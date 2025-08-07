Bécsben is botrányt okozott a Kneecap

A Kneecap zenekar tevékenysége az utóbbi időben azonban már átlépte a politikai radikalizmus határát, és a gyűlöletkeltés, valamint a terrorizmus dicsőítésének kategóriájába sorolható, mivel nyíltan támogatják a Hamász és a Hezbollah terrorszervezeteket. Emiatt az Egyesült Királyságban eljárás is indult ellenük terrorizmus támogatása miatt, Németországban több fesztivál már kizárta a zenekart, a magyar kormány pedig antiszemita gyűlöletbeszéd miatt kitiltotta Magyarország területéről a Kneecap ír együttest.

A Kneecap válaszul Orbán Viktort és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt gyalázta.

Bécsben azonban nem történt hasonló lépés. A Volxkino nemrég még ragaszkodott a vetítéshez – csak később törölték a programot, „biztonsági aggályokra” és „fenyegetésekre” hivatkozva. A bécsi kerületvezetés a nyilvánosság felé azt állította, nem volt beleszólása az ügybe, mivel a kulturális rendezvény ezen részét kiszervezte.

Belső e-mailek szerint a kerületvezetés tudott a botrányos tartalomról

Az Exxpress azonban birtokába jutott egy e-mail-váltásnak, amely ellentmond a hivatalos kommunikációnak.

Egy helyi lakos már július közepén figyelmeztette a kerületvezetést a Kneecap szélsőséges nézeteire, és felhívta a figyelmet arra is, hogy az osztrák parlament egyhangú határozatban minősítette antiszemitának az Izrael-bojkottáló BDS-mozgalmat – amelyhez a Kneecap nyíltan kötődik.