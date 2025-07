Antiszemita, Hamász-párti banda érkezik a Sziget Fesztiválra

A Kneecap nevű ír rapformáció neve is provokatív utalás. Az északír konfliktus idején elkövetett „térdkalácslövéses” büntetésekre utal, amikor paramilitáris csoportok bántak így el ellenségeikkel. Az utóbbi hónapokban azonban a zenekar tevékenysége már nem pusztán a politikai radikalizmus határát súrolja, hanem számos esetben kifejezetten a gyűlöletkeltés és a terrorizmus dicsőítésének kategóriájában van. A zenekar tagjai ugyanis nyíltan támogatják a Hamász és a Hezbollah terrorszervezeteket.

A Hamász-párti Kneecap is fellép a Sziget Fesztiválon

Fotó: AFP

A botrány tavaly novemberben robbant ki igazán, amikor a zenekar egyik tagja, Mo Chara egy londoni koncerten Hezbollah-zászlót lengetett, és a színpadon azt kiabálta:

Fel, Hamász! Fel, Hezbollah!

A jelenetet videófelvételek is megerősítették. Mo Charát később terrorcselekmény támogatása miatt hivatalosan is megvádolták, és 2025 júniusában bíróság elé állították. Ez azonban csak egy volt a számos incidens közül. 2024 októberében egy másik koncerten a Kneecap „Szabad Palesztinát, bármilyen eszközzel” és „Halál a cionistákra” rigmusokat skandáltatta a közönséggel. A felvételek alapján a brit rendőrség nyomozást is indított gyűlöletbeszéd és uszítás gyanújával. 2025 áprilisában a zenekar a Coachella Fesztiválon amerikai zászlók helyett „Fuck Israel – Free Palestine” feliratokat lengetett, Glastonburyben pedig a brit miniszterelnököt és a konzervatív párti képviselőket szidalmazta, amit szintén vizsgált a rendőrség. Az együttes egyik tagja korábban azt mondta:

A legjobb tory (brit konzervatív) a halott tory.

Ez a kijelentés különösen érzéketlen, mivel több brit képviselő politikai gyilkosság áldozata volt az elmúlt években.

Fesztiválról fesztiválra tiltják ki őket

A botrányos fellépések miatt több neves nemzetközi fesztivál – köztük a spanyolországi Bilbao BBK Live és az ír Electric Picnic – is törölte a Kneecap fellépését. A Glastonbury utáni közfelháborodás után a glasgow-i TRNSMT szervezői is visszamondták a zenekar koncertjét, miután a skót miniszterelnök és a rendőrség is aggodalmát fejezte ki a közbiztonság miatt. A rendőrség szerint a zenekar fellépése „jelentős rendőri jelenlétet igényelt volna”, amit nem tudtak garantálni.

A Sziget Fesztivál színpadot ad a terrorpárti bandának

A fenti események ellenére a budapesti Sziget Fesztivál szervezői – mindezek ismeretében – nem vonták vissza a Kneecap fellépési lehetőségét. A döntés nagy felháborodást váltott ki. Vajda Tamás közgazdász és újságíró nyílt levélben kérte a szervezőket, hogy vizsgálják felül a döntésüket, és ne biztosítsanak platformot egy olyan zenekarnak, amely nyíltan támogatja terrorszervezetek üzenetét, antiszemita és erőszakos megnyilvánulásokkal él, valamint szembemegy minden olyan értékkel, amit a Sziget valaha képviselt. A levél, amelyet a Mazsihisz is közzétett a közösségi oldalán, a következő súlyos kérdéseket teszi fel:

Ha a zenekar meghívása még a botrányok előtt történt, miért nem vonták vissza azt azóta?

Milyen szakmai vagy morális szempontok alapján döntöttek úgy, hogy ez „belefér”?

Hol húzódik a határ a nyereség és az emberi méltóság között?

A fesztivál – amelynek irányítását a brit Superstruct Entertainment után idén a globális KKR befektetési alap vette át – eddig nem adott hivatalos választ a tiltakozásokra.

Borítókép: Az ír Kneecap banda tagjai (Fotó: AFP)