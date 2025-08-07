Házaspároknak is nagy segítség lehet a fix 3 százalékos lakáshitel

Balogh László, az Ingatlan.com vezető szakértője a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon egy rövid videóban felvázolt példán keresztül mutatta be, hogyan segíthet a lakásvásárlásban a házaspároknak a fix 3 százalékos lakáshitel.

Az egyedülállók mellett a házaspároknak is nagy segítséget nyújthat a fix 3 százalékos lakáshitel Fotó: Shutterstock

A szakértő példája szerint adott egy házaspár két gyerekkel, ők albérletben laknak, amire 300 ezer forint bérleti díjat fizetnek. Amennyiben a házaspár összjövedelme, tehát kettejük fizetése együttesen megközelíti az 500 ezer forintot, akkor akár 50 millió forintos lakáshitelt is kaphatnak 3 százalékos fix kamatozással. Ennek a hiteltörlesztője havonta 237 ezer forintot tesz ki, ami 150 ezer forinttal is olcsóbb lehet, mint ha valaki ugyanezt a hitelt piaci alapon szeretné felvenni. A példában szereplő házaspár által fizetendő 300 ezer forintos bérleti díj összege magasabb, mint a fix 3 százalékos lakáshitel törlesztője.

Ha a házaspár az 50 millió forintos kedvező kamatozású hitel segítségével szeretne közös otthont vásárolni magának, akkor 5,5 millió forint önrészre lesz szükségük, ez jóval kedvezőbb, mint a piaci alapon elvárt 12 millió forintos önrész.

Ebből az 55 millió forintból egy közepes városban akár egy 60 négyzetméteres új lakás is kijöhet, ha viszont használt ingatlanban gondolkodnak, akkor ugyanott akár 120 négyzetméteres lakást is meg tudnak vásárolni. Ha Budapestre költöznének, akkor a külső kerületekben egy 60-65 négyzetméteres lakást is vehetnek.

A szakértő zárásként arra is felhívta a figyelmet, hogyha a példaként említett házaspárnak korábban volt a tulajdonában ingatlan, azt csak tíz évig kell figyelembe venni, és az sem jelent problémát a hiteligénylésnél, ha 50-50 százalékban voltak ingatlantulajdonosok.