket tiszteletben tartva a felmerülő problémát részünkről jogszerűen és társadalmi felelősségvállalás fényében kezeltük. A panasz érkezése után, fegyelmi figyemeztetésben részesítettük az említett edzőt, valamint az érintett versenyzővel azonnali hatállyal felfüggesztettük a közös munkájukat, ezen felül személyesen jeleztem a MÚSZ elnöke és a MÚSZ sportszakmai igazgatója felé a történteket.

Számomra elfogadhatatlan az, hogy a MÚSZ felém irányuló támadásra használja fel a történteket azok után, hogy mi személyesen is jeleztük részükre a körülményeket, amint a panasz hozzánk beérkezett.

2024. áprilisában jelezte a klub Török Enikő sportszakmai igazgató felé, valamint én személyesen jeleztem 2024. májusában Wladár Sándor MÚSZ elnök felé is.

Nem rendelkezem információval arról, hogy miért nem kezdték meg a kivizsgálást a saját gyermekvédelmi protokoljukat alkalmazva hónapokon keresztül, mi több, a MÚSZ ifjúsági szövetségi kapitánya - mindezek után – e-mailben utasította az érintett versenyzőt, hogy továbbra is az említett edzővel kell készülnie. Ez idő alatt klubunk minden intézkedést megtett amit a jogszabályi környezet megenged az ügy kezelése érdekében.

Sajnos hasonló mulasztásokból adódóan láthatjuk az úszó szférába, sportba nem illő erkölcsi értékrendek kibontakozását.

Itt megkerdőjelezném ismételten azt, hogy miért a Gyárfás Tamás/Szécsi Tamás érából maradt vezetők irányítják gyermekeink jövőjét?

A MÚSZ jelenlegi vezetőinek java része Gyárfás Tamás óta továbbra is, - jelenleg Wladár Sándor megbízásából - irányítják az úszószövetséget.

A Szécsi korszak gyermek/edző kapcsolatára gyermekabuzus, gyermek zaklatás, torz edzői magatartás volt jellemző. Mindennek tudatában, Wladár Sándor, aki teljes mértékben maga is része volt a Szécsi érának, elnöksége alatt a Magyar Országos Bajnokságot Szécsi Tamás emlékversenynek címjelezte 2017-től.

Félreértés elkerülése végett le szeretném szögezni azt, hogy ellentétben a híresztelésekkel én nem saját pozícióm szeretném erősíteni, az általam megfogalmazott kritikákat felhasználva, csupán felszólalni olyan helyzetekben, amikor már biztos vagyok abban, hogy a hozzáállás nem helyes."