Cristiano Ronaldo mesterhármassal ünnepelte a nem mindennapi évfordulót + videó

Cristiano Ronaldo éppen a Rio Ave elleni felkészülési mérkőzés napján ünnepelte Siu-gólöröme 12. évfordulóját, s hogy ezt mesterhármassal tette, előrevetítheti, hogy az új idényben is zsákszámra jöhetnek tőle a gólok.

Cristiano Ronaldo mellett Joao Félix is remekelt (Fotó: al-Nasszr/X)

Cristiano Ronaldo nemes gesztusa

A szaúdiak Mohamed Simakan találatával szereztek vezetést, ezután jött a CR-parádé, amely során jobb lábbal, fejjel, végül pedig tizenegyesből is betalált az ötszörös aranylabdás. A második gól előtt nem sokkal Ronaldo átengedett egy büntetőt Sadio Manénak, az egykori Liverpool-klasszis azonban nem tudott élni az eséllyel.

Ronaldo mellett a Chelsea-től érkező Joao Félix is remekelt, a most debütáló portugál kiosztott három gólpasszt a találkozón.

Az al-Nasszr vasárnap a spanyol Almería ellen zárja a felkészülést, majd kilenc nappal később az al-Ittihad elleni Szuperkupa-mérkőzéssel nyitja meg az új idényt.