Hosszú Katinka: Itthonról árulták el Milák Kristófot, gerinctelen az úszószövetség

Mint ismert, Milák Kristóf a magyar medencés úszóválogatott legsikeresebb versenyzője lett a párizsi olimpián, miután 100 pillangón arany-, 200-on ezüstérmet szerzett. Teljesítményével rácáfolt az őt korábban bíráló, kritikus hangokra . Hosszú Katinka már korábban úgy fogalmazott, hogy szerinte Milák edzője nagy hibát követett el, amikor lenyilatkozta, hogy tanítványa nincsen formában, mert ezzel előnyhöz juttatta a riválisait a felkészülésben. A Párizsba ki nem jutó háromszoros olimpiai bajnok ennél most tovább ment, kemény szavakkal, lényegében árulással vádolja az úszószövetséget, és távozásra szólítja fel a vezetőséget. Hosszú Katinka nyílt levelét változtatás nélkül közöljük.

Hosszú Katinka nyílt levele. Fotó: Facebook

„Olvasva a magyar közvéleményt nem értem miért az újságírókat támadják, ők csak a munkájukat végezték és kommunikálták a MUSZ elnök, a MUSZ szövetségi kapitány és Milák Kristóf edzője szavait.

Nem volt még olyan MUSZ vezetés aki ennyire károsította volna a legjobb versenyzője felkészülését.

Bob Bowman a MUSZ-tól kapott információkból már Olimpia előtt hónapokkal tudta, hogy tanítványát a 200 méter pillangó utolsó 50 méterére kell készítse mint fizikálisan, de leginkább mentálisan. Párizsban Bowman-nak csak annyit kellett Marchandnak mondania: »Te edzettél a világon a legkeményebben, az utolsó 50-en utol fogod érni Milákot, aki alig edzett idén, Te érdemled meg az aranyat«

Sajnos nem ez az első Olimpiai Érem ami MUSZ vezetés miatt nem valósul meg, de reméljük az utolsó.

Milák csak a jéghegy csúcsa, gondoljunk bele ha a világcsúcstartó olimpiai címvédővel ezt csinálják, mi a jussa a többi versenyzőnek.

A MUSZ vezetés a teljes ellenkezőjét csinálta mint ami a dolguk lett volna. A »munkát« ők nem végezték el, sőt hátráltatták.

Ilyen alattomos, gerinctelen viselkedés után az egyetlen tisztességes lépés a teljes vezérkar lemondása lenne. Vissza kell vonulniuk a hadszíntérről. De ezúttal nem csak egy előrehozott választással, amit megfélemlítést és zsarolást alkalmazva újra választással semmivé tesznek , hanem véglegesen.

Már az én időmben a 80as generáció és a MUSZ vezetés között is nézeteltérés volt ez a következő generációnál csak hatványozódott.

Nem szabadna engedni hogy tovább károsítsák a Magyar Sportot.”

Milák Kristóf kezében a bizonyíték, hogy felkészült a párizsi olimpiára Fotó: Csudai Sándor

A Milák-ügy 2023. június 21-je óta húzódik, a világklasszis úszó aznap jelentette be, hogy kihagyja az év fő versenyét, a fukuokai világbajnokságot. A 2022-ben Virth Balázs irányításával 200-on még világcsúccsal aranyérmes és pályafutása során először a rövidebb távon, 100-on is világbajnok úszó ezt követően nem a tervek szerint készült fel a párizsi olimpiára. Edzője sokszor nem tudta, hol van, kivel és hogyan edz, mert az ő foglalkozásait nem mindig látogatta, leszámítva az edzőtáborokat. Wladár Sándor, az úszószövetség elnöke és Sós Csaba szövetségi kapitány is kritizálta Milákot a hozzáállása miatt, aki végül úgy lett a magyar úszócsapat legsikeresebb versenyzője Párizsban, hogy a felkészüléséről alig tudtak valamit.

Wladár Sándor és Sós Csaba lemondását követeli Hosszú Katinka

Hosszú Katinka már tavaly októberben rátámadt Wladár Sándorra, akinek az akkori, Milákot kritizáló szavait primitívnek nevezte. Most pedig távozásra szólítja fel őt mint az úszószövetség elnökét és Sós Csaba szövetségi kapitányt is. Virth Balázs esetében erre már nincs szükség, ő ugyanis hétfő reggel már bejelentette, hogy nem folytatja tovább Milák edzőjeként. – A múlt év nehézségei közben eltávolodtunk egymástól, és az egymást segítő, közvetlen kapcsolatunkból edző-versenyző kapcsolat lett. A klasszikus értelemben vett munkakapcsolat, amelyben egyikünk sem érezte jól magát

– indokolta a döntést Virth.

Wladár és Sós szemszögéből nézve az összképhez hozzátartozik, hogy a magyar medencés úszóválogatott sikeresebb volt a párizsi olimpián, mint három évvel ezelőtt Tokióban, ahol Milák arany- és ezüstérme mellett nem volt más dobogós helyezés, Kapás Boglárka, Kenderesi Tamás és Verrasztó Dávid is negyedik lett. Párizsban Milák termése ugyanaz volt, arany és ezüst, ám Kós Hubert 200 háton szerzett aranyérmével eggyel több magyar arany született és eggyel kevesebb negyedik hely (most Németh Nándor és Betlehem Dávid csúszott le kevéssel a dobogóról).

Az úÚszószövetség egyelőre nem reagált Hosszú Katinka hadüzenetnek minősülő nyílt levelére.