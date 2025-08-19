Rendkívüli

Jól indult, fájó lett a vége: a Qarabag kétgólos előnyre tett szert a Fradi otthonában a BL-selejtezőn

ZelenszkijbékeUkrajnaTrumpháború

Itt a játék vége, a magyar baloldal is elismerte Zelenszkij vereségét

Mikor Orbán Viktor mondta ugyanezt egy hete, még kinevették.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 22:56
Fotó: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Aaron Schwartz
– Gyakorlatilag azt látjuk, hogy Trump, az európai vezetők és Putyin egy közös blöfföt alkotnak, aminek a költségeit kizárólag Ukrajnának kell viselnie – vélekedett Gulyás Márton. A Partizán műsorvezetője a csatorna közösségi oldalára feltöltött videójában egyértelműsítette: Ukrajna nem zárkózik el a területek átadásától, mivel ellenkezőjét sem politikailag, sem katonailag, sem társadalmilag nyilvánvalóan nem képes biztosítani.

Washington, 2025. augusztus 18. Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt a washingtoni Fehér Házban 2025. augusztus 18-án. MTI/AP/Alex Brandon
Trump és Zelenszkij már tárgyaltak. Fotó: MTI/AP/Alex Brandon

– Az európai vezetők biztonsági garanciákat akarnak adni, ami az Egyesült Államok nélkül nem ér egy fabatkát sem, de az Egyesült Államok nyilvánvalóan nem akar olyan elköteleződést tenni, ami bármilyen módon „triggerelheti” Putyint egy későbbi beavatkozásra – mondta. Majd rámutatott: 

tehát itt senkinek nincsenek valós tétjei, leszámítva az ukránokat, akiket egyre inkább szorítanak bele abba, hogy ennek a háborúnak az elvesztését be kell ismerni, a területeket át kell adni.

– Ez tulajdonképpen Ukrajna realitása már elég régóta. Viszonylag egyértelmű, hogy katonai úton a helyzetet nem tudják megfordítani. Egy ponton be kell vállalni a békét akkor is, hogyha ez hatalmas költségekkel áll – reagált az elmondottakra Barta Dániel, a műsor vendége.

Ezzel már a magyarországi baloldal is elismerte a nyilvánvalót, azt, amiért egy hete még Orbán Viktort támadták: 

ezt a háborút Oroszország megnyerte, Ukrajna pedig elveszítette.

Akkor a miniszterelnök azt mondta, hogy már csak az a kérdés, hogy a nyugatiak, akik az ukránok mögött vannak, mikor és milyen körülmények között ismerik be, hogy ez megtörtént, és mi következik mindebből.

@partizan_media

Putyin, az EU és Trump közös blöffje

♬ original sound - Partizán

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: MTI/EPA/Consolidated News Photos pool/Aaron Schwartz)

