Kis híján ismét megégett a Vasas, majd a visszatérő játékos mindenkinek üzent

A Vasas 1-0-s győzelmet aratott a Tiszakécske ellen a labdarúgó NB II ötödik fordulójának hétfő esti zárómérkőzésén Angyalföldön. Hiába maradt ki több nagy lehetőség, a hajrában Tóth Milán büntetője döntött: a csatár első idénybeli góljának köszönhetően a Vasas otthon tartotta a három pontot.

C. Kovács Attila
2025. 08. 25. 22:00
A Vasas hazai pályán fogadta a Tiszakécskét.
A Vasas hazai pályán fogadta a Tiszakécskét. Forrás: Vasas/Facebook
Az NB II zárófordulójában a kilencedik helyen álló Vasas a tizedik Tiszakécskét fogadta az Illovszky Rudolf Stadionban. Az angyalföldiek felemásan kezdték az idényt, mert ugyan legyőzték a Békéscsabát és a Kecskemétet – utóbbit ráadásul idegenben, szégyenszemre 4-1-re kikaptak hazai pályán a Csákvártól, és a Karcagon is 1-0-s vereséget szenvedtek. 

Pethő Bence ezúttal nem volt nyerőember, hazai pályán sem tudott nyerni a Vasas.
Nem Pethő Bence volt a nyerőember, hanem Tóth Milán góljával nyert a Vasas. Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

A forduló kezdete előtt a Tiszakécske egy ponttal állt a Vasas mögött a táblázaton, Pintér Csaba tanítványai egy győzelemmel, két döntetlennel és egy vereséggel kezdték az idényt. 

A Vasas kezdőcsapata:

A kécskeiek kezdője:

Az első félidő felejthető játékot hozott, egyik csapat sem talált igazán fogást a másikon. A Tiszakécske stabil védekezésre rendezkedett be a találkozó első félidejében, a Vasas pedig nem tudta feltörni a vendégek védekezését. A félidő legnagyobb lehetősége a 34. percben Pethő Bence előtt adódott, a Vasas játékosa szerezhetett volna gólt 11 méterről, azonban a csatár a jobb oldali beadást eltörte, és lövése méterekkel a kapu mellett szállt el.

Nagyon megszenvedett a Vasas, de egy büntető megmentette

A fordulás után a megélénkült a mérkőzés, egy remek indítás után Barkóczi Barnabás került helyzetbe a 47. percben, azonban sarokra tartó lövését a tiszakécskei Rostislav Prokop bravúrral védte. A 65. percben Tóth Milán került ajtó-ablak helyzetbe, azonban az angyalföldi csatár belsőzése ismét Prokopban halt el. A 70. percben megint a 23 éves játékos próbálkozott, azonban lövése méterekkel a kapu fölött szállt el.

A 72. percben folytatódott a Prokop-show, Urblik Jozef 20 méterről megeresztett tekerését a szlovák kapus szögletre ütötte. 

A 83. percben Urblik lövését Valencsik Dávid kézzel blokkolta, Kovács Imre játékvezető pedig büntetőt ítélt, amit Tóth Milán magabiztosan értékesített. (1-0). Ez volt a 23 éves csatár első gólja az idényben – az igazsághoz hozzátartozik, hogy támadó az első három fordulót eltiltás miatt kihagyta.

A 88. percben Tóth Milán kis híján öngólt vétett, azonban a Vasas kapusa, Uram János földöntúli bravúrral mentett a gólvonalról. Kicsin múlott, hogy a csatár három percen belül mindkét kapuba betaláljon.

Több gól már nem született a mérkőzésen, így a Vasas 1-0-lal behúzta a találkozót. Győzelmének köszönhetően a Vasas feljött az ötödik helyre, a Tiszakécske pedig visszacsúszott a tizenegyedik pozícióba.

NB II, ötödik forduló, hétfői játéknap

Vasas–Tiszakécske 1-0 (0-0), Illovszky Rudolf Stadion, jv.: Kovács Imre, gólszerző: Tóth (85.)

 

A Vasas a negyedik fordulóban 1-0-s vereséget szenvedett a Karcag otthonában:

