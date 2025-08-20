A Kneecap egyik tagja bíróság elé került Londonban

Kneecap-koncert és a Hezbollah-zászló

A vád szerint a fiatal férfi a Kneecap 2024. novemberi, londoni koncertjén a Hezbollah zászlaját lengette támogató szándékkal. A brit terrorizmus elleni törvény alapján bűncselekménynek számít bármely olyan nyilvános megjelenítés, amely azt a látszatot kelti, hogy az elkövető a betiltott szervezet támogatását fejezi ki.

Mo Chara ügyvédei azzal érvelnek, hogy a vádemelés jogi szempontból „túl későn” történt. Amennyiben a bíróság ezt az érvelést elutasítja, a zenésznek vallomást kell tennie arról, mit tett a koncerten, és bűnösnek tartja-e magát.

Az ír és angol nyelvű rapet játszó belfasti Kneecap együttes zenéjének központi témái az ír identitás és az északír–ír egyesítés gondolata. Az utóbbi időben azonban egyre inkább politikai üzeneteivel került a figyelem középpontjába: rendszeresen jelenít meg palesztinbarát szimbólumokat, és Izrael ellen emel szót.

A vádemelés után a zenekar tagjai azt hangoztatták, hogy a kérdéses zászlót nem ők vitték a színpadra, hanem valaki odadobta.

A jogi eljárást „elterelési kísérletnek” minősítették, és azóta egyre hangosabban nyilvánítanak véleményt a Gázában zajló fegyveres konfliktusról.