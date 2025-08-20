Rendkívüli

Kapu Tibor és Farkas Bertalan kapta meg idén a Szent István-rendet + videó

IzraelGázavároshadművelet

Izrael nagyszabású hadműveletekre készül

Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter jóváhagyta a Gázaváros elfoglalására vonatkozó terveket. A hadműveletekhez Izrael hatvanezer tartalékost mozgósít, így a hadsereg tartalékos állománya 120 ezer főre nő.

Wiedermann Béla
Forrás: MTI2025. 08. 20. 12:22
Izrael több tízezer tartalékost mozgósít
Izrael több tízezer tartalékost mozgósít Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Jiszráel Kac izraeli védelmi miniszter szerdán bejelentette, hogy jóváhagyta a Gázaváros elfoglalására irányuló terveket, és elrendelte hatvanezer tartalékos behívását. A tárca egyik tisztségviselője szerint a behívóleveleket már a következő napokban megküldik, és ezzel a hadseregben szolgáló tartalékosok száma megközelíti a 120 ezret.

Izrael 60 ezer tartalékost mozgósít a gázai hadműveletekhez. A hadsereg létszáma 120 ezer főre nőhet, a műveletek szeptember elején indulhatnak.
Izrael hatvanezer tartalékost mozgósít a gázai hadműveletekhez. A hadsereg tartalékosiank létszáma 120 ezer főre nőhet, a műveletek szeptember elején indulhatnak. Fotó: AFP

 

Izrael szeptemberi műveletei

A Jiszrael ha-Jom izraeli hírportál úgy értesült, hogy az akciók várhatóan szeptember elején kezdődnek, és akár két hónapig is eltarthatnak. A portál hozzátette, a tartalékosok szolgálatát a hadsereg várhatóan meghosszabbítja annak érdekében, hogy a térséget megtisztítsák a terroristáktól és a fegyverektől.

A parlament külügyi és védelmi bizottsága hétfőn már rábólintott arra a kérelemre, amely a tartalékosok sürgősségi mozgósításának idejét szeptember 4-ig meghosszabbítja.

A Times of Israel beszámolója szerint a behívott tartalékosok közül nem mindenkit vezényelnek közvetlenül Gázavárosba. Sokukat más gázai térségekbe irányítják, hogy erősítsék az ott állomásozó egységeket.

 

Borítókép: Izrael több tízezer tartalékost mozgósít (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekpöcs

Péter intézkedik

Bayer Zsolt avatarja

Így megy ez odaát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu