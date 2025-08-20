Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter szerdán bejelentette, hogy jóváhagyta a Gázaváros elfoglalására irányuló terveket, és elrendelte hatvanezer tartalékos behívását. A tárca egyik tisztségviselője szerint a behívóleveleket már a következő napokban megküldik, és ezzel a hadseregben szolgáló tartalékosok száma megközelíti a 120 ezret.
Izrael nagyszabású hadműveletekre készül
Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter jóváhagyta a Gázaváros elfoglalására vonatkozó terveket. A hadműveletekhez Izrael hatvanezer tartalékost mozgósít, így a hadsereg tartalékos állománya 120 ezer főre nő.
Izrael szeptemberi műveletei
A Jiszrael ha-Jom izraeli hírportál úgy értesült, hogy az akciók várhatóan szeptember elején kezdődnek, és akár két hónapig is eltarthatnak. A portál hozzátette, a tartalékosok szolgálatát a hadsereg várhatóan meghosszabbítja annak érdekében, hogy a térséget megtisztítsák a terroristáktól és a fegyverektől.
A parlament külügyi és védelmi bizottsága hétfőn már rábólintott arra a kérelemre, amely a tartalékosok sürgősségi mozgósításának idejét szeptember 4-ig meghosszabbítja.
A Times of Israel beszámolója szerint a behívott tartalékosok közül nem mindenkit vezényelnek közvetlenül Gázavárosba. Sokukat más gázai térségekbe irányítják, hogy erősítsék az ott állomásozó egységeket.
Borítókép: Izrael több tízezer tartalékost mozgósít (Fotó: AFP)
