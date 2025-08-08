A Kneecap bécsi fellépését, amelyet szeptember 1-jén a Gasometerben tartottak volna, „akut biztonsági aggályok” miatt törölték – közölte a szervező Racoon Live Entertainment. A döntés előzménye, hogy osztrák politikusok, köztük az FPÖ és az ÖVP képviselői, nyíltan tiltakoztak az északír raptrió szereplése ellen, amelyet korábban Magyarországon is kitiltottak.
Bécsben sem engedik színpadra a Kneecap együttest
A szeptember 1-jére tervezett bécsi koncert mindössze egy hétig szerepelt a programban, mielőtt lemondták. A Kneecap fellépését a szervezők az illetékes hatóságok biztonsági aggályaira hivatkozva fújták le, és a már megváltott jegyek árát visszatérítik.
Kneecap politikai és biztonsági viták kereszttüzében
A belfasti székhelyű Kneecap az elmúlt években rendszeresen váltott ki vitákat palesztinpárti kiállásaival és nyíltan antiszemita kijelentéseivel. A zenekar „Fuck Israel!” felkiáltásokkal lépett fel korábbi koncertjein, emiatt olyan nagy fesztiválok, mint a Hurricane és a Southside már korábban lemondták a meghívásukat.
A magyar hatóságok megtagadták az együttes beutazását, hivatkozva az antiszemita gyűlöletbeszéd és a Hamász dicsőítésének vádjára.
A brit rendőrség ugyanakkor a Glastonbury Fesztiválon történt fellépésük után megszüntette az ellenük indított vizsgálatot.
A bizonyítékok nem elegendők ahhoz, hogy reális esély legyen bármilyen bűncselekmény miatti elítélésre
– közölték a hatóságok. A Kneecap erre úgy reagált:
Mi egy történelmi koncertet adtunk Glastonburyben, és mindenki, aki látta a fellépésünket, tudja, hogy nem szegtünk meg semmilyen törvényt.
Nem ez az első lemondás Bécsben Kneecap miatt
A most elmaradó koncert előtt nem sokkal egy, a zenekar történetét bemutató film vetítését is visszamondták az osztrák fővárosban, erről a Magyar Nemzet is beszámolt.
A Volxkino a Wiedner Kultursommer keretében, egy parkban tervezte levetíteni a Kneecap című alkotást, de „fenyegetések” és „biztonsági okok” miatt elálltak az eseménytől.
A mostani bécsi koncert lemondását a politikai nyomás is elősegítette: a rendezvény bejelentését követően az FPÖ azonnal az előadás törlését követelte.
Borítókép: Elmarad a Kneecap bécsi koncertje (Fotó: AFP)
