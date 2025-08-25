Kis híján ismét megégett a Vasas, majd a visszatérő játékos mindenkinek üzent

Az NB II zárófordulójában a kilencedik helyen álló Vasas a tizedik Tiszakécskét fogadta az Illovszky Rudolf Stadionban. Az angyalföldiek felemásan kezdték az idényt, mert ugyan legyőzték a Békéscsabát és a Kecskemétet – utóbbit ráadásul idegenben, szégyenszemre 4-1-re kikaptak hazai pályán a Csákvártól, és a Karcagon is 1-0-s vereséget szenvedtek.

Nem Pethő Bence volt a nyerőember, hanem Tóth Milán góljával nyert a Vasas. Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

A forduló kezdete előtt a Tiszakécske egy ponttal állt a Vasas mögött a táblázaton, Pintér Csaba tanítványai egy győzelemmel, két döntetlennel és egy vereséggel kezdték az idényt.

A Vasas kezdőcsapata:

A kécskeiek kezdője:

Az első félidő felejthető játékot hozott, egyik csapat sem talált igazán fogást a másikon. A Tiszakécske stabil védekezésre rendezkedett be a találkozó első félidejében, a Vasas pedig nem tudta feltörni a vendégek védekezését. A félidő legnagyobb lehetősége a 34. percben Pethő Bence előtt adódott, a Vasas játékosa szerezhetett volna gólt 11 méterről, azonban a csatár a jobb oldali beadást eltörte, és lövése méterekkel a kapu mellett szállt el.

Nagyon megszenvedett a Vasas, de egy büntető megmentette

A fordulás után a megélénkült a mérkőzés, egy remek indítás után Barkóczi Barnabás került helyzetbe a 47. percben, azonban sarokra tartó lövését a tiszakécskei Rostislav Prokop bravúrral védte. A 65. percben Tóth Milán került ajtó-ablak helyzetbe, azonban az angyalföldi csatár belsőzése ismét Prokopban halt el. A 70. percben megint a 23 éves játékos próbálkozott, azonban lövése méterekkel a kapu fölött szállt el.

A 72. percben folytatódott a Prokop-show, Urblik Jozef 20 méterről megeresztett tekerését a szlovák kapus szögletre ütötte.

A 83. percben Urblik lövését Valencsik Dávid kézzel blokkolta, Kovács Imre játékvezető pedig büntetőt ítélt, amit Tóth Milán magabiztosan értékesített. (1-0). Ez volt a 23 éves csatár első gólja az idényben – az igazsághoz hozzátartozik, hogy támadó az első három fordulót eltiltás miatt kihagyta.

A 88. percben Tóth Milán kis híján öngólt vétett, azonban a Vasas kapusa, Uram János földöntúli bravúrral mentett a gólvonalról. Kicsin múlott, hogy a csatár három percen belül mindkét kapuba betaláljon.