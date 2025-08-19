kényszersorozásUkrajnaorosz-ukrán háború

Tinédzsert vertek meg a kényszersorozók Ukrajnában + videó

Egy fiatal megpróbálta megakadályozni, hogy az apját a frontra hurcolják. A kényszersorozók nem kímélték, egyszerűen megverték a tinédzsert.

2025. 08. 19.
Újabb videó tanúskodik a kényszersorozók brutalitásáról Ukrajnában. Ezúttal egy tinédzsert vertek meg a toborzók, aki megpróbálta megakadályozni, hogy az apját a frontra hurcolják. 

A közösségi médiában terjedő poszt szerint az eset Kovelben történt. 

A tinédzsert először állkapcson ütötték, majd hátulról is rátámadtak. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Ukrajnában a kényszersorozások brutális szintet értek el, a toborzók erőszakossága nem ismer határokat. Nemrég egy olyan videó is napvilágot látott, amikor a TCK tisztjei a földre vittek egy férfit, aki megpróbált ellenállni, majd fojtogatni kezdték.

