Trükköztek a statisztikákkal a rendőri vezetők?

Vizsgálatot indított az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma, miután felmerült a gyanú, hogy a washingtoni rendőrség vezetői meghamisították a bűnügyi statisztikákat – írja az AP hírügynökség.

Pam Bondi minisztériuma vizsgálatot indított Washington rendőrsége ellen (Fotó: NurPhoto via AFP)

Egyelőre nem világos, hogy pontosan milyen szövetségi törvényeket sérthetett meg a bűnügyi adatok esetleges manipulálása, a főváros polgármesteri hivatala pedig nem kívánt nyilatkozni az ügyben.

A minisztériumi vizsgálatról elsőként a New York Times amerikai napilap számolt be. Korábban az NBC Washington arról tudósított, hogy egy washingtoni rendőrparancsnokot fizetett adminisztratív szabadságra helyeztek, miután felmerült a gyanú, hogy manipulálta a bűnügyi adatokat.

Michael Pulliam parancsnokot májusban függesztették fel, miután egy héttel korábban egyenlő foglalkoztatási esélyekkel kapcsolatos panaszt nyújtott be egy rendőrfőnök-helyettes ellen. Ezzel egy időben a rendőrszakszervezet azzal vádolta meg a rendőrség vezetését, hogy szándékosan meghamisítják a bűnügyi statisztikákat.

A szakszervezet állítása szerint a rendőrség vezetői arra utasítják a beosztottakat, hogy súlyosabb bűncselekményeket enyhébb kategóriákba soroljanak át, így érve el, hogy a statisztikák az erőszakos bűncselekmények számának jelentősen csökkenését mutassák.

Amikor tagjaink súlyos bűncselekmény helyszínére érkeznek, ahol az áldozat bejelenti, hogy súlyos bűncselekmény történt, elkerülhetetlenül megjelenik egy hadnagy vagy százados, aki utasítja őket, hogy kisebb súlyú bűncselekményről tegyenek feljelentést. Tehát ahelyett, hogy felvennék a jelentést egy lövöldözésről, késelésről vagy autórablásról, azt rendelik a rendőrnek, hogy vegyen fel jelentést lopásról, sérült személy kórházba szállításáról vagy súlyos testi sértésről, ami nem ugyanaz a besorolás

– magyarázta Gregg Pemberton, a Rendőrségi Testvériség nevű szakszervezet elnöke.

A szakszervezet már egy ideje bizonyítékokat gyűjt, jelentéseket vizsgál és beszélget a város egész területén dolgozó rendőrökkel

– tette hozzá a szakszervezeti vezető. Pamela Smith washingtoni rendőrfőnök közleményben reagált a vádakra, hangsúlyozva, hogy a testület elkötelezett a közbizalom megőrzése mellett, és minden szabálytalanságot azonnal kivizsgálnak.

