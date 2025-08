Megdőlt Milák Kristóf nagy rekordja az olimpiai aranyérmes számában a vb-n

Lezajlott Milák Kristóf másik fontos száma is a szingapúri úszó-vb-n, és bár a magyar klasszis úgy döntött, hogy nem vesz részt a versenyen, mi azért érdeklődéssel figyelhettük, hogy mire képesek a riválisai a távollétében. Korábban 200 pillangón Luca Urlando olyan idővel szerezte meg az aranyat Szingapúrban, ami Miláknak is becsületére vált volna, az amerikai lett a világon a negyedik, aki 1:51 alatt úszta le a számot Michael Phelps, Milák és Léon Marchand után. Most pedig 100 pillangón is nagyszerű időt úszott a győztes Maxime Grousset.

Maxime Grousset megdöntötte Milák Kristóf Európa-csúcsát 100 pillangón az úszó-vb-n. Fotó: MANAN VATSYAYANA / AFP

Milák tavaly a párizsi olimpián 200-on ugye kikapott Marchand-tól és ezüstérmes lett, de 100-on megszerezte az aranyérmet, ám a legjobbját nem akkor úszta, hanem még az előtte lévő, 2021-ben megrendezett tokiói játékokon. Akkor Milák emlékezetes csatát vívott a szám akkori amerikai királyával, Caeleb Dressellel, aki csak világcsúcsot úszva tudta legyőzni őt. Milák pedig Európa-rekordot repesztett 49,68 másodperccel.

Azóta senki sem úszott ilyen jó időt 100 pillangón a világon, egészen mostanáig. Maxime Grousset ugyanis most 49,62 másodperccel győzött a szingapúri vb-döntőben, azaz hat századdal megdöntötte Milák Európa-csúcsát.

Milák Kristóf olimpiai győztes idejénél most a második is jobbat úszott

Egyébként a második helyen célba érő svájci Noe Ponti is alaposan kitett magáért, ugyanis a legjobbját rendesen megjavítva, 49,83-mal szerezte meg az ezüstérmet. Ez pedig azt jelenti, hogy ő is jobb időt úszott, mint amivel Milák tavaly olimpiai bajnok lett (49,90) Párizsban.

A harmadik-negyedik helyen a két kanadai, Ilya Kharun (50,07) és Josh Liendo (50,09) végeztek a vb-döntőben, akik tavaly az olimpián Milák mögött dobogósok voltak.

Szombaton az egyetlen magyar döntős Molnár Dóra volt, aki 200 háton a hetedik helyen végzett. A még mindig csak 19 éves tehetség nem volt csalódott, de kifejezetten elégedett sem.

– A vízben ennél sokkal jobbnak éreztem az úszásomat, azt hittem, közel leszek a tegnap délelőtti egyéni csúcsomhoz. Ennek ellenére nem lehetek elégedetlen, hiszen nyolcadikként kerültem a fináléba, és egy helyet előre tudtam lépni – fogalmazott a vegyes zónában.

Molnár a vb után csatlakozik a magyar úszók amerikai különítményéhez, hiszen Los Angelesben, a University of Southern Californián kezdi meg egyetemi tanulmányait. Azt kérdeztük tőle, hogy kapott-e már valamilyen jó tanácsot a leendő amerikai edzőitől a világbajnokság alatt.

– Kifejezetten szakmai tanácsokat nem kaptam, de két edző is itt van a vb-n, akikkel majd együtt dolgozhatok az egyetemen, és gratuáltak az előfutamban elért egyéni csúcsomhoz – válaszolta lapunknak Molnár Dóra. – Jó érzés, hogy már most így odafigyelnek rám, követik az eredményeimet.