műsorfilmnemzeti ünnepaugusztus 20közmédiaközvetítés

Mutatjuk a legjobb műsorokat és filmeket augusztus 20-ra

Az államalapítás és az új kenyér ünnepén a kulturális és kulináris programok mellett a televízióban is találunk számos érdekes műsort, izgalmas filmet. A közmédia csatornáin ráadásul élőben követhetjük az ünnepi eseményeket. Augusztus 20-án a csatornák történelmi dokumentumfilmekkel, klasszikus játékfilmekkel, kalandfilmekkel és zenei különlegességekkel is várják a nézőket, amelyek közül most ajánlunk néhányat.

Munkatársunktól
2025. 08. 20. 6:30
Jelenet a Sacra Corona című filmből Forrás: Mafab.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Augusztus 20-án a Duna Televízió műsorán 7.55-kor kezdődik a nap a Szent István-napi díszünnepséggel a Kossuth téren, amit a Légi parádé követ a Duna felett 9 órától, majd 9.45-től Az ország háza tárja fel a Parlament titkait. Délután 13.20-tól A Pál utcai fiúk, 15.10-től a Szent Péter esernyője idézi meg a magyar irodalom klasszikusait. Este 20 órától az idei Budavári Palotakoncert operettslágereit élvezhetik a nézők. A kétrészes műsort a 21 órakor kezdődő élő tűzijáték-közvetítés szakítja meg. A 22.30-kor kezdődő Sacra Corona pedig a Szent Korona történetét tárja fel.

Augusztus 20
A Pál utcai fiúkat is műsorra tűzi a Duna TV augusztus 20-án Forrás: Nfi.hu

Augusztus 20-án rengeteg program várja a tévénézőket is

A Duna World műsorán este 18.40-től az eredeti István, a király rockopera digitálisan felújított változata várja a nézőket.

Az M5 kulturális csatornán 15.50-től műsorra tűzik az Ének a csodaszarvasról című alkotást. Jankovics Marcell egész estés rajzfilmjében a magyar nép honalapító mondája elevenedik meg. 19.15-től Az első király, 19.50-től a Veri az ördög a feleségét című filmek színesítik az ünnepi kínálatot. A napot 21.35-kor a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának magyar estje, illetve 23.20-tól a tavalyi Hungarikum Gálakoncert felvétele zárja.

Az M2 csatorna délelőtti műsorsávjában klasszikus magyar meséket adnak: a kora reggeli óráktól Dörmögőék kalandjai, A nagy ho-ho-ho horgász, a Magyar népmesék és a Mikrobi epizódja szórakoztatják a kicsiket, akik 10.40-től, illetve 15.40-től olyan klasszikusokat is láthatnak ezen a napon, mint az Égigérő fű vagy a Szaffi. A csatorna napi műsora, a Hetedhét kaland 15:35-kor augusztus 20-i különkiadással jelentkezik.

Az esti kínálatban, az M2 Petőfi TV műsorán 22 órakor a Mandoki Soulmates – Utopia for realists koncert látható, ezt követően 23.55-től az Akusztik zenés sorozatban Keresztes Ildikó koncertjével várják a nézőket, utána Petőfi Zenei Díjasok, Szarka Tamás, Nagy Feró, majd a Csík zenekar zenél az A38 Hajó színpadán.

Akik izgalmas filmeket néznének augusztus 20-án, azoknak is ajánlunk néhányat.

A TV2-n 23 órakor a PappaPia című romantikus vígjátékot nézhetik meg mások mellett Nagy Feró, Szabó Kimmel Tamás és Stohl András szereplésével. A gyerekek és a felnőttek is jól szórakozhatnak a klasszikus Disney-mesén, A szépség és a szörnyetegen, amit 19 órakor tűz műsorra az RTL. 

A magyarok egyik kedvenc vígjátékát, az Indul a bakterházat a Super TV2-n láthatjuk 20.15-től.

Az alkotás igen hamar kultuszfilmmé vált és minden idők legjobb magyar filmjei között tartják számon, illetve a legjobb magyar filmvígjátéknak számít, amelynek sikere a mai napig töretlen.

A Mozi+ műsorán délelőtt 9.50-től egy igazi kultfilm, Az ördög jobb és bal keze, 12.15-től Az ördög jobb és bal keze 2. része szórakoztatja a Bud Spencer- és Terence Hill-rajongókat, 15.55-től pedig a Tolvajtempó című filmet láthatjuk.

És ha már kultfilmek, nem érdemes kihagyni a Macska-jaj című filmet sem, amit a Film Cafén nézhetünk meg este 20 órától.

Akik inkább valami romantikus filmet néznének, azoknak a Coolon 20.50-kor kezdődő Fogadom című filmet ajánljuk Channing Tatum és Rachel McAdams főszereplésével.

De aki fent tud maradni éjjel, ne hagyja ki a Mozi+-on az 1.25- kor kezdődő A visszatérő című kalandfilmet Leonardo DiCaprióval a főszerepben vagy az 1.20-tól látható Robotzsarut az AXN műsorán.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekdöbbenetes

Bréking! Döbbenetes felfedezés

Bayer Zsolt avatarja

Fáradhatatlan Proli Ákos ezen a hajnalon is hóna alá vette felfújható prolihergelőjét és elindult Hatvanpuszta irányába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu