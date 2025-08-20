KneecapHezbollahterrorizmus

A Kneecap egyik tagja bíróság elé került Londonban

Szerdán a westminsteri bíróságon jelent meg több száz támogató jelenlétében az ír együttes egyik tagja. A Kneecap zenekar ellen azért indult jogi eljárás, mert egyik tagja a vád szerint egy betiltott terrorszervezet szimbólumát jelenítette meg londoni koncertjükön. A zenekar tagja most azzal védekezik, hogy a vádemelés késve történt.

Wiedermann Béla
Forrás: MTI2025. 08. 20. 13:33
Liam Óg Ó hAnnaidh, a Kneecap tagja a londoni Westminster Bíróságra érkezik a terrorváddal kapcsolatos meghallgatására. Forrás: AFP
Terrorizmust támogató bűncselekmény gyanúja miatt kellett megjelennie szerdán a londoni, westminsteri bíróságon az ír Kneecap együttes egyik tagjának. A 27 éves Liam Óg Ó hAnnaidh – akit művésznevén Mo Chara néven ismernek – több száz támogatójának kíséretében lépett be az épületbe.

Mo Chara, a Kneecap tagja szerint késve emeltek vádat ellene. A londoni bíróság a Hezbollah zászlajával kapcsolatos ügyet tárgyalja.
Fotó: AFP

Kneecap-koncert és a Hezbollah-zászló

A vád szerint a fiatal férfi a Kneecap 2024. novemberi, londoni koncertjén a Hezbollah zászlaját lengette támogató szándékkal. A brit terrorizmus elleni törvény alapján bűncselekménynek számít bármely olyan nyilvános megjelenítés, amely azt a látszatot kelti, hogy az elkövető a betiltott szervezet támogatását fejezi ki.

Mo Chara ügyvédei azzal érvelnek, hogy a vádemelés jogi szempontból „túl későn” történt. Amennyiben a bíróság ezt az érvelést elutasítja, a zenésznek vallomást kell tennie arról, mit tett a koncerten, és bűnösnek tartja-e magát.

Az ír és angol nyelvű rapet játszó belfasti Kneecap együttes zenéjének központi témái az ír identitás és az északír–ír egyesítés gondolata. Az utóbbi időben azonban egyre inkább politikai üzeneteivel került a figyelem középpontjába: rendszeresen jelenít meg palesztinbarát szimbólumokat, és Izrael ellen emel szót.

A vádemelés után a zenekar tagjai azt hangoztatták, hogy a kérdéses zászlót nem ők vitték a színpadra, hanem valaki odadobta. 

A jogi eljárást „elterelési kísérletnek” minősítették, és azóta egyre hangosabban nyilvánítanak véleményt a Gázában zajló fegyveres konfliktusról.

Glastonbury Fesztivál és politikai üzenetek

A Kneecap júniusban a Glastonbury Fesztiválon is fellépett, ahol mintegy harmincezer rajongó előtt élesen bírálta Keir Starmer brit miniszterelnököt. 

A koncerten Izraelt azzal vádolták, hogy háborús bűncselekményeket követett el Gázában.

Az ügy a bíróság döntésével folytatódik, amely meghatározza, hogy Mo Chara vallomástételre kényszerül-e a terrorizmust támogató bűncselekmény gyanújával kapcsolatban.

Borítókép: Liam Óg Ó hAnnaidh, a Kneecap tagja a westminsteri bíróságra érkezik a terrorváddal kapcsolatos meghallgatására (Fotó: AFP)

