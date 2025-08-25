KneecapbíróságMo CharaEgyesült Államok

Bírósági ügy miatt törölte amerikai turnéját a Kneecap

Lemondta az amerikai turnéját a Kneecap. A döntés oka, hogy az együttes egyik tagjának bírósági tárgyalása épp a tervezett koncertek előtt lesz. A Kneecap azonban fogadkozik, hogy győzni fognak a bíróságon.

Munkatársunktól
2025. 08. 25. 22:13
A Kneecap koncert közben Fotó: Hans Lucas via AFP Forrás: Hans Lucas
Az ír Kneecap raptrió lemondta az amerikai turnéját, mert az egyik tagjuknak, Liam Óg Ó hAnnaidh-nak Londonban bírósági tárgyalása lesz épp a tervezett időpontok előtt – írja a BBC.

A Kneecap koncertjein rendszeresen megjelenik a palesztin zászló
A Kneecap koncertjein rendszeresen megjelenik a palesztin zászló (Fotó: AFP)

A 27 éves Ó hAnnaidh-t, aki Mo Chara néven lép fel, májusban vádolták meg azzal, hogy tavaly egy londoni koncerten egy a Hezbollah libanoni síita terrorszervezetet támogató zászlót mutatott fel. Ó hAnnaidh tagadja a vádat, és az együttes váltig állítja, hogy tagjai nem támogatják sem a Hezbollahot, sem a Hamász palesztin terrorszervezetet.

Az ügy tárgyalását szeptember 26-ra halasztották, a Kneecap amerikai turnéjának első koncertje pedig október elsején lett volna New Yorkban. Ezt követően több amerikai nagyvárosban is felléptek volna.

A közösségi médiában közzétett nyilatkozatában az együttes azt mondta, hogy „a londoni bírósági tárgyalásunk és a turné első időpontja közötti közelség miatt” kénytelenek „lemondani mind a 15 októberi turnédátumot”.

Mivel minden koncert teljesen telt házas, több tízezer rajongó számára, ezt a hírt szomorúan közöljük

– folytatták.

De amint megnyerjük a bírósági ügyünket, ami meg fog történni, megígérjük, hogy még nagyobb turnéra indulunk

– ígérték. A raptrió, amely vasárnap este Párizsban lépett fel, elmondta, hogy a kanadai Vancouverben és Torontóban tervezett koncertjeiket megtartják.

Ó hAnnaidh eddig kétszer jelent meg a londoni bíróságon, ügyvédei most azon dolgoznak, hogy technikai hibára hivatkozva ejtessék az ügyet.

Mint arról beszámoltunk, Izrael-ellenes megnyilvánulásai miatt a magyar kormány kitiltotta az országból, később pedig Bécsben sem engedték színpadra lépni.

Borítókép: A Kneecap koncert közben (Fotó: Hans Lucas via AFP)

