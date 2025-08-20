Terrorizmust támogató bűncselekmény gyanúja miatt kellett megjelennie szerdán a londoni, westminsteri bíróságon az ír Kneecap együttes egyik tagjának. A 27 éves Liam Óg Ó hAnnaidh – akit művésznevén Mo Chara néven ismernek – több száz támogatójának kíséretében lépett be az épületbe.
A Kneecap egyik tagja bíróság elé került Londonban
Szerdán a westminsteri bíróságon jelent meg több száz támogató jelenlétében az ír együttes egyik tagja. A Kneecap zenekar ellen azért indult jogi eljárás, mert egyik tagja a vád szerint egy betiltott terrorszervezet szimbólumát jelenítette meg londoni koncertjükön. A zenekar tagja most azzal védekezik, hogy a vádemelés késve történt.
Kneecap-koncert és a Hezbollah-zászló
A vád szerint a fiatal férfi a Kneecap 2024. novemberi, londoni koncertjén a Hezbollah zászlaját lengette támogató szándékkal. A brit terrorizmus elleni törvény alapján bűncselekménynek számít bármely olyan nyilvános megjelenítés, amely azt a látszatot kelti, hogy az elkövető a betiltott szervezet támogatását fejezi ki.
Mo Chara ügyvédei azzal érvelnek, hogy a vádemelés jogi szempontból „túl későn” történt. Amennyiben a bíróság ezt az érvelést elutasítja, a zenésznek vallomást kell tennie arról, mit tett a koncerten, és bűnösnek tartja-e magát.
Az ír és angol nyelvű rapet játszó belfasti Kneecap együttes zenéjének központi témái az ír identitás és az északír–ír egyesítés gondolata. Az utóbbi időben azonban egyre inkább politikai üzeneteivel került a figyelem középpontjába: rendszeresen jelenít meg palesztinbarát szimbólumokat, és Izrael ellen emel szót.
A vádemelés után a zenekar tagjai azt hangoztatták, hogy a kérdéses zászlót nem ők vitték a színpadra, hanem valaki odadobta.
A jogi eljárást „elterelési kísérletnek” minősítették, és azóta egyre hangosabban nyilvánítanak véleményt a Gázában zajló fegyveres konfliktusról.
Glastonbury Fesztivál és politikai üzenetek
A Kneecap júniusban a Glastonbury Fesztiválon is fellépett, ahol mintegy harmincezer rajongó előtt élesen bírálta Keir Starmer brit miniszterelnököt.
A koncerten Izraelt azzal vádolták, hogy háborús bűncselekményeket követett el Gázában.
Az ügy a bíróság döntésével folytatódik, amely meghatározza, hogy Mo Chara vallomástételre kényszerül-e a terrorizmust támogató bűncselekmény gyanújával kapcsolatban.
Borítókép: Liam Óg Ó hAnnaidh, a Kneecap tagja a westminsteri bíróságra érkezik a terrorváddal kapcsolatos meghallgatására (Fotó: AFP)
