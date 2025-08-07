zenekarfilmBécsHamászszociáldemokratatiltakozásOsztrák Néppárt

Bécsben is botrányt okozott a Kneecap

Komoly botrány robbant ki Bécs 4. kerületének nyári kulturális rendezvénye körül. A Szociáldemokrata Párt (SPÖ) vezette kerület egy filmet akart bemutatni az antiszemita Kneecap együttesről, annak ellenére, hogy a zenekar nyíltan terrorista csoportokat éltetett. A vetítést csak az elsöprő médianyomás akadályozta meg.

Szabó István
Forrás: Exxpress2025. 08. 07. 13:18
Az ír Kneecap együttes tagja, DJ Provai fellép az athéni Rockwave Fesztiválon, 2025. július 13-án Fotó: Aris Oikonomou Forrás: Hans Lucas/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nyári kultúrprogram részeként vetítették volna a Kneecap című dokumentumfilmet egy bécsi városi rendezvénysorozaton. A vetítést szervező Volxkino minden évben tízezres nagyságrendű támogatást kap a városházáról, írja az Exxpress.

Kneecap
A Volkxkino Bécs szabadtéri vándormozija (Fotó: Arno Ebner)

A Kneecap zenekar tevékenysége az utóbbi időben azonban már átlépte a politikai radikalizmus határát, és a gyűlöletkeltés, valamint a terrorizmus dicsőítésének kategóriájába sorolható, mivel nyíltan támogatják a Hamász és a Hezbollah terrorszervezeteket. Emiatt az Egyesült Királyságban eljárás is indult ellenük terrorizmus támogatása miatt, Németországban több fesztivál már kizárta a zenekart, a magyar kormány pedig antiszemita gyűlöletbeszéd miatt kitiltotta Magyarország területéről a Kneecap ír együttest.

A Kneecap válaszul Orbán Viktort és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt gyalázta.

Bécsben azonban nem történt hasonló lépés. A Volxkino nemrég még ragaszkodott a vetítéshez – csak később törölték a programot, „biztonsági aggályokra” és „fenyegetésekre” hivatkozva. A bécsi kerületvezetés a nyilvánosság felé azt állította, nem volt beleszólása az ügybe, mivel a kulturális rendezvény ezen részét kiszervezte.

Belső e-mailek szerint a kerületvezetés tudott a botrányos tartalomról

Az Exxpress azonban birtokába jutott egy e-mail-váltásnak, amely ellentmond a hivatalos kommunikációnak. 

Egy helyi lakos már július közepén figyelmeztette a kerületvezetést a Kneecap szélsőséges nézeteire, és felhívta a figyelmet arra is, hogy az osztrák parlament egyhangú határozatban minősítette antiszemitának az Izrael-bojkottáló BDS-mozgalmat – amelyhez a Kneecap nyíltan kötődik.

Lea Halbwidl, bécsi kerületi polgármester (Forrás: Facebook/Lea Halbwindl)

A válasz július 29-én érkezett a szociáldemokrata kerületi polgármester, Lea Halbwidl (SPÖ) hivatalától. 

A Volxkino szervezői tisztában vannak a probléma súlyosságával, és jelenleg azon dolgoznak, hogy a vetítést megelőzően megfelelő szövegkörnyezetet biztosítsanak. A cél az, hogy a művészet, a politika és a felelősség kapcsolatát megfelelő módon bemutassák.

Magyarán: a kerületvezetés vállalta volna, hogy a Hamász-szimpatizáns zenekarról szóló film vetítését megtartják – amennyiben egy bevezető szöveg kíséri azt.

Osztrák Néppárt: „Szánalmas hazugság”

Johannes Pasquali, az Osztrák Néppárt (ÖVP) kerületi elnöke szánalmasnak nevezte, hogy ennyi ideig nem voltak hajlandók levenni a programból egy terrorizmust relativizáló, antiszemita zenekarról szóló filmet. 

Már az is botrány, hogy ez egyáltalán bekerülhetett egy kulturális rendezvény műsorai közé – ez tudatos döntés volt.

Johannes Pasquali, az Osztrák Néppárt (ÖVP) kerületi elnöke  (Fotó: Képernyőkép)

Caroline Hungerländer néppárti önkormányzati képviselő úgy fogalmazott:

Teljesen elfogadhatatlan, hogy egy adófizetők pénzéből működő kulturális egyesület teret biztosít a terror dicsőítésének és az antiszemitizmusnak. Bécsben nincs helye sem Hamász-szimpatizánsoknak, sem Izrael-gyűlölőknek – különösen nem közpénzen!

Kneecap: Az osztrák Szabadságpárt is tiltakozik

A Kneecap zenekar szeptember 1-jén a Gasometer Wien színpadán lépne fel. Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) követeli a koncert betiltását, és bejelentette, hogy feljelentést tesz „terrorista bűncselekmények helyeslése” miatt.

Borítókép: Az ír Kneecap együttes tagja, DJ Provai fellép az athéni Rockwave Fesztiválon, 2025. július 13-án (Fotó: Hans Lucas/AFP/Aris Oikonomou) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

A mi kis Micsurinunk

Publicistánk legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu