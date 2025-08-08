Rendkívüli

Magyarországon találkozhat Trump és Putyin?

szemtanúestefelévasútállomás környékrendőr

Nyakon szúrtak egy embert a szolnoki vasútállomás környékén

Megszólaltak a szemtanúk.

Magyar Nemzet
Forrás: Szoljon2025. 08. 08. 12:39
a szolnoki vasútállomás Fotó: Nagy Balázs Forrás: Szoljon
Nyakon szúrtak egy embert csütörtökön kora este a vasútállomás előtti téren – adta hírül a Szoljon. A teret pillanatokon belül ellepték a rendőrök. 

A történteket még nem erősítette meg hivatalosan a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A szemtanúk azonban egybehangzóan állították, hogy valakit nyakon szúrtak az egyik padon. 

Rendszeresek a balhék itt, a vasútállomás környékén, sokan pont ezért nem is szeretnek erre járni estefelé, sötétedés után, sőt mostanában bizony már napközben sem

 – fogalmazott az egyik szemtanú. Az esetről részletesebben a Szoljon cikkében olvashat. 

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

