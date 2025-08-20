Mutatjuk a legjobb műsorokat és filmeket augusztus 20-ra

Augusztus 20-án a Duna Televízió műsorán 7.55-kor kezdődik a nap a Szent István-napi díszünnepséggel a Kossuth téren, amit a Légi parádé követ a Duna felett 9 órától, majd 9.45-től Az ország háza tárja fel a Parlament titkait. Délután 13.20-tól A Pál utcai fiúk, 15.10-től a Szent Péter esernyője idézi meg a magyar irodalom klasszikusait. Este 20 órától az idei Budavári Palotakoncert operettslágereit élvezhetik a nézők. A kétrészes műsort a 21 órakor kezdődő élő tűzijáték-közvetítés szakítja meg. A 22.30-kor kezdődő Sacra Corona pedig a Szent Korona történetét tárja fel.

A Pál utcai fiúkat is műsorra tűzi a Duna TV augusztus 20-án Forrás: Nfi.hu

Augusztus 20-án rengeteg program várja a tévénézőket is

A Duna World műsorán este 18.40-től az eredeti István, a király rockopera digitálisan felújított változata várja a nézőket.

Az M5 kulturális csatornán 15.50-től műsorra tűzik az Ének a csodaszarvasról című alkotást. Jankovics Marcell egész estés rajzfilmjében a magyar nép honalapító mondája elevenedik meg. 19.15-től Az első király, 19.50-től a Veri az ördög a feleségét című filmek színesítik az ünnepi kínálatot. A napot 21.35-kor a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának magyar estje, illetve 23.20-tól a tavalyi Hungarikum Gálakoncert felvétele zárja.

Az M2 csatorna délelőtti műsorsávjában klasszikus magyar meséket adnak: a kora reggeli óráktól Dörmögőék kalandjai, A nagy ho-ho-ho horgász, a Magyar népmesék és a Mikrobi epizódja szórakoztatják a kicsiket, akik 10.40-től, illetve 15.40-től olyan klasszikusokat is láthatnak ezen a napon, mint az Égigérő fű vagy a Szaffi. A csatorna napi műsora, a Hetedhét kaland 15:35-kor augusztus 20-i különkiadással jelentkezik.