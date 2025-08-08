Rendkívüli

Orbán Viktor: A magyar álom lényege a saját otthon

bankBankszövetségterheléstechnikai probléma

Ha önnek is kétszer vonták le a pénzét a számlájáról: ez volt az oka

Több hazai bank ügyfelénél duplán számoltak, korábbi bankkártyás tranzakciókat újra ráterheltek a fizetési számlákra. Az ok egy bankszektoron kívüli kártyaelfogadó technikai problémájára vezethető vissza, az érintettek már visszakapták a pénzüket.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 11:11
Illusztráció Fotó: Mirkó István
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Augusztus 6-án, szerdán több hazai bank ügyfeleinél előfordult, hogy korábbi bankkártyás tranzakcióikkal ismételten megterhelték fizetési számláikat. A hiba oka egyetlen, bankszektoron kívüli kártyaelfogadó technikai problémájára vezethető vissza – jelezte pénteki közleményében a Magyar Bankszövetség.

Hozzátették: ilyen esetekben mind a kártyatársaságok, mind a bankok a tranzakciók technikai feldolgozását végzik.

A bankok azonnal megkezdték az érintett tranzakciók vizsgálatát és az ügyfelek megfelelő tájékoztatását. A helytelen terhelések helyreállítása megtörtént 

– írta a Bankszövetség.

Bár a duplikált tranzakciók aránya a bankszektor teljes forgalmához viszonyítva nem jelentős, a Magyar Bankszövetség folyamatosan egyeztet az érintett szereplőkkel, különös tekintettel a Magyar Nemzeti Bankra. 

A cél, hogy az ügyfelek biztonságos és megbízható pénzügyi szolgáltatásokhoz jussanak minden körülmények között, a hasonló hibák elkerülhetőek legyenek – hangsúlyozták és megköszönték az ügyfelek türelmét és megértését.

Az Országos Fizetési Szolgáltató Zrt. csütörtökön késő este jelezte, hogy egy szállítójánál bekövetkezett technikai hiba miatt több partnerbankjuk ügyfeleinek egyes kártyás vásárlási tranzakcióit duplán terhelték a számlákra. A hiba elhárítása haladéktalanul megtörtént. 

Az érintett kártyabirtokosoknak ezzel kapcsolatban nem volt teendőjük, mert a tévesen beterhelt összegek teljes körű jóváírásáról saját kártyakibocsátó bankjuk automatikusan gondoskodott.

A fizetési szolgáltató minden érintett ügyféltől és pénzforgalmi szolgáltatótól elnézést kért az okozott kellemetlenségért – olvasható a közleményben. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksör

Az évszázad merénylete

„Az egyiket öklön vágtam az arcommal, a másikat meg térden az orrommal.”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu