Sokat segíthet a szülő az Otthon startnál

A kormány célja az volt – írta a Világgazdaság –, hogy a futamidő végig fix, 3 százalékos kamatozású hitel minél több fiatal számára elérhető legyen, ezért a konstrukcióban számos „mankót” rejtettek el, ami elősegítheti az új lakás vásárlását. Az egyik ilyen, hogy már 10 százalék önerővel be lehet ugrani a vételbe, a másik, hogy bár egyedülállók is igényelhetik. A házastársak közösen is felvehetik a hitelt, ráadásul a programban való részvétel esetén elegendő, ha bizonyos feltételeknek csak az egyikük felel meg maradéktalanul. Ezek a jogszabályban pontosan rögzített.

Szintén a családi, rokoni kapcsolatokra alapoz a végleges jogszabályban is szereplő passzus, miszerint a szülők adóstárssá válhatnak a gyermekük hitelében.

Bár a program lehetőséget ad arra, hogy a gyermek nevére kerüljön a hitel, a banki hitelbírálat során elvárt jövedelmi szintet sok esetben a fiatal még nem tudja önállóan teljesíteni. Ebben segíthet a szülő, aki adóstársként vagy kezesként beléphet az ügyletbe.

Nem mindegy, hogy adóstársról vagy kezesről beszélünk. Ha előbbit vállalja egy szülő, azzal az igénylés során nyújt segítséget, hiszen a bevonásának köszönhetően magasabb igazolt jövedelemmel vághat bele a fiatal a hitelfelvételbe, ami előnyösebb feltételeket biztosítani a számára. A kezesnek, illetve a készfizető kezesnek a törlesztésnél van szerepe, mindkettő alapos biztosíték a bank számára.