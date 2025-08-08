AusztriaBécsantiszemitizmus

Bécsben sem engedik színpadra a Kneecap együttest

A szeptember 1-jére tervezett bécsi koncert mindössze egy hétig szerepelt a programban, mielőtt lemondták. A Kneecap fellépését a szervezők az illetékes hatóságok biztonsági aggályaira hivatkozva fújták le, és a már megváltott jegyek árát visszatérítik.

Wiedermann Béla
2025. 08. 08. 21:07
Elmarad a Kneecap bécsi koncertje Forrás: AFP
A Kneecap bécsi fellépését, amelyet szeptember 1-jén a Gasometerben tartottak volna, „akut biztonsági aggályok” miatt törölték – közölte a szervező Racoon Live Entertainment. A döntés előzménye, hogy osztrák politikusok, köztük az FPÖ és az ÖVP képviselői, nyíltan tiltakoztak az északír raptrió szereplése ellen, amelyet korábban Magyarországon is kitiltottak.

Biztonsági aggályok miatt elmarad a Kneecap szeptemberi bécsi fellépése. A zenekar a Sziget Fesztiválon sem koncertezhet.
Biztonsági aggályok miatt elmarad a Kneecap szeptemberi bécsi fellépése. A zenekar a Sziget Fesztiválon sem koncertezhet. Fotó: AFP

Kneecap politikai és biztonsági viták kereszttüzében

A belfasti székhelyű Kneecap az elmúlt években rendszeresen váltott ki vitákat palesztinpárti kiállásaival és nyíltan antiszemita kijelentéseivel. A zenekar „Fuck Israel!” felkiáltásokkal lépett fel korábbi koncertjein, emiatt olyan nagy fesztiválok, mint a Hurricane és a Southside már korábban lemondták a meghívásukat. 

A magyar hatóságok megtagadták az együttes beutazását, hivatkozva az antiszemita gyűlöletbeszéd és a Hamász dicsőítésének vádjára.

A brit rendőrség ugyanakkor a Glastonbury Fesztiválon történt fellépésük után megszüntette az ellenük indított vizsgálatot. 

A bizonyítékok nem elegendők ahhoz, hogy reális esély legyen bármilyen bűncselekmény miatti elítélésre

– közölték a hatóságok. A Kneecap erre úgy reagált: 

Mi egy történelmi koncertet adtunk Glastonburyben, és mindenki, aki látta a fellépésünket, tudja, hogy nem szegtünk meg semmilyen törvényt.

Nem ez az első lemondás Bécsben Kneecap miatt

A most elmaradó koncert előtt nem sokkal egy, a zenekar történetét bemutató film vetítését is visszamondták az osztrák fővárosban, erről a Magyar Nemzet is beszámolt

A Volxkino a Wiedner Kultursommer keretében, egy parkban tervezte levetíteni a Kneecap című alkotást, de „fenyegetések” és „biztonsági okok” miatt elálltak az eseménytől. 

A mostani bécsi koncert lemondását a politikai nyomás is elősegítette: a rendezvény bejelentését követően az FPÖ azonnal az előadás törlését követelte.

Borítókép: Elmarad a Kneecap bécsi koncertje (Fotó: AFP)

