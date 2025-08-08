Fix 3 százalék: élénkül a hitelpiac, de nagy átrendeződések nem várhatók

Már 5-6 százalékos körüli kamatok is fűtik a lakáshitelpiacot, így semmi nem indokolja a Bankszövetség főtitkára szerint azt, hogy a pénzintézetek a további ügyfélszerzés érdekében bemenjenek az Otthon start programban kikötött 3 százalékos kamat alá. Kovács Levente a korábbi elemzői véleményekre reagálva a Világgazdaságnak aláhúzta, „a hitelek 3 százalékon fognak kimenni az ügyfelekhez, a kamattámogatás alapján ez a realitás, mindenki ezzel számolhat.”

A főtitkár szerint ha megnézzük az új konstrukció tartalmát, az a pénzintézetek oldaláról – mint termék – nagyon hasonlít a Babaváró hitelre, ezért a bankok oldaláról nem igényel extra informatikai fejlesztést, nincs benne olyan újdonság technikailag, ami időben elhúzná a felkészülést, vagy később az otthonteremtési támogatás folyósítását.

Tapasztalataink szerint az első napokban és a véghatáridőnél szokott nagy dömping lenni, de az Otthon start programnál nincs zárónap. Mi arra számítunk, hogy a hitelezés szempontjából alapesetben erős szeptember lesz, december az évzárás miatt lehet erős. Az augusztus pedig a felkészülés miatt lesz munkás, mindenki ugrásra készen áll

– fejtette ki.

A bankszektorban most a készség és képesség találkozik, összeáll – a Bankszövetség főtitkára ebben látja az otthonteremtési támogatás várható sikerét, hiszen a bankok oldaláról megvan a likviditás, a hitelezési kedv, a lakosság számára pedig kedvezők a kondíciók, hogy lakáshoz jussanak. Úgy látja, lesz egy olyan viszonylag széles kör is, aki a lakásvásárláshoz felszabadítja majd a megtakarításait, a forrásfelszabadítás további piaci élénkítő hatással bírhat.

Nagyon intenzív és konstruktív egyeztetési időszakon van túl a Bankszövetség, ez alapján úgy látják, hogy egy könnyen elérhető, működőképes konstrukciót hívott életre a kormány az Otthon start programmal – fogalmazott.

Bár a hitelpiac tovább élénkülhet a fix 3 százalékos kamatozású hitel miatt, a Bankszövetség főtitkára óriási átrendeződésre nem számít, legalábbis rövid időn belül. „A következő hónapokban a hírek az új támogatásról szólnak majd, később az ezen kategóriába nem besorolható ingatlanok is előtérbe kerülhetnek, hiszen aki elad, az várhatóan egy nagyobb és jobb minőségű ingatlanhoz akar majd jutni. (…) először eladják, majd a kereslet a 3 százalékosokon kívüli ingatlankörben is emelkedni fog.” A piac ilyenkor átalakul, de a mozgásokat nehéz előre megjósolni, az összes olyan ember, aki ingatlanhoz akart jutni, a lehetőséget most megkapta – foglalta össze a Bankszövetség elnöke lapunknak.