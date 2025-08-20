Izrael nagyszabású hadműveletekre készül

Izrael szeptemberi műveletei

A Jiszrael ha-Jom izraeli hírportál úgy értesült, hogy az akciók várhatóan szeptember elején kezdődnek, és akár két hónapig is eltarthatnak. A portál hozzátette, a tartalékosok szolgálatát a hadsereg várhatóan meghosszabbítja annak érdekében, hogy a térséget megtisztítsák a terroristáktól és a fegyverektől.

A parlament külügyi és védelmi bizottsága hétfőn már rábólintott arra a kérelemre, amely a tartalékosok sürgősségi mozgósításának idejét szeptember 4-ig meghosszabbítja.

A Times of Israel beszámolója szerint a behívott tartalékosok közül nem mindenkit vezényelnek közvetlenül Gázavárosba. Sokukat más gázai térségekbe irányítják, hogy erősítsék az ott állomásozó egységeket.