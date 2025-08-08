Bécsben sem engedik színpadra a Kneecap együttest

Kneecap politikai és biztonsági viták kereszttüzében

A belfasti székhelyű Kneecap az elmúlt években rendszeresen váltott ki vitákat palesztinpárti kiállásaival és nyíltan antiszemita kijelentéseivel. A zenekar „Fuck Israel!” felkiáltásokkal lépett fel korábbi koncertjein, emiatt olyan nagy fesztiválok, mint a Hurricane és a Southside már korábban lemondták a meghívásukat.

A magyar hatóságok megtagadták az együttes beutazását, hivatkozva az antiszemita gyűlöletbeszéd és a Hamász dicsőítésének vádjára.

A brit rendőrség ugyanakkor a Glastonbury Fesztiválon történt fellépésük után megszüntette az ellenük indított vizsgálatot.

A bizonyítékok nem elegendők ahhoz, hogy reális esély legyen bármilyen bűncselekmény miatti elítélésre

– közölték a hatóságok. A Kneecap erre úgy reagált: