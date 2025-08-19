Újabb férfit vertek meg az ukrán toborzók

Továbbra is ütik-verik áldozataikat az ukrán toborzók. A kényszersorozás az ukrán férfiak számára a mindennapok valósága.
Egy a közösségi médiába a napokban feltöltött, dátum vagy helyszín megjelölése nélküli videón két toborzó hasba üt majd a földre visz egy férfit.
Az áldozat szabadulni próbál, fel is löki az egyik emberrablót, de végül győz a túlerő, és betuszkolják egy sötét színű autóba.
Egy újabb ukrán kénytelen erőszakkal védeni az európai szabadságértékeket…
– szól a videó leírása.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök emberei nap mint nap járják az ukrán településeket, és sokszor az utcáról rabolnak el férfiakat, akik végül kiképzésen, majd jó eséllyel a fronton találják magukat.
A toborzók nem válogatnak az eszközökben: a verés, fojtogatás szinte mindennapos, de van, aki nem ússza meg ennyivel. A kárpátaljai magyar Sebestyén Józsefet néhány héttel ezelőtt addig verték, míg végül belehalt.
Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)