Nyakon szúrtak egy embert csütörtökön kora este a vasútállomás előtti téren – adta hírül a Szoljon. A teret pillanatokon belül ellepték a rendőrök.
Nyakon szúrtak egy embert a szolnoki vasútállomás környékén
Megszólaltak a szemtanúk.
A történteket még nem erősítette meg hivatalosan a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A szemtanúk azonban egybehangzóan állították, hogy valakit nyakon szúrtak az egyik padon.
Rendszeresek a balhék itt, a vasútállomás környékén, sokan pont ezért nem is szeretnek erre járni estefelé, sötétedés után, sőt mostanában bizony már napközben sem
– fogalmazott az egyik szemtanú. Az esetről részletesebben a Szoljon cikkében olvashat.
