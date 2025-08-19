Rendkívüli

Jól indult, fájó lett a vége: a Qarabag kétgólos előnyre tett szert a Fradi otthonában a BL-selejtezőn

kényszersorozásUkrajnatoborzó

Újabb férfit vertek meg az ukrán toborzók

Szabadulni próbált, de a túlerő legyűrte azt az ukrán férfit, aki egy a toborzók kegyetlenségét dokumentáló videón látható. A kényszersorozás újabb áldozatát egy sötét színű autóba tuszkolták be az emberrablók.

Munkatársunktól
2025. 08. 19. 22:43
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Továbbra is ütik-verik áldozataikat az ukrán toborzók. A kényszersorozás az ukrán férfiak számára a mindennapok valósága.

A kényszersorozás végállomása a front
A kényszersorozás végállomása a front (Fotó: NurPhoto via AFP)

Egy a közösségi médiába a napokban feltöltött, dátum vagy helyszín megjelölése nélküli videón két toborzó hasba üt majd a földre visz egy férfit.

Az áldozat szabadulni próbál, fel is löki az egyik emberrablót, de végül győz a túlerő, és betuszkolják egy sötét színű autóba.

Egy újabb ukrán kénytelen erőszakkal védeni az európai szabadságértékeket…

– szól a videó leírása.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök emberei nap mint nap járják az ukrán településeket, és sokszor az utcáról rabolnak el férfiakat, akik végül kiképzésen, majd jó eséllyel a fronton találják magukat.

A toborzók nem válogatnak az eszközökben: a verés, fojtogatás szinte mindennapos, de van, aki nem ússza meg ennyivel. A kárpátaljai magyar Sebestyén Józsefet néhány héttel ezelőtt addig verték, míg végül belehalt.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekközvélemény-kutatás

A „bölcsek”, a bili és a „kisded”

Kárpáti András avatarja

Hol tart most a manipulációs kerekasztal tavaly ősz óta zajló, szégyentelen gazemberkedése?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.