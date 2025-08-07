A nyári kultúrprogram részeként vetítették volna a Kneecap című dokumentumfilmet egy bécsi városi rendezvénysorozaton. A vetítést szervező Volxkino minden évben tízezres nagyságrendű támogatást kap a városházáról, írja az Exxpress.
Bécsben is botrányt okozott a Kneecap
Komoly botrány robbant ki Bécs 4. kerületének nyári kulturális rendezvénye körül. A Szociáldemokrata Párt (SPÖ) vezette kerület egy filmet akart bemutatni az antiszemita Kneecap együttesről, annak ellenére, hogy a zenekar nyíltan terrorista csoportokat éltetett. A vetítést csak az elsöprő médianyomás akadályozta meg.
A Kneecap zenekar tevékenysége az utóbbi időben azonban már átlépte a politikai radikalizmus határát, és a gyűlöletkeltés, valamint a terrorizmus dicsőítésének kategóriájába sorolható, mivel nyíltan támogatják a Hamász és a Hezbollah terrorszervezeteket. Emiatt az Egyesült Királyságban eljárás is indult ellenük terrorizmus támogatása miatt, Németországban több fesztivál már kizárta a zenekart, a magyar kormány pedig antiszemita gyűlöletbeszéd miatt kitiltotta Magyarország területéről a Kneecap ír együttest.
A Kneecap válaszul Orbán Viktort és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt gyalázta.
Bécsben azonban nem történt hasonló lépés. A Volxkino nemrég még ragaszkodott a vetítéshez – csak később törölték a programot, „biztonsági aggályokra” és „fenyegetésekre” hivatkozva. A bécsi kerületvezetés a nyilvánosság felé azt állította, nem volt beleszólása az ügybe, mivel a kulturális rendezvény ezen részét kiszervezte.
Belső e-mailek szerint a kerületvezetés tudott a botrányos tartalomról
Az Exxpress azonban birtokába jutott egy e-mail-váltásnak, amely ellentmond a hivatalos kommunikációnak.
Egy helyi lakos már július közepén figyelmeztette a kerületvezetést a Kneecap szélsőséges nézeteire, és felhívta a figyelmet arra is, hogy az osztrák parlament egyhangú határozatban minősítette antiszemitának az Izrael-bojkottáló BDS-mozgalmat – amelyhez a Kneecap nyíltan kötődik.
További Külföld híreink
A válasz július 29-én érkezett a szociáldemokrata kerületi polgármester, Lea Halbwidl (SPÖ) hivatalától.
A Volxkino szervezői tisztában vannak a probléma súlyosságával, és jelenleg azon dolgoznak, hogy a vetítést megelőzően megfelelő szövegkörnyezetet biztosítsanak. A cél az, hogy a művészet, a politika és a felelősség kapcsolatát megfelelő módon bemutassák.
Magyarán: a kerületvezetés vállalta volna, hogy a Hamász-szimpatizáns zenekarról szóló film vetítését megtartják – amennyiben egy bevezető szöveg kíséri azt.
Osztrák Néppárt: „Szánalmas hazugság”
Johannes Pasquali, az Osztrák Néppárt (ÖVP) kerületi elnöke szánalmasnak nevezte, hogy ennyi ideig nem voltak hajlandók levenni a programból egy terrorizmust relativizáló, antiszemita zenekarról szóló filmet.
Már az is botrány, hogy ez egyáltalán bekerülhetett egy kulturális rendezvény műsorai közé – ez tudatos döntés volt.
Caroline Hungerländer néppárti önkormányzati képviselő úgy fogalmazott:
Teljesen elfogadhatatlan, hogy egy adófizetők pénzéből működő kulturális egyesület teret biztosít a terror dicsőítésének és az antiszemitizmusnak. Bécsben nincs helye sem Hamász-szimpatizánsoknak, sem Izrael-gyűlölőknek – különösen nem közpénzen!
Kneecap: Az osztrák Szabadságpárt is tiltakozik
A Kneecap zenekar szeptember 1-jén a Gasometer Wien színpadán lépne fel. Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) követeli a koncert betiltását, és bejelentette, hogy feljelentést tesz „terrorista bűncselekmények helyeslése” miatt.
További Külföld híreink
Borítókép: Az ír Kneecap együttes tagja, DJ Provai fellép az athéni Rockwave Fesztiválon, 2025. július 13-án (Fotó: Hans Lucas/AFP/Aris Oikonomou)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Zelenszkij elnöki végnapjait éli
A Nyugat már az utódlást tervezi.
Közeledik a béke?
Pasinján, Alijev és Trump találkozóra készül – történelmi bejelentés jöhet Washingtonban.
Szijjártó Péter üdvözölte az amerikai–orosz tárgyalásokat
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff amerikai különmegbízott előző napi tárgyalása jó hírt jelent mindenki, különösképpen pedig Közép-Európa számára – írta Szijjártó Péter.
Zelenszkij találkozna Putyinnal
Az ukrán elnök csütörtökön megismételte, hogy kész találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Volodimir Zelenszkij teljesen nyilvánvaló prioritásnak nevezett egy ilyen találkozót.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Zelenszkij elnöki végnapjait éli
A Nyugat már az utódlást tervezi.
Közeledik a béke?
Pasinján, Alijev és Trump találkozóra készül – történelmi bejelentés jöhet Washingtonban.
Szijjártó Péter üdvözölte az amerikai–orosz tárgyalásokat
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steve Witkoff amerikai különmegbízott előző napi tárgyalása jó hírt jelent mindenki, különösképpen pedig Közép-Európa számára – írta Szijjártó Péter.
Zelenszkij találkozna Putyinnal
Az ukrán elnök csütörtökön megismételte, hogy kész találkozni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Volodimir Zelenszkij teljesen nyilvánvaló prioritásnak nevezett egy ilyen találkozót.