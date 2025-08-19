Itt a játék vége, a magyar baloldal is elismerte Zelenszkij vereségét

– Gyakorlatilag azt látjuk, hogy Trump, az európai vezetők és Putyin egy közös blöfföt alkotnak, aminek a költségeit kizárólag Ukrajnának kell viselnie – vélekedett Gulyás Márton. A Partizán műsorvezetője a csatorna közösségi oldalára feltöltött videójában egyértelműsítette: Ukrajna nem zárkózik el a területek átadásától, mivel ellenkezőjét sem politikailag, sem katonailag, sem társadalmilag nyilvánvalóan nem képes biztosítani.

Trump és Zelenszkij már tárgyaltak. Fotó: MTI/AP/Alex Brandon

– Az európai vezetők biztonsági garanciákat akarnak adni, ami az Egyesült Államok nélkül nem ér egy fabatkát sem, de az Egyesült Államok nyilvánvalóan nem akar olyan elköteleződést tenni, ami bármilyen módon „triggerelheti” Putyint egy későbbi beavatkozásra – mondta. Majd rámutatott:

tehát itt senkinek nincsenek valós tétjei, leszámítva az ukránokat, akiket egyre inkább szorítanak bele abba, hogy ennek a háborúnak az elvesztését be kell ismerni, a területeket át kell adni.

– Ez tulajdonképpen Ukrajna realitása már elég régóta. Viszonylag egyértelmű, hogy katonai úton a helyzetet nem tudják megfordítani. Egy ponton be kell vállalni a békét akkor is, hogyha ez hatalmas költségekkel áll – reagált az elmondottakra Barta Dániel, a műsor vendége.

Ezzel már a magyarországi baloldal is elismerte a nyilvánvalót, azt, amiért egy hete még Orbán Viktort támadták:

ezt a háborút Oroszország megnyerte, Ukrajna pedig elveszítette.

Akkor a miniszterelnök azt mondta, hogy már csak az a kérdés, hogy a nyugatiak, akik az ukránok mögött vannak, mikor és milyen körülmények között ismerik be, hogy ez megtörtént, és mi következik mindebből.