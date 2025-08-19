Tinédzsert vertek meg a kényszersorozók Ukrajnában + videó

Újabb videó tanúskodik a kényszersorozók brutalitásáról Ukrajnában. Ezúttal egy tinédzsert vertek meg a toborzók, aki megpróbálta megakadályozni, hogy az apját a frontra hurcolják.

Autó mögé bújva verték meg a tinédzsert a kényszersorozók

A közösségi médiában terjedő poszt szerint az eset Kovelben történt.

A tinédzsert először állkapcson ütötték, majd hátulról is rátámadtak.

‼️🇺🇦🪖 In Kovel, TCC employees beat up the son of a "volunteer" when he tried to stop them from packing his father into the van.



‼️First, the teenager got hit in the jaw, and then the young man got hit even harder. #Ukraine #Zelensky pic.twitter.com/q9HIOHGI3i — Maimunka News (@MaimunkaNews) August 18, 2025

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Ukrajnában a kényszersorozások brutális szintet értek el, a toborzók erőszakossága nem ismer határokat. Nemrég egy olyan videó is napvilágot látott, amikor a TCK tisztjei a földre vittek egy férfit, aki megpróbált ellenállni, majd fojtogatni kezdték.

